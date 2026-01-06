20 szánkózóhely Budapesten az év első nagy havazására

A héten végre leesik az első hó, ami csak egyet jelenthet: irány szánkózni! Összegyűjtöttük nektek a főváros legszuperebb dombjait, ahol az egész család számára maradandó élmény lesz a csúszás.

A héten az előrejelzések szerint évek óta nem látott hómennyiség hullik a fővárosra – a csípős mínuszoknak köszönhetően ráadásul meg is fog maradni a hétvégéig. Használjátok ki a gyönyörű téli időt, és menjetek el szánkózni!

A legjobb szánkózóhelyek Budapesten:

Budán

Bikás park

Gazdagrét

Hajógyári-sziget

Gellért-hegy

Duna-part a békásmegyeri nagy gát mentén

Harang-völgy

Hármashatár-hegy

Kamaraerdő

Normafa és környéke

Széchenyi-emlékmű és -kilátó

Tabán

Pesten

Csáktornya park

Királydomb, Városliget

Óhegy park

Daru-domb

Tamariska-domb

Újpalota

Vida-domb

Népliget

Aréna Mall melletti domb

