Elképesztő szirtek és ormok között kanyarog a mesebeli tanösvény Budapesttől egy karnyújtásnyira

Ragács Dorina

Budapesttől egy karnyújtásnyira, bámulatos sziklaszirteknek és ormoknak ad otthont Biatorbágy, ahova érdemes ellátogatni egy hangulatos téli túra alkalmával.

Biatorbágy, Nyakas-kő, Madárszirt, Százlépcső tanösvény, kirándulás, tél, természet
Fotó: Seres László drónfotó és videó

Biatorbágyra egy félórás autózással juthatunk el Budapestről. Ha inkább tömegközlekedéssel indulnánk útnak, mindössze 40 perc alatt vonattal, majd busszal is eljuthatunk a túra kiindulópontjáig, a Sóskúti úti parkolóig  A parkolóban egy tájékoztató tábla is fogad, onnan a piros turistajelzés mentén, egy izgalmas és változatos útvonalon mászhatunk fel a jellegzetes alakjáról elnevezett Nyakas-kőhöz.

A Nyakas-kő geológiai értéke mellett lélegzetelállító panorámával is rendelkezik a közeli mészkősziklákra és az alant elterülő Biatorbágyra és a Sóskút felé húzódó dombokra. A Nyakas-kő és a környékbeli sziklaszirtek jellegzetes alakját az erózió, főként az uralkodó északnyugati szél alakította, létrehozva ezzel ezeket az elképesztő természeti kincseket.

Fotó: Seres László drónfotó és videó

A Nyakas-kőtől tovább indulva a piros jelzésű úton eljuthatunk a Budai-hegység másik lenyűgöző pontjához, a Madárszirthez. Az ide vezető út során le kell ereszkednünk a két sziklát elválasztó árokba, ahonnan egy meredekebb kaptató vezet majd felfelé, így ide eljutni nagyobb erőfeszítést igényel, de a fenti látvány mindenért kárpótol.

A Madárszirtről megcsodálhatjuk a Biai-tavat, a Zsámbéki-medencét, emellett érdemes visszatekinteni a Nyakas-kő hatalmas sziklaképződményeire is.

Fotó: Seres László drónfotó és videó

Miután kigyönyörködtük magunkat a Madárszirten és kicsit kipihentük a mászás fáradalmait, leereszkedhetünk a hosszú lépcsősorból álló Százlépcső tanösvényen, amely ezek között az elképesztő természeti kincsek között kanyarog, és amelynek mentén megcsodálhatjuk a látványos, erózió vájta mélyedéseket.

A sűrű cserjékkel szegélyezett ösvény elvezet minket egészen a szavannaszerű, sziklagyepes síkságra, ahonnan rövidesen vissza is kanyarodhatunk a kiindulási pontig.

A túra körülbelül 2 kilométer hosszú, a Nyakas-kőig könnyebb, onnan a Madárszirt irányába nehezebb szakaszokkal, de kevésbé gyakorlott túrázóknak is teljesíthető. A mesés panorámát nyújtó kirándulóhely ideális választás egy hétvégi túrázáshoz, amely Budapesttől alig egy karnyújtásnyira kínál természetközeli élményt.

További gyönyörű képek a csodás sziklaképződményekről:

Fotó: Seres László drónfotó és videó
Fotó: Seres László drónfotó és videó
Fotó: Seres László drónfotó és videó

