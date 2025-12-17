7 elbűvölő hely Budapesten, ahol pont úgy érezheted magad, mint Emily Párizsban

Már csak egyet kell aludni, és végre-valahára visszatér Miss Cooper, hogy egy kis romantikát és dolce vitát csempésszen a télbe. Az Emily Párizsban ötödik évad ezúttal Róma macskaköves utcácskáira invitál – de előtte lássuk, hol tárul elénk kedvenc szereplőink franciásan bohókás világa Budapesten!

A stílusos napindításhoz: Ginger & Paris

A Ginger & Paris-nál jól tudják, mitől indul igazán jól a nap. A belváros legújabb gasztroüdvöskéje számtalan finomságot kínál reggelire – például aranybarnára sült french toastot, kéksajttal megkoronázott sült francia zöldségragut, olasz sonkás-mozzarellás szendvicset és megannyi tojásos brunchkölteményt. Szerintünk Emily a matchás croissant-t sem hagyná ki!

1053 Budapest, Papnövelde utca 8. | Weboldal

A legegyedibb outfitekért: Paloma Artspace

A Kossuth Lajos utcában igazi kincsre bukkanhatunk: itt vár a divatőrültek budapesti fellegvára, a Paloma Artspace. A bemutatóteremmel egybekötött alkotóházban olyan különleges ruhákra és kiegészítőkre vadászhatunk, amelyek még Emilyt is levennék a lábáról – ráadásul magyar tervezőktől szerezhetjük be a legtrendibb szetteket.

1053 Budapest, Kossuth utca 14-16. | Weboldal

Francia kultúráért: PHOTO I BRUT a Capa Központban

Emily ihlette ajánlónkból nem hiányozhat a kiállításajánló sem: a Capa Központ emeleti kiállítótereit több, mint 150 különleges alkotás tölti meg jelenleg, melyek egyenesen a párizsi Bruno Decharme-gyűjteményből érkeztek Budapestre. A PHOTO I BRUT – Ösztönös fotográfia névre keresztelt időszakos kiállításán újragondolhatjuk mindazt, amit a művészetről és a fotográfiáról tudni véltünk, egészen 2026. március 29-ig.

1065 Budapest, Nagymező utca 8. | Weboldal

A legbájosabb desszertkölteményekért: Chez Dodo

Ha csinos kis süteményekre vágyunk, Dodonál mindig jó helyen járunk! A Sas utcai macaron manufaktúrában lassan 10 éve készül napról napra a francia desszertikon, mely egy csésze kávé segítségével egészen Párizsig repíti az ízlelőbimbóinkat. Sőt, a Chez Dodo-ban már olyan finomságok közül is csemegézhetünk, mint a madeleine, a financier vagy az éclair. A tündéri édességek láttán még Sylvie szája is mosolyra húzódna!

1051 Budapest, Sas utca 7. | Weboldal

A romantikus sétához: Károlyi-kert

Emilynél jobban senki nem élvezi a kozmopolita életstílust, amihez olykor hozzátartozik egy kis elvonulás is a városi nyüzsgés elől. Budapesten megannyi helyen vár bennünket a természet közelsége: ott van például a Károlyi-kert, aminél tökéletesebb helyszínt el sem tudunk képzelni egy kis romantikus andalgáshoz.

1053 Budapest, Károlyi kert 25.

A gyors kávészünethez: Antoinette Café

Párizsban jól tudják, hogy még a legnagyobb rohanás közepette is időt kell szakítani a kávészünetre. Budapest belvárosában mindezt igazán bűbájos helyszínen ejthetjük meg, ha útba ejtjük a Nagymező utca ékszerdobozát. Az Antoinette Café vintage hangulattal, koffeinnel, macaronnal, croissant-nal és megannyi koktéllal gondoskodik róla, hogy még a legszürkébb napokba is csempészhessünk egy csipet francia romantikát.

1065 Budapest, Nagymező utca 26. | Facebook

A tökéletes záráshoz: élőzenés vacsora

Aki becsülettel végignézte a sorozat összes eddigi évadát, jól tudja, mennyire fontos szerepet játszik benne a nap utolsó étkezése. Legyen szó Gabriel bisztrójáról vagy üzleti vacsoráról, ha leszáll az éj, a szereplők biztosan egy elegáns asztalnál kötnek ki – kivéve azt, aki inkább a mikrofont választja. Alábbi cikkünkben bemutattuk a legfantasztikusabb helyeket Budapesten, ahol élőzene is jár a vacsora mellé: bármelyik tökéletes választás az Emily-inspirálta nap zárásaként!

Utána csatlakozzatok az éjszaka lüktetéséhez: