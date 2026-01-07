5 bakancslistás program Budapesten és környékén, ha kimaxolnátok a havas időt

Sok év után a héten végre beköszöntött az igazi téli idő, aminek köszönhetően számos izgalmas élményben lehet részünk. Összegyűjtöttük azokat a programokat, amikkel maximálisan kiélvezhetitek ezt a különleges időszakot.

Hógolyó-party // Szentendre (2026. január 7.)

Izgalmas szentendrei téli móka vár a Postás strandon este 7-kor, hiszen egy filmbe illő, izgalmas hógolyózásban lehet részetek. A tét nélküli, szimplán szórakozás céljából szervezett esemény szuper program egy felejthetetlen téli estéhez, a mesés hátteret pedig a gyönyörű festők városa adja.

Sífutó túra a Városligetben (2026. január 7.)

Elég mindössze a Hősök terére és a Városligetbe kimenni egy kis sífutásért, főleg, hogy évtizedenként esik annyi hó, hogy ezt megtehessük! Fél 7-től irány a Városliget, ahol a még havas sétányokon egy 8-12 km-es körre invitálnak a szervezők. A túrára ne felejtsétek a felmelegítő teát és sütit sem!

Szánkózzatok a városban

Végre nem kell Dobogókőig vagy a Mátráig elmenni egy kis csúszásért, hiszen a nagy hóesésnek köszönhetően már a város szívében is szánkóra pattanhatunk. Összeszedtük nektek a legtutibb helyeket, ahol biztosan találtok elég havat, a cikkünket ide kattintva olvashatjátok el.

Nézzétek meg az ország legnagyobb hóemberét Csepelen

Budapest Olafja 725 centijével ugyan nem közelíti meg a Guinness-rekorder, 38,04 méteres osztrák égimeszelőt, de minden bizonnyal kis hazánk legdaliásabb hóembere lett az idei szezonban. A cilinderes óriás a varázslatos Csepeli Jégparkban talált otthonra, közvetlenül az egyik jégfolyosó szomszédságában. Érdemes még zimankóban felkeresni a jégpályát, hogy teljes valójában csodálhassátok meg a szívmelengető hóbarátot.

Havas napkelte túra a Gellért-hegyen

Ugyan ebben a hidegben nem a legvonzóbb program korán felkelni, az utánozhatatlan havas napkeltéért mégis megéri. Az egyik legcsodálatosabb látványt a Gellért-hegyről csíphetitek el, ahonnan elképesztő panoráma nyílik a hóval belepett, ébredező városra.

