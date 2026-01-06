20 szánkózóhely Budapesten az év első nagy havazására

A héten végre leesik az első hó, ami csak egyet jelenthet: irány szánkózni! Összegyűjtöttük nektek a főváros legszuperebb dombjait, ahol az egész család számára maradandó élmény lesz a csúszás.
A héten az előrejelzések szerint évek óta nem látott hómennyiség hullik a fővárosra – a csípős mínuszoknak köszönhetően ráadásul meg is fog maradni a hétvégéig. Használjátok ki a gyönyörű téli időt, és menjetek el szánkózni!
A legjobb szánkózóhelyek Budapesten:
Budán
- Bikás park
- Gazdagrét
- Hajógyári-sziget
- Gellért-hegy
- Duna-part a békásmegyeri nagy gát mentén
- Harang-völgy
- Hármashatár-hegy
- Kamaraerdő
- Normafa és környéke
- Széchenyi-emlékmű és -kilátó
- Tabán
Pesten
- Csáktornya park
- Királydomb, Városliget
- Óhegy park
- Daru-domb
- Tamariska-domb
- Újpalota
- Vida-domb
- Népliget
- Aréna Mall melletti domb
Ha jobban szerettek jégkorizni:
A téli korcsolyaszezonban Budapest igazi jégparadicsommá változik, ahol mindenki megtalálja a lehető legjobb pályát.