7 téli gasztromenedék és melegedő Budapesten, ahol felolvadhattok a dermesztő zimankóban

Hosszú évek óta nem havazott ennyit a fővárosban, érdemes még emlékezetesebbé tenni a téli élmények sorát egy hüttehangulatú étteremben. Budapesten és környékén is bőven találtok gasztrohelyeket, ahol melegben élvezhetitek a tél varázsát.

Kis Tirol Fogadó

Házias ízekkel és hamisítatlan tiroli hangulattal várja vendégeit a Batthyány utcai Kis Tirol Fogadó. Az alpesi stílusú, családias vendéglátóhelyen megkóstolhatjátok a bajor káposztával tálalt, ropogós csülköt, és kipróbálhatjátok a hütteszezon kedvelt desszertjét, a rumos szilvával töltött gőzgombócot is.

1161 Budapest, Batthyány utca 74. | Weboldal

BOATanic Terrace & Bar

Télen felkerülnek az igluk a BOATanic Terrace & Bar hajójának tetőteraszára is, ahonnan a Budai Várnegyedre nyíló varázslatos kilátásban lehet részünk. Mindezt a fedélzeten ringatózva csodálhatjuk meg, miközben alattunk békésen hömpölyög a Duna, az asztalunkhoz pedig kitűnő italok és prémium fogások érkeznek.

1051 Budapest, Vigadó tér 4. sz. kikötő | Facebook

Normafa Síház Étterem és Terasz

Nincs is tökéletesebb program mint egy hólepte kirándulás vagy egy nagy családi szánkózás után betérni a Normafa Síházba egy hosszúra nyújtott ebédre vagy egy meghitt baráti vacsorára a város felett. Itt minden évszakban lassulás, természetközeliség, klasszikus ízek és otthonos hangulat vár még akkor is, ha csak egy lélekmelengető italra vagy egy rusztikus rétesre ugrunk be.

1121 Budapest, Eötvös út 59. | Weboldal | Facebook

Bereg Embassy Bar & Cafe

A Hattyúház titkos kis kertje napközben háborítatlan nyugalmat, esténként pedig varázslatos hangulatot kínál az I. kerületben – a csodálatos kávé- és italkínálatot pedig télen is vacogásmentesen élvezhetjük az asztalok köré épített takaros kis igluknak köszönhetően. A rendelést is itt veszik fel, így csak végszükség esetén kell elhagyni választott helyünket.

1015 Budapest, Batthyány utca 49/B | Facebook

Erdei Fagyizó & Kávézó

Nem akármilyen miliőben tölthetitek az időtöket, ha a Párkány utcai Erdei Fagyizó & Kávézó téliesített teraszán gondoskodnátok a napi koffeinbeviteletekről. De akkor is nyugodtan benézhettek, ha inkább egy finom sütit, esetleg teát vagy forró csokit fogyasztanátok el ebben a felemelő környezetben.

1138 Budapest, Párkány utca 39. | Facebook

Pavilon Kert

A Hősök tere, a Vajdahunyad vára és Széchenyi Fürdő ölelésében található Pavilon Kert is megnyitotta hütteszezonját, ahol 6 fűtött sátor kellemes melegében, szállingozó hópelyhekkel a fejünk felett falatozhatunk kedvünkre a rántott finomságokból, válogathatunk a különféle lángosokból és kísérhetjük azt Kató néni édes finomságaival.

1146 Budapest, Állatkerti körút 3. | Weboldal | Facebook

+1 Cukorborsó Kertvendéglő, Páty

Budapesttől egy karnyújtásnyira, a fővárosi agglomerációban található Pátyon téli kirándulás előtt vagy után érdemes betérni a Cukorborsó Kertvendéglőbe. A családias vendéglő a hűvösebb időben igluval és téliesített terasszal várja a betérő vendégeket, akik így a szabad ég alatt, de didergésmentesen élvezhetik a díjnyertes pizzákat, melengető leveseket és zseniális főételeket.

2071 Páty, Galagonya utca 4. | Facebook

