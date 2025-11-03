15+ pazar vásár Budapesten, ahol lenyűgöző kincsekre bukkanhatunk novemberben

Novemberben Budapest megtelik élettel és különleges vásárokkal: a kézműves portékák, vintage kincsek és más érdekességek között barangolva mindenki megtalálhatja a saját kedvencét. A város ilyenkor igazi kincsesbányává változik – érdemes felfedezőtúrákat tenni.

Ünnepváró garázsvásár a HVG könyvekkel // B32 Galéria és Kultúrtér (2025. november 6–9.)

Sorban jelennek meg a HVG friss könyvei, a kiadó pedig a hagyományokhoz híven jelentős kedvezményeket kínáló garázsvásárral fordul rá a karácsony előtti időszakra. November 6. és 9. között a B32-ben több mint 300 kiadvány közül válogathatunk, az eseményre való regisztrációért cserébe pedig egy ajándékkönyv is vár minket a helyszínen.

Hello Piac // Erzsébet tér (2025. november 8.)

Kutyabarát, ingyenes vásárt tartanak november 8-án az Erzsébet és a Deák téren, ahol szép számmal találunk hazai tervezők és designerek által készített egyedi táskákat, ruhákat, ékszereket, kiegészítőket, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs terméket, kézműves gasztrokészítményeket, természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat, baba-mama kiegészítőket és játékokat, illetve zero waste és környezetbarát alternatívákat.

Kaffeine Art Market // Kaffeine Espresso Bar (2025. november 8.)

Novemberben a Kálvin téri Kaffeine Espresso Bar újra megtelik művészettel, jó energiákkal, kreatív emberekkel és csodás alkotásaikkal. A teraszon felállított standok között nézelődve rengeteg hazai tervező termékei közül válogathatunk – többek között kerámiák, ékszerek és más különlegességek várnak ránk.

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (2025. november 8., 23.)

Bővült az ELTE Gömb Aulájában már hagyományosnak mondható rendezvénysorozat: mostantól nemcsak ruhákat, cipőket, táskákat és kiegészítőket, hanem régi tárgyakat, kacatokat, könyveket, régiségeket és egyéb apróságokat is vásárolhatunk, vagy akár árusíthatunk egy gyors regisztrációt követően. Novemberben két alkalommal, 8-án és 23-án is megrendezik a vásárt.

Secret Market // Széchenyi Gyógyfürdő (2025. november 8., 29.)

A magyar fürdőkultúra és a hazai design legizgalmasabb képviselői találkoznak egymással egy különleges, elegáns helyszínen: a Széchenyi Gyógyfürdőben november 8-án és 29-én. Előbbi esetében már böngészhető a kiállítók listája: ott lesz többek között az Antifactory, a Pearly Budapest, a Fruska Faktúra, Kelemen Kinga és Herkli Mátyás Barnabás is.

Green Market közösségi vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok (2025. november 9.)

Budapest zöld vásárát november 9-én rendezik meg a Klauzál téri Vásárcsarnokban. Igazi élmény várja a látogatókat nyüzsgéssel, ízek, illatok és színek kavalkádjával, ahol ha kedvünk tartja, workshopokon és egyéb kapcsolódó programokon is részt vehetünk. Az eseményen olyan árusok és kiállítók lesznek jelen, akik a környezetvédelem, az újrahasznosítás, a zero waste és a fenntarthatóság szellemében dolgoznak és alkotnak.

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2025. november 9., 30.)

Ha különleges és egyedi darabokkal frissítenénk fel ruhatárunkat idén ősszel, remek alkalmat kínál erre Budapest egyik legizgalmasabb vintage gardrób ruhavására – de akár értékesíthetjük is ruhatárunk jó minőségű, ám megunt darabjait. Akár kiüríteni, akár feltölteni szeretnénk a gardróbot, november 9-én és 30-án lehetőségünk lesz rá a Klauzál téri Vásárcsarnokban.

BudaPets Design Market // Pikszis Kultúrközpont, Dugattyús (2025. november 15., 30.)

A november 15-én és 30-án – előbb a Pikszis Kultúrközpontban, majd a Dugattyúsban – debütáló BudaPets Design Marketen a design, a tudatosság és a kisállataink iránti szeretet találkozik egymással. Ez Budapest első vására, ahol minden a szőrös kis társainkról – és rólunk, gazdikról – szól: hazai és nemzetközi tervezők különleges tárgyai várják az állatrajongókat, miközben nagyszerű DJ szettek szólnak.

Novemberi LemezPiac – Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2025. november 16.)

Két szinten, hatalmas választékkal rendezik meg a Budapesti Lemezbörzét idén november 16-án – az ELTE Gömb Aulája a fanatikus lemezrajongók mellett számos érdekességeket tartogat többek között azoknak is, akik DVD-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket vagy más emléktárgyakat vásárolnának. Az ingyenes rendezvényen mutatja be Mikrotheosz című lemezét a Párniczky Quartet.

Terézvárosi lommentő bolhapiac // Hunyadi tér (2025. november 16.)

Terézváros önkormányzata a környezettudatosság és a közösségi összetartozás szellemében immár 32. alkalommal rendezi meg hagyományos bolhapiacát. A Hunyadi téren mindenkinek alkalma nyílik rá, hogy egyedi kincsekre leljen, vagy épp új gazdát találjon a megunt tárgyaknak – az árusítás ingyenes, ugyanakkor saját terézvárosi lakcímhez kötött.

Makers’ Market // Villányi úti Konferenciaközpont és Étterem (2025. november 16.)

Több mint hetven alkotó csodás termékei közül válogathatunk a Villányi úton: ékszerek, kerámiák, ruhák, táskák, grafikák, lakberendezési kiegészítők, csomagolt finomságok és ajándékok képezik a választékot. Remek alkalom, hogy beszerezzük a karácsonyi ajándékokat szeretteinknek, egyben támogassuk a magyar tervezőket és a kis helyi műhelyeket.

Novemberi kipakolók // Fény Utcai Piac (2025. november 16.)

November 16-án egy teljes napon át újra a kipakolóké lesz a Fény Utcai Piac – gazdát cserélhetnek azok a játékok, ruhaneműk, könyvek, konyhai eszközök és mindazok a még használható dolgok, amik nagy örömöt okozhatnak majd új tulajdonosaiknak. A vásár reggel 9-kor veszi kezdetét, és egészen sötétedésig tart.

Kiskertpiac // Kacagás Bisztró, Jurányi Ház (2025. november 16.)

November 16-án nem lesz hiány vásárokból: új helyszínen rendezik meg a Kiskertpiacot, amely a Jurányi vendéglátóegységében, a Kacagás Bisztróban lelt otthonra. Az eseményen sok-sok virágra, növényre, lakberendezési és öltözékkiegészítőkre, valamint grafikai alkotások és különlegességek tömkelegére számíthatunk.

KézMűvek – Karácsonyi Kézműves Vásár // Podmaniczky Rendezvénykastély (2025. november 22.)

November 22-én először rendezik meg a KézMűvek Karácsonyi Kézműves Vásárt a Podmaniczky Rendezvénykastélyban, ahol már kimondottan a közelgő ünnepek lesznek fókuszban – helyi és környékbeli kézműves alkotók várnak csodaszép, egyedi karácsonyi portékáikkal, amelyek nagyszerűen mutathatnak majd a karácsonyfa alatt. Lesz ingyenes gyerekprgram is: a kicsit saját kezűleg készíthetik el karácsonyi díszeiket.

Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla Kert (2025. november 22.)

Ahogy minden hónap negyedik szombatján, úgy ezúttal is „kultúrzsibit” rendeznek a Szimplában – a belépés érdeklődőként ingyenes, árusként pedig 3000 forintért bérelhetünk asztalt. Ha a saját padlásunkat már töviről hegyire ismerük, itt az idő meglesni, mi rejtőzik másokéban! Kutatásra fel!

Cserebere a Kesztyűgyárban // Kesztyűgyár Közösségi Ház (2025. november 28.)

Végül még egy rendszeres esemény: minden hónap utolsó péntekén élettel – és rengeteg ruhával – telik meg a Kesztyűgyár Közösségi Ház, ahová fejenként maximum 15 ruhadarabbal érkezhetünk, cserébe pedig ugyanennyivel távozhatunk november 28-án. A ruhák körforgásban maradnak, így a kollekciónk felfrissítésével egyben jó ügyet támogatunk.

