10 bájos kávékuckó Budapest agglomerációjában, ahol felfrissülhettek kirándulás után

Ha bakancslistás kirándulóhelyek és hangulatos kávézók után kutattok, az agglomerációban jó helyen jártok! Az első tavaszi napsugarak érkezése előtt összeszedtük, merre találjátok a legjobb kávézókat a főváros idilli szomszédságában, ahol akár meg is pihenhettek egy kellemes kirándulás után.

CSIRI, Budaörs

Budaörs imádott Ófalujában lapul a CSIRI, ahol a kávé mellett mennyei brunchfogások kapták a főszerepet. A hajdani sváb présházból kialakított gasztrokuckó igazán különleges hangulattal várja a megfáradt túrázókat, hogy egy szelet házi desszerttel, frissítő szörppel, vagy akár egy pohár borral ajándékozhassák meg magukat a kirándulás után.

2040 Budaörs, Présház utca 2. | Facebook

+ Kirándulástipp: Kő-hegy

A Kő-hegy a maga 235 méterével a Budaörsi Kopárok legkisebb tagjának járó címet birtokolja – és nem mellesleg a Budaörsre látogatók egyik kedvenc úti célja. Nem csoda, hiszen a város közepén magasodó hegyről úgy tárul elétek a környék látképe, mint sehol máshol az agglomerációban!

Il Mercato Raffinato Delikát Bolt & Kávézó, Budakeszi

Budakeszi legújabb gasztroékköve egyszerre deli, kávézó és az ínyencek kedvenc találkozóhelye. Az Il Mercato Raffinato-nál mindent megtaláltok, amire csak szükségetek lehet a kirándulás utáni energiapótláshoz: olasz csemegéket, harapnivalókat reggelire és ebédre, kézműves süteményeket, és saját pörkölésű kávét.

2092 Budakeszi, Fő utca 237. | Facebook

+ Kirándulástipp: Mamutfenyőpár

A kávékuckótól nem messze, Budakeszi határában lelhettek rá az ország legidősebb fenyőire. A mamutfenyőpár, mely már több mint 100 éve ékeskedik a kis erdős résszel körbevett terület közepén, rendre ámulatba ejti a kirándulókat – nem csoda, hiszen a tüskés óriások igazi bakancslistás látnivalók!

Sercli Café, Budajenő

Budajenő hangulatos éléskamrája telis-tele van finomságokkal: a Serclinél színpompás specialty kávék, mennyei desszertek, kovászos péksütemények, házi szendvicsek széles választéka és mindenféle földi jó vár rátok. Mindezt egy igazán különleges helyen, az egykori tűzoltószertár épületében találhatjátok meg.

2093 Budajenő, Fő tér 11. | Facebook

+ Kirándulástipp: Szent Mihály öregtemplom

Budajenő nevezetességei közül vétek lenne kihagyni a Szent Mihály öregtemplomot. A 12. században épült templom alapjaira a 14. században gótikus kápolna került, mely amilyen egyszerű, olyan nagyszerű – közvetlenül mellette pedig az Ótemető is megtekinthető.

Fimó Coffee, Nagykovácsi

Még egy év sem telt a nyitása óta, máris igazi törzshely lett belőle – nem is csoda, hiszen igazán egyedi színfoltja Nagykovácsinak. A Fimó különleges, fával ékesített bisztróhelyiségében alap a remek kávéélmény, és még streetfood-kedvenceket, valamint bámulatos desszerteket is megtaláltok, a természettől egy karnyújtásnyira.

2094 Nagykovácsi, Bánya utca 1. | Facebook

+ Kirándulástipp: Nagy-Szénás tanösvény

A Budai-hegység északnyugati szegletét is érdemes számításba venni, ha kirándulástervezésről van szó. A környék tele van szebbnél szebb túraútvonalakkal – induljatok Nagykovácsiból, másszatok fel az 550 méter magas, fűvel borított Nagy-Szénásra, és csodáljátok meg a gyönyörű panorámát!

C’est la vie Café, Páty

Akár Pátyon is megtapasztalhatjátok, milyen a francia életérzés – már ha ellátogattok a C’est la vie Caféba. A pincesor alatt megbújó ékszerdoboznál jobb helyszínt keresve sem találhattok egy kis ejtőzéshez: franciás ételek, péksütemények és kávéköltemények várnak rátok, hamisítatlan provence-i miliőben.

2071 Páty, Torbágyi úti pincesor | Facebook

+ Kirándulástipp: Pátyi pincesor

A Zsámbéki-medence gyöngyszeme, a pátyi pincesor száznál is több apró présházból áll és valóságos kincseket rejt. Igazán mesés helyszín egy hangulatos sétához: a szőlőfajtákról elnevezett utcákon barangolva a környék legegységesebben megmaradt pincesora tárul elétek.

Pöti Specialty Kávébár, Dunakeszi

Amilyen apró, annyi kincset rejt: egyszerűen lehetetlen neki ellenállni! Dunakeszi legkedvesebb kávébárjában kéthetente más kávé kerül az őrlőbe – ám a minőség és az élmény változatlan. A Pötiben kicsik és nagyok is megtalálják azt, amire éppen vágynak, legyen szó egy csészényi koffeinlöketről vagy egy szelet süteményről.

2120 Dunakeszi, Barátság útja 45. | Facebook

+ Kirándulástipp: Teknős tanösvény

A vadregényes lápvidéken vezető pallósoron igazán különleges kalandban lehet részetek: megismerhetitek az itt található növény- és állatvilágot, a kilátóként is szolgáló pavilonnak hála pedig madárszemszögből figyelhetitek meg a területet. A legszerencsésebbek akár még mocsári teknősöket is megpillanthatnak az út során!

Libra Delikát, Vác

Vácon járva minden sarkon szuper gasztrohelyekre bukkanni, a Libra Delikát esetében pedig még a belvárost sem kell elhagyni. Itt a kávék mellett magyar termelők portékái kapták a főszerepet – remek alkalom, hogy a váci kiruccanás során batyutokat is megtöltsétek! Idén januártól pedig az őrlőbe a casinomocca kávébabjai kerülnek, melyek kizárólag női termelők keze munkáját dicsérik.

2600 Vác, Széchenyi utca 10-12. | Facebook

+ Kirándulástipp: Váci bicikliút

A Dunakanyar egyik kedvenc települését egyszer mindenkinek át kell szelnie két keréken, hiszen hazánk egyik leglátványosabb kerékpáros útvonala Vácot is érinti, a folyó mellett pedálozva pedig számos történelmi és kulturális látványosságot is megtekinthettek.

Mandula Kávézó, Solymár

Kávé, tea vagy házi sütemény is lehet a jutalma annak, aki Solymáron túrázik – a Mandulán biztosan nem fog múlni. A Templom téren megbújó, régi parasztházból kialakított kávékuckóban romantikus hangulat és a tökéletes ízélmény vár benneteket: utóbbiról még brunchfogások és péksütemények is kezeskednek.

2083 Solymár, Templom tér 9. | Facebook

Kirándulástipp: Jegenye-völgy

A festői szépségű Jegenye-völgy olyan, akár egy kincsesláda: a nagyjából 5 kilométeres túra során végighaladhattok a Paprikás-patak mentén, megcsodálhatjátok a Budai-hegység legmagasabb vízesését, a Jegenye-völgyi-vízesést, de még a Rózsika-forrást és a solymári várat is útba ejthetitek.

Molu Coffee Roasters, Veresegyház

A Molunál szentül hiszik: minden egyes kávészem a leggondosabb odafigyelést igényli. A veresegyházi pörkölő nemhiába vált a specialty kávé szerelmeseinek kedvencévé! Miután sikeresen kiválasztottátok a szíveteknek legkedvesebb őrleményt, profi kezek varázsolnak koffeinlöketet a csészétekbe.

2112 Veresegyház, Fő út 156. | Facebook

+ Kirándulástipp: Veresegyházi-tavak tanösvény

A Veresegyházi-tavak mindhárom tagja bakancslistás úti célja a horgászoknak – a kirándulók pedig a tópartokon végigfutó, 4880 méter hosszú tanösvényen szerezhetnek természetközeli élményeket. Ha időszűkében vagytok, járjátok végig a kis kört, ami 2-2,5 óra alatt teljesíthető, de ha nem kell sietnetek, szánjatok rá 4-4,5 órát, és menjetek végig a nagy körön!

