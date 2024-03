Az elsüllyedt birodalom: Bejártuk Budapest elhagyatott, kincsekkel teli palotáját

A belváros szívében található Szabadság téren áll egy első ránézésre impozáns, elhagyatott palota, amely mellett sokan haladnak el nap mint nap anélkül, hogy tudnák, micsoda élet folyt itt egykor. A szebb napokat is látott Adria-palota, akármilyen meglepő, a tengeri hajózás központja volt. Ennek a különleges épületnek fordulatos története, régi lakói, hangulata és ízei elevenednek meg az Imagine legújabb sétáján.

A Szabadság tér és a Vécsey utca sarkán magasodó Adria-palota 2019-ben felújított homlokzata hasonlóan tetszetős belsőt ígér, a valóság azonban az, hogy évek óta áll itt üresen ez a neobarokk épület, ahová a külföldi forgatócsoportokon (Bel Ami, Die Hard 5., Vörös veréb) kívül mostanában nem sokan juthattak be. Ugyan a homlokzat már visszakapta régi fényét, a belső terek pompájának visszaállítása még várat magára. Addig is, felfedezhetjük ezt a századfordulós varázspalotát az Imagine új vezetett sétáján, melyre mi is elkísértük a sétaszervező csapatot.

Atlantisz a föld felett

Tengeri utunk elején visszarepülünk a boldog békeidők korába, egészen pontosan 1902-be, amikor elkészült az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. palotája a Szabadság téren. Az épületet a kor egyik sztárépítésze, Meinig Artúr tervezte, akinek nevéhez fűződik többek között a volt Wenckheim-palota, a mai Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának épülete is.

A Monarchia idején ebből a palotából irányították a független magyar tengeri kereskedelem egyik zászlóshajójának, az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. ügyeit, állandó összeköttetésben a kikötővárossá fejlődő Fiumével (horvát nevén Rijeka).

Az első – már magyar királyi címeres díszítéssel, de még angol lobogó alatt elindított -, The Hungarian névre keresztelt hajó 1879-ben kelt útra a tengerparti városból. Nem sokkal később sorra hagyták el a fiumei kikötőt az exportcikkekkel – elsősorban gabonával – megpakolt gőzösök, majd miután kikötöttek a világ távoli pontjain, részben egzotikus gyarmatárukkal megrakodva tértek haza. A különleges kávék, teák, kakaó, rum, rizs, illatos fűszerek és egyéb portékák az újonnan kiépült Déli Vasút vonalán jutottak el Budapestre.

A tenger kincsei először Budapesten

Nem véletlen tehát, hogy az Adria-palota homlokzatán és belső tereiben egyaránt tengeri motívumokra lehetünk figyelmesek. Kagylók, hullámok, halak és kormánykerekek köszönnek vissza a részletekben, míg a bejárati kapuban Adria fiktív istennője üdvözli az érkezőket, majd a lenyűgöző márvány lépcsőház freskóján is feltűnik.

Szobáról szobára fedezzük fel az egykor ragyogó palotát az Imagine sétavezetőivel, akik az épület aranykorának legapróbb részleteibe is beavatnak minket. Visszautazunk a földszint nyüzsgő boltjába, a gyarmatáruk budapesti Mekkájába, ahol a polcokat roskadásig pakolták a legkülönfélébb portékákkal. Bejutunk az elnöki irodába, majd innen az igazgató lakosztálya felé vesszük az irányt, miközben azt is megtudjuk, hogyan tört meg az Adria Részvénytársaság hatalma, és süllyedt el vele együtt ez a tengeri birodalom.

Régi idők egzotikumai modern köntösben

Mivel az Imagine új sétája a márciusi Gasztronómia Hónapja kampány keretében debütált, mielőtt véget érne ez a hihetetlenül izgalmas 2 órás program, átsétálunk a közeli Flava Kitchen & More étterembe, ahol megkóstoljuk az egykori egzotikumokat Varjú Imre séf újraértelmezésében. Elénk most kivételesen kukoricából, avokádóból és padron paprikából készült mennyei falatkák kerülnek, de a márciusi sétákon általában a kukorica mellett a rizs és a narancs kerül rivaldafénybe.

Március további heteiben is minden a kulináris élvezetek körül forog az Imagine-nél. A sétaszervező csapattal a Gasztronómia Hónapjában nemcsak bejárhatjátok a főváros különleges, olykor lezárt helyszíneit, hanem étel- és italkóstolással egybekötve ismerhetitek meg egy-egy korszak, épület és a város elfeledett történetét, titkait.

