Verhetetlen árakkal és meglepetésekkel ünnepli 15. születésnapját a belváros kedvenc lángosozója

15 éves lett idén a főváros imádott lángosozója, a Retro Lángos Budapest – a jeles alkalmat március 22-én fergeteges születésnapi eseményen, a Vécsey utcai étteremben ünnepelhetjük meg.

A különleges lángosünnepen egyetlen napig retro árakon élvezhetünk néhány nagy kedvencet: aznap a sima lángost 600, a sajtos-tejfölöst 800, a magyarost és a parasztost pedig 1000 Ft-ért kínálja a Retro Lángos Budapest, azoknak, akik bemutatják az étterem applikációját.

A verhetetlen árak mellett sok más izgalomra is számíthatnak a vendégek: lesz élő zene, találkozás a tulajdonosokkal, meglepetések és nyeremények is a Vécsey utcai étteremben, a Parlament közvetlen közelében.

Strandbüfétől a Parlamentig

A Retro Lángos Budapest története balatoni, nyári diákmunkával kezdődött és egy egyszerű ötlettel: miért csak a strandokon és piacokon lehetne lángost enni? Miért ne lehetne helye a lángosnak Budapest belvárosában? 2011-ben pedig már át is vehettük az első sajtos-tejfölöst az Arany János utcai metrómegállónál.

„Az elején csak azt szerettük volna megmutatni, hogy a lángos nem csak strandétel – a belvárosban is lehet helye. Az elmúlt 15 évben pedig a vendégeink bizonyították, hogy erre valóban van igény” – mondja Sóti Ádám, a Retro Lángos Budapest alapítója.

Nem kellett sokat várni, és a rendhagyó, belvárosi büfé kultikus hellyé vált: a Retro Lángos Budapest sikere mögött hosszú műszakok, folyamatos kísérletezések, és egy olyan koncepció állt, mely egészen új értelmet adott a hagyományos, magyar street food-nak.

Telt-múlt az idő, kibővült a tulajdonosi kör, de egy dolog sosem változott: a Retro Lángos Budapest hite abban, hogy az egyszerű, de nagyszerű, kelt tésztás csemegére igenis büszkék lehetünk. 2020-ban újabb éttermet nyitott a csapat – bár örömüket rövidesen beárnyékolta a COVID-járvány, kitartásuknak köszönhetően ma már elmondhatják, hogy két étteremben, több mint 80 munkavállalónak hála készülnek napról napra a finomságok a Retro Lángos Budapest konyhájában.

Terítéken a hagyományos, a mentes és az egyedi ízvilág

És hogy milyen ínyencségekre számíthatunk, ha ellátogatunk a Bajcsy-Zsilinszky vagy a Vécsey utcai étterembe? Méretes, frissen sült lángosokra, melyeket a legkülönfélébb feltétek tesznek igazán ellenállhatatlanná: az örök kedvenc sajtos-tejfölös mellett az étlapon például magyaros, négysajtos, csirkepaprikás, BBQ tépett malachúsos, parasztos, és még mexikói is helyt kapott.

A Retro Lángos Budapest folyamatosan új ízekkel és megoldásokkal kísérletezik, miközben a hagyományos recepteket és a minőségi alapanyagokat is szem előtt tartja. A csapat pedig már a kezdetektől fogva dolgozik azon, hogy a lángosélményből az ételérzékenységgel élőknek se kelljen kimaradniuk, így saját fejlesztésű, gluténmentes lángostésztával rukkoltak elő.

A Retro Lángos Budapest háza táján még a vegánok is megtalálják számításaikat: sajtos-tejfölös és zöldséges lángost is lehet kérni vegán-módra. Az édesszájúaknak pedig mennyei palacsintákkal kedveskednek – hiszen a lángosélmény úgy az igazi, ha parádés tekercsekkel zárul!

A Retro Lángos Budapest a hungarikumot hétfőtől vasárnapig készíti, szívvel, lélekkel. Március 22-én pedig érdemes lesz a Vécsey utcai egység felé venni az irányt a fantasztikus kedvezményekért és a szülinapi meglepetésekért!

Retro Lángos Budapest 1054 Budapest, Vécsey utca 3. | 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25. Weboldal

