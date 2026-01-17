7 vadonatúj kávézó Budapesten, amit mindenképp fel kell fedezned 2026-ban

A januári szürkeségben még nagyobb hasznát vesszük kedvenc koffeinforrásunknak, mint valaha. Hát még, ha azt az újdonság varázsával is megspékeljük, és felfedezzük a több mint fél tucat, vadonatúj kávézó egyikét, melyet idén mindenkinek ki kell próbálnia a fővárosban!

2D Beloved Asian Café

Megnyitotta kapuit a város első 2D-s kávézója, a legtrendibb japán koncepciónak pedig a budapestiek sem tudnak ellenállni: a Belovednál minden egyes fal, szék, de még tányér is pont úgy néz ki, mintha egy képregénybe csöppentünk volna. A kontrasztos, letisztult, ugyanakkor játékos designnak hála igazán különleges környezetben kortyolhatjuk el kávénkat vagy matchánkat, kedvenc italunk mellé pedig még szuflépalacsintát, édes bingsut vagy tofus-rizses inarit is rendelhetünk.

1137 Budapest, Szent István körút 4. | Instagram

Kohi Haus Kávézó

Az „úti cél” még mindig Ázsia, ám a keleties ízek ezúttal a Hungária körútnál elevenednek meg. A Kohi Haus háza táján a kreativitásnak tényleg csak a képzelet szabhat határt: az ázsiai fúziós kuckó specialty kávéit, kézműves süteményeit és ötletes ételeit stílusosan modern környezetben kínálja az újdonságra szomjazóknak. Itt az édesszájúakat még vietnámi kókuszos latte, dirty matcha és japán sajttorta is várja, a művészlelkek pedig időnként kézműves workshopokon is hódolhatnak szenvedélyüknek, igazán otthonos hangulatban.

1143 Budapest, Hungária körút 15. | Facebook

Elysium Café

Az Agora Park nyüzsgő irodaházai közt valóságos menedékre lelhetünk az Elysiumnak hála. Itt aztán mindent megtalálunk, amire csak szükségünk lehet egy sűrű nap előtt, közben, vagy akár után: a reggelik sorát krémes tojásételek, ropogós toastok és friss saláták erősítik, de egy jó kávéért vagy forró csokiért is igazán megéri betérni a tornyok közt megbújó kávémennyországba.

1133 Budapest, Váci út 116-118. | Instagram

Vaskapu Kávézó

Egy hónapja már, hogy kávéillat és meleg hangulat lengi be a Haller utcát a Vaskapunak hála. Azóta a vegán tortákkal, a mennyei péksüteményekkel, a friss szendvicsekkel és a gondos kezek által készített kávékölteményekkel már jó sokan szerelembe estek, legyen szó helyiekről vagy Ferencváros határain túlról érkező gasztrofelfedezőkről. Igazi törzshely-gyanús kávézó, ahova legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia!

1096 Budapest, Haller utca 16-18. | Facebook

Csinszka Kultúrpresszó

Igazi kuriózum az ötödik kerületi Csinszka, hiszen egyszerre belvárosi romkocsma, előadótér és rendezvényhelyszín, modern üzleti kávézó és művészeti galéria. Bár még csak két hónapja nyitott meg, volt azóta itt már minden: kollázskészítő workshop, kézműves vásár, képzőművészeti kiállítás… Persze, a művészet mellett a koffein iránti vágyunkat is kielégíthetjük, ha belevetjük magunkat ebbe a kultúrától pezsgő oázisba.

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 21. | Facebook

Csupor Specialty Café

December közepén nyitott meg Kapás Boglárka és férje, Telegdy Ádám specialty kávézója, ami letisztult, hangulatos belső terével és ínycsiklandó kávéival, harapnivalóival hamar becsempészte magát a szívünkbe. A belváros közepén található Csupor azonban nem a híres tulajdonosai révén, hanem a minőségi kávékínálattal érvényesül – de ezt a remek flat white-nál vagy a filterkávéknál jobban semmi sem bizonyítja. A pult mögött pedig akár egy szelfire is elcsíphetjük a minden értelemben vett bajnok házaspárt.

1052 Budapest, Galamb utca 4. | Facebook

Édes Virágszálam

A csepeli Édes Virágszálam fantasztikus desszertekkel, mennyei kávéval és rendkívül bájos belső térrel varázsol el, hiszen a belváros állandó nyüzsgésén túl sem áll meg az élet. A HÉV-vel könnyen megközelíthető sütiző-kávézó akár egy napindító brunchra is tökéletes választás lehet. Az étvágygerjesztő sütemények mellett is érdemes lesz bekövetni a hely Facebook-oldalát, hiszen alkalmanként szuper kézműves workshopokat is tartanak.

1212 Budapest, Szebeni utca 29. | Facebook

