Elő a korcsolyákkal: Biztonságosan léphetünk a tó jegére Budapesttől egy karnyújtásnyira

Évek óta nem tapasztalt téli időjárással indult az új év, lassan hetek óta hó borítja az ország legnagyobb részét, a tartósan hideg időjárás pedig a téli sportok szerelmeseinek is kedvez.

Január 20-án Budakalász polgármestere osztotta meg az örömteli hírt, hogy mostantól az Omszki-tó arra kijelölt területei is alkalmasak a korcsolyázásra.

A tóban lévő hőforrások és áramlások miatt a jegesedés ugyan nem egyenletes, mostanra a legtöbb területen elegendően vastag a jégpáncél a biztonságos korcsolyázáshoz. A korcsolyázásra használható területeket a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai az önkormányzattal karöltve jelölték ki, a szakemberek pedig folyamatosan ellenőrzik a jég vastagságát.

Ha igazi téli élményre vágytok, aktív kikapcsolódásra a szabad levegőn, poroljátok le a korcsolyákat és csússzatok egy jót az Omszki-tó jegén! A hírről bővebben ide kattintva a polgármester Facebook-bejegyzésében olvashattok.

Fontos: Mindig tájékozódjatok a mesterséges és természetes tavak jegének állapotáról és addig ne lépjetek a jégre, amíg arról a szakértő hatóságok megfelelő tájékoztatást és engedélyt nem adnak!

Téli túrához ajánljuk felfedezésre: