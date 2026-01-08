5 hósapkás csodahely Budapest környékén egy felejthetetlen téli kiránduláshoz

Lehullott az év első jelentős hómennyisége, és az ország legszebb helyei csinos téli gúnyát kaptak. Használjátok ki ezt a fantasztikus látványt, és látogassatok el a hótakaróba bújt, álomszép kirándulóhelyekre a főváros közelében!

Pilis-tető

Ezt a kilátást lehetetlen megunni: a közepesen nehéz, 2-3 óra alatt teljesíthető túra végén meseszép panoráma fogad a Pilis-tetőn. Túraútvonalakban sem lesz hiány: a csúcsot megközelíthetitek Pilisszentkereszt és Pilisszántó felől is, innen tudtok rátérni a Remeték útjára, illetve a Pálos útvonalra. Ha további kilátópontokra vágytok, feltétlen ejtsétek útba a közelben található Boldog Özséb-kilátót vagy a Pilis-tető alatti kilátópontot egyaránt! A kirándulás mindenképpen túrafelszereléssel ajánlott, a havazás miatt nem árt több réteges öltözetben gondolkodni.

Dömörkapu, Szentendre

Bár Szentendrét elsősorban festői szépségű, macskaköves belvárosával azonosítjuk, a közelben fantasztikus természeti értékekkel találkozhatunk. Ilyen például a város külterületén található Dömör-kapu, ahol egy csodás, befagyott vízezésre bukkanhattok, ami lélegzetelállító látványt nyújt télen. Ez az úti cél ráadásul gyerekekkel együtt is könnyen teljesíthető, hiszen a környéken sétálva csupán kisebb szintkülönbségekre számíthattok. Ha elfáradtatok, a közelben lévő büfében felmelegedhettek – arra azonban figyeljetek, hogy a pihenő csak hétvégén van nyitva.

Dobogó-kő

Ha egy kiadósabb túrára vágytok, a Dömörkapu megcsodálása után akár a Dobogó-kő felé vegyétek az irányt, melynek hófödte tájaiban és friss, tiszta levegőjében garantáltan nem fogtok csalódni. Az ország egyik kedvenc kirándulóhelyének további előnye, hogy felkészültségeteknek megfelelően könnyebb vagy nehezebben teljesíthető, hosszabb távok közül egyaránt tudtok választani – de akkor sem fogtok rosszul járni, ha csak a szánkózóhely és a hógolyó-csata miatt érkeztek a helyre. Akárhogy is döntsetek, a túra végén mindenképpen pihenjetek meg a turistaházban, ahol bográcsban készült ételekkel melegedhettek át.

Pilisjászfalu

Mesés panorámára bukkanhattok a Budapesttől nagyjából egy óra autóútra fekvő Pilisjászfaluban is. A községhez tartozó legnépszerűbb kirándulópont kétségkívül a csupán 366 méter magas Nagy-Somlyó régen bezárt, ma már szabadon látogatható mészkőbányája, amelynek különböző szintjeiről egyre impozánsabb látvány tárul a szemetek elé. Ugyan jelzett turistaút nem vezet fel a tetőre, de a hegylábtól indulva több tábla is segíti az eligazodást. Ez a téli kirándulópont kényelmes emelkedői miatt gyerekekkel éppoly tökéletes hétvégi program lehet, ráadásul itt az embertömegtől sem kell tartanotok.

Normafa

A Normafa környéke kihagyhatatlan téli célpont egy havas hétvégére, hiszen fantasztikus sífutó- és szánkópályájával és meseszép kilátóhelyeivel mindenkit elvarázsol. Ha ti is hoppon maradtatok, amikor az utolsó pillanatban próbáltatok idén szánkót venni, nyugodjatok meg: a helyen kölcsönzésre is lehetőségetek van, amivel másfél órán keresztül csúszhattok. Amennyiben inkább kirándulni szeretnétek, fél óra alatt elsétálhattok az Erzsébet-kilátóhoz. A feltehetően hatalmas érdeklődés miatt hétvégén nem érdemes az autóval bajlódni, hiszen a Széll Kálmán térről és a Boráros térről egyaránt felvisz a közösségi közlekedés.

Ha szánkóznátok egy jót Budapesten: