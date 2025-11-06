Lenyűgöző Lipótváros: 7 kihagyhatatlan látnivaló, ha turistaként járnád a városnegyedet

Lipótváros a turistaként egy igazi Kánaán, a főváros legfontosabb épületei közül megannyi itt áll, miközben kiállítások, múzeumok, sétálóutcák és számtalan csodás étterem kápráztatja el az ide érkezőket. Ámde az általunk jól ismert főváros vérkeringésében olykor nekünk is megéri úgy visszatérni, akárcsak egy messziről érkező, így hoztunk néhány látnivalót a pezsgő városrészben, ha új szemmel fedeznénk fel a környéket.

Építészeti értékek

Pesti Vigadó

Bár Feszl Frigyes alkotását 1865-ben adták át, a ma ismert Pesti Vigadó előtt is zajlott az élet a Vigadó téren. Ugyanis a Vigadó elődjében, a Redoute-ban 1833-ban rendezték meg az első bált, amelyet megannyi neves esemény követet, mígnem 1849-ben az osztrák várvédők ágyúi véget vetettek az itteni életnek. Feszl Frigyest ekkor kérték fel, hogy megtervezze a ma is álló épületet, amelyen Lotz Károly és Than Mór is dolgozott.

Volt itt korcsolyabál, Jókai Mór karaktereit megidéző jelmezbál és királykoronázásra alkalmára rendezett bankett is. A Vigadó pedig a mai napig megtartotta jó szokását, ha eredeti alakját nem is. Így hát a megnyitása óta hiába telt el több mint 100 év, most is a kultúra sokszínűségének és a művészet magas színvonalának a képviselője. Jelenleg megannyi program, koncert és kiállítás vár mindenkit a Pesti Vigadóban, amelyet épülettörténeti sétán keresztül is megismerhetünk közelebbről.

1051 Budapest, Vigadó tér 2. | Facebook | Weboldal

Gresham-palota

Anno a londoni székhelyű, Gresham Biztosítótársaság építette a Gresham-palotát, amelynek kupolái a Tower tornyain ülőkre emlékeztetnek, a délutáni teáját pedig olyan Herendi porcelánkészletben szolgálják fel, amit a manufaktúra csak nekik és a Buckingham-palotának gyártott. De ugorjunk vissza az időbe, hisz 119 éve már, hogy a fővárosban áll az Art Nouveau stílusú épület, mely egykor a monarchia nagyságát volt hivatott tükrözni.

Egykor hintók gördültek ki-be előtte, gazdag családok éltek a luxus lakásaikban, a palota pedig európai rangsorban is kiemelkedett modern technológiájával a többiek közül. Ám nem csupán az egyik legmodernebb építményként tűnt ki, hanem díszítőelemivel is. Ugyanis tervezője, Quittner Zsigmond, aki ebben az időben szerelmes volt, szív motívumokat foglalt bele a hely dekorációjába.

A boldog békeidők után a II. világháborúban bombatalálat érte, később a nagypolgári életérzés fénye is megkopott, az épület elhanyagolttá vált. A rekonstruált palotát 2004 óta csodálhatjuk újra régi pompájában, sőt ma már éttermének (Kollázs) és koktélbárjának (Múzsa) a gasztronómiai csodái is várnak ránk itt.

1051 Budapest, Széchenyi István tér 5-6. | Weboldal | Facebook

Falk Miksa utca 24-26.

A XX. század elején még létezett Budapesten egy olyan világ, aminek képviselői a tengeri kereskedelmet igazgatták, sokunk számára felfoghatatlan tőkemennyiséggel és megannyi felé ágazó kapcsolati hálóval a hátuk mögött. Ez a világot Polnay Jenő vállalata, az Atlantica Tengerhajózási Részvénytársaság fogta össze, amelynek feladata Fiume és az Al-dunai részek összekötése volt a nagyobb kikötőkkel.

A Fodor Gyula által tervezett Falk Miksa utcai ház életébe 1912-ben lépett be az Atlantica, jelezve azt is, hogy három egész szintet szeretne kibérelni, így hát a tervezésnél az ő igényeiket is figyelembe vették. Ennek köszönhetően az ügyfelek egy reprezentatív környezetbe érkeztek meg ahol, ahol a hajózáshoz kapcsolódó motívumok, Zsolnay-csempék és modern lift várta őket.

