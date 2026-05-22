5 szuper hely Budapesten, ha a főváros legfinomabb lángosaira vágytok

Visszafordíthatatlanul közeledik a nyár, ezzel együtt pedig végre beindul a lángosszezon. Mutatjuk, merre keressétek a fővárosban a legfinomabb, aranybarnára sült tésztákat, melyek között a jól megszokott ízeket és az újragondolt verziókat egyaránt megtaláljátok.

Retro Lángos Budapest

A Retro Lángos Budapest csapata bebizonyította, hogy a magyarok kedvenc street foodja nemcsak a strandon, hanem a belváros szívében is lehet világszínvonalú. A titok a roppanós szélű tésztában és a bőséges kínálatban rejlik: a klasszikusok mellett az étteremben olyan gourmet különlegességek várnak, mint a lazacos vagy a laktató töltött lángosok. A hely kiemelt figyelmet fordít az ételérzékenyekre is, hiszen szeparált konyhában készülő gluténmentes, valamint vegán opciók közül is választhattok. Nem véletlen a Tripadvisor-díj: ez az az élmény, amit a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy a Vécsey utcai étteremben mindenkinek ki kell próbálnia!

1054 Budapest, Vécsey utca 3. | 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25. | Weboldal

Budapest Bites

A Dob utcában található Budapest Bites egyaránt nagy kedvence a fővárosba látogató turistáknak és a hazai ízre vágyó tősgyökeres budapestieknek is, hiszen az étlap a gulyáslevestől kezdve a pörkölteken át a túrós csuszáig minden klasszikust felvonultat. Természetesen mi most a ház lángosait emelnénk ki, melyek között a hagyományos sajtos-tejfölös és a pikáns magyaros korongok mellett egy igazi különlegesség, a lángosburger is helyt kapott. Akármelyiket is választjátok, az biztos, hogy a kistermelőktől származó feltétek és az omlós tészta maradandó ízélményt kínál, ahol semmi helye az olajos mellékíznek.

1074 Budapest, Dob utca 19. | Weboldal

Lőrinci Lángosozó

Bár nagyon szeretjük a fent említett lángoséttermeket, valljuk be, hogy kedvenc szénhidrátforrásunkat legjobb a strandon, vagy minimum egy alapos piacozás közben megpihenve elfogyasztani. Utóbbihoz mi most a pestszentlőrinci piacra csalogatunk titeket, ahol már több mint 20 éve sülnek aranybarnára a lángostészták. A Lőrinci Lángosozó munkatársai tehát évtizedes tapasztalat alapján készítik el nektek a kívül ropogós, belül puha korongokat, amelyek közt a klasszikus sajtos-tejfölöstől kezdve a tejfölös, lilahagymás-baconosön át a sonkával és füstölt sajttal töltött finomságokig mindent megtaláltok.

1183 Budapest, Balassa Bálint utca 2-10. | Facebook

Lángos Land

Ha a belvároshoz közelebb élnétek át a vásári kavalkádot, irány a Fény utcai piacon található Lángos Land! A helyet nem véletlenül tartják sokan a főváros legjobb lángosozójának: itt ugyanis a minőség, az adagok mennyisége, a kiszolgálás és az ár-érték arány is több mint barátságos. A rendelések minden esetben frissen készülnek, így itt egészen biztosan nem botlotok száraz falatba: az omlós, levegős tészta olyan, mintha sosem látott volna olajat. Sok másik piaccal ellentétben ráadásul itt papírtányéron kapjátok meg az ételeket, amiket utána asztaloknál ülve tudtok elfogyasztani.

1024 Budapest, Lövőház utca 12. | Facebook

Flórián téri Krumplis Lángos

Normál esetben messze óvnánk titeket az aluljárókban kapható, szépen fogalmazva változatos minőségű ételektől, azonban ha valami miatt megéri lemerészkedni a Flórián tér alatti folyosóra, az az itt található, valódi városi legendának számító lángosozó. A retró hangulatot árasztó büfé bizony nem csak az óbudaiakat, hanem a más kerületekben élő fővárosiak tömegét is idevonzza pénztárcabarát áraival és kedves kiszolgálásával. Ahogyan az már a nevéből is kiderül, itt a tésztába krumpli is kerül, ami még laktatóbbá teszi a végeredményt – ha ránk hallgattok, érdemes eleve felezve kérni a rendeléseteket!

1033 Budapest, Flórián téri aluljáró | Facebook

Ha édesebb tészták után ácsingóznátok: