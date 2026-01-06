20 szánkózóhely Budapesten az év első nagy havazására

A héten végre leesik az első hó, ami csak egyet jelenthet: irány szánkózni! Összegyűjtöttük nektek a főváros legszuperebb dombjait, ahol az egész család számára maradandó élmény lesz a csúszás.

Fotó: Normafa Park

A héten az előrejelzések szerint évek óta nem látott hómennyiség hullik a fővárosra – a csípős mínuszoknak köszönhetően ráadásul meg is fog maradni a hétvégéig. Használjátok ki a gyönyörű téli időt, és menjetek el szánkózni!

A legjobb szánkózóhelyek Budapesten:

Budán

  • Bikás park
  • Gazdagrét
  • Hajógyári-sziget
  • Gellért-hegy
  • Duna-part a békásmegyeri nagy gát mentén
  • Harang-völgy
  • Hármashatár-hegy
  • Kamaraerdő
  • Normafa és környéke
  • Széchenyi-emlékmű és -kilátó
  • Tabán

Pesten

  • Csáktornya park
  • Királydomb, Városliget
  • Óhegy park
  • Daru-domb
  • Tamariska-domb
  • Újpalota
  • Vida-domb
  • Népliget
  • Aréna Mall melletti domb

Ha jobban szerettek jégkorizni:

Ha jobban szerettek jégkorizni:

15+ klassz korcsolyapálya Budapesten 2025-ben, ahol felejthetetlen téli élmények várnak
A téli korcsolyaszezonban Budapest igazi jégparadicsommá változik, ahol mindenki megtalálja a lehető legjobb pályát.