Az Atlantica által bérelt szintekből egy egészet maga a vezető bérelt ki, ahová gyermekeivel együtt költözött, a többi emeletet irodák és hivatali szobák foglalták el, illetve a legfelső műteremlakások egyikében Ferenczy Noémi kárpitművész alkotott. A tengerhajózási társaság az ittléte alatt megjárta a fentet és lentet, majd végül 1930-ban végleg megszűnt. Fodor palotája azonban a mai napig őrzi az emlékeket, még akkor is, ha nem teljes eredeti valójában, hisz a II. világháború pusztításai belőle is elvettek néhány darabot.

Feledhetetlen programok

Madame Tussauds

A hollywoodi csillogás sokunkat elérhetetlen álomként vonz, pedig a reflektorfényekben álló ikonok akár egy karnyújtásnyira is lehetnek tőlünk. Bár a Madame Tussauds-ban a sztárok viaszmása néz vissza ránk, élethű megjelenésük köszönhetően már szinte furcsa is, hogy nem köszönnek ránk. A 2023-ban, a világ 24. Madame Tussauds-jaként megnyílt budapesti komplexumban külföldi és magyar hírességek várnak ránk, akik egy London melletti stúdióból érkeztek hazánkban. A középpontban egyértelműen ők állnak, de nem hagyhatjuk szó nélkül a magyar mesteremberek által készítette installációkat sem, amelyek messzi vidékekre repítenek a képzeletünkkel együtt minket is.

1051 Budapest, Dorottya u. 6. | Weboldal | Facebook

Light Art Museum

A budapesti Light Art Museum a fénnyel folytatott művészeti kísérleteknek ad teret, ezáltal bemutatva azokat a műveket, amelyek képzelet és a valóság közti határvonalon értelmezhetőek, miközben felfedik előttünk a fényhasználat esztétikai utópiáit. A múzeum jelenlegi kiállítása a poszthumanizmus témájába enged betekintést, egy olyan világba, ahol a “Játszhat az ember istent?”, “Eshet az eső felfelé?” “Hogyan nézne ki a Föld ember nélkül?” kérdések kerülnek a porondra.

1054 Budapest, Hold u. 13. | Weboldal | Facebook

Gasztronómiai élmények

Tapassio

Néhány évvel ezelőtt Spanyolország vibráló vidámsága költözött be a Hercegprímás út 13-as száma alá, ahol kétségkívül barátokkal, nagy családdal lesz teljes az élmény. Ugyanis az étterem – a koncepciójából adódóan is – megteremti azt, ami sokunk szíve vágya: egy asztal körül ülni, hangosan nevetni, jókat enni, azokkal, akiket a legjobban szeretünk. A tapasozóban pedig a jó étel egy külön fogalom, amit az is alátámaszt, hogy nemrégiben bekerültek a világ egyik legrangosabb gasztronómiai magazinjába, a Gault&Millau kalauzba, ahol egy sapkás minősítést nyertek. Tehát felejthetetlen kalandra számíthatunk, ha a Tapassio-ízek vonatára felülünk, ahol a sajtválogatástól kezdve a minilángoson át egészen portói libamájig minden különlegességet megkóstolhatunk.

1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. | Weboldal | Facebook

Cookie Bacon & Brunch

Ha a reggeli rituáléja egy kipipálandó feladattá vált, a vajas-szalámis szendvics íze már az ingerküszöbünket sem éri el, akkor a Cookie Bacon & Brunch-ban van a helyünk. A hely megálmodói Barcelonából érkeztek Budapestre jó pár évvel ezelőtt, és egy olyan világot teremtettek meg villás reggelizőjükkel, ahol a kreativitás szikrái minden egyes falatban utat törnek maguknak. Van itt minden, mint a többi bruncholós helyen, azonban az itten ízpárosításoknak aligha akad párja máshol. Ha pedig elfogyasztottuk a minőségi alapanyagokban dúskáló reggelinket, akkor házi készítésű cookie-kat majszolhatunk a Barcelonából érkező kávénk társaságában.

1051 Budapest, Hercegprímás u. 15. | Weboldal | Facebook

