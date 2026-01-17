Elképesztő szirtek és ormok között kanyarog a mesebeli tanösvény Budapesttől egy karnyújtásnyira

Budapesttől egy karnyújtásnyira, bámulatos sziklaszirteknek és ormoknak ad otthont Biatorbágy, ahova érdemes ellátogatni egy hangulatos téli túra alkalmával.

Biatorbágyra egy félórás autózással juthatunk el Budapestről. Ha inkább tömegközlekedéssel indulnánk útnak, mindössze 40 perc alatt vonattal, majd busszal is eljuthatunk a túra kiindulópontjáig, a Sóskúti úti parkolóig A parkolóban egy tájékoztató tábla is fogad, onnan a piros turistajelzés mentén, egy izgalmas és változatos útvonalon mászhatunk fel a jellegzetes alakjáról elnevezett Nyakas-kőhöz.

A Nyakas-kő geológiai értéke mellett lélegzetelállító panorámával is rendelkezik a közeli mészkősziklákra és az alant elterülő Biatorbágyra és a Sóskút felé húzódó dombokra. A Nyakas-kő és a környékbeli sziklaszirtek jellegzetes alakját az erózió, főként az uralkodó északnyugati szél alakította, létrehozva ezzel ezeket az elképesztő természeti kincseket.

A Nyakas-kőtől tovább indulva a piros jelzésű úton eljuthatunk a Budai-hegység másik lenyűgöző pontjához, a Madárszirthez. Az ide vezető út során le kell ereszkednünk a két sziklát elválasztó árokba, ahonnan egy meredekebb kaptató vezet majd felfelé, így ide eljutni nagyobb erőfeszítést igényel, de a fenti látvány mindenért kárpótol.

A Madárszirtről megcsodálhatjuk a Biai-tavat, a Zsámbéki-medencét, emellett érdemes visszatekinteni a Nyakas-kő hatalmas sziklaképződményeire is.

Miután kigyönyörködtük magunkat a Madárszirten és kicsit kipihentük a mászás fáradalmait, leereszkedhetünk a hosszú lépcsősorból álló Százlépcső tanösvényen, amely ezek között az elképesztő természeti kincsek között kanyarog, és amelynek mentén megcsodálhatjuk a látványos, erózió vájta mélyedéseket.

A sűrű cserjékkel szegélyezett ösvény elvezet minket egészen a szavannaszerű, sziklagyepes síkságra, ahonnan rövidesen vissza is kanyarodhatunk a kiindulási pontig.

A túra körülbelül 2 kilométer hosszú, a Nyakas-kőig könnyebb, onnan a Madárszirt irányába nehezebb szakaszokkal, de kevésbé gyakorlott túrázóknak is teljesíthető. A mesés panorámát nyújtó kirándulóhely ideális választás egy hétvégi túrázáshoz, amely Budapesttől alig egy karnyújtásnyira kínál természetközeli élményt.

További gyönyörű képek a csodás sziklaképződményekről:

