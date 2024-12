13 varázslatos korcsolyapálya a téli hónapokban is gyönyörű Balatonnál

Ha kedvetek támadna körbekorcsolyázni a Balatont, szebbnél szebb jégpályák, panorámás korcsolyapályák várnak rátok 13 helyszínen a télen is megunhatatlan magyar tengernél.

Téli varázs a Nagystrandon korcsolyapályával | Siófok (2024. december 21-től)

Igazi téli varázslat részesei lehettek, ha az ünnepi időszakban Siófokra látogattok. A parttól néhány karnyújtásnyira kialakított jégfolyosós korcsolyapályán fel s alá csúszkálva gyönyörködhettek a balatoni panorámában december 21-től tervezetten január 1-ig bezárólag. Az adventi programok, az óriáskerék, a hófánkpálya és a szalmalabirintus mellett tehát bőven lesz miért útnak indulni!

8600 Siófok, Petőfi sétány 3. | További információk >>

Korcsolyapálya Zamárdiban (2025. január 12-ig)

Zamárdiban egészen január 12-ig élvezhetitek a Balaton partjától egy karnyújtásnyira, a Margó Ede sétányon található téren otthonra talált jégpálya vendégszeretetét. A hétvégente, péntektől vasárnapig és a téli szünet minden napján nyitva tartó ingyenes korcsolyapálya mellett ünnepi hangulatra, téli programokra és forró italokra egyaránt számíthattok.

8621 Zamárdi, Rákóczi utca 40. | További információk >>

Téli Gyárkert | Veszprém (2025. január 12-ig)

Veszprémben két helyszínen, a Tüzér utcai jégcsarnokban, illetve a téli ruhát öltött Gyárkert Kultúrparban is hódolhattok a korcsolyázás örömének. A Téli Gyárkertben a nyári koncertek helyszínét ebből az alkalomból 500+ négyzetméteres korcsolyapálya vette át, ünnepi hangulattal, klasszikus téli finomságokkal és jégdiszkó eseményekkel megfűszerezve. Ha két csúszás között megpihennétek, hétvégente bábszínházi előadásokkal is készülnek!

8200 Veszprém, Jutasi út 3. | Facebook

Korcsolyapálya Nemesvámoson (2025. január 15-ig)

A Veszprém vonzáskörzetében található Nemesvámos települése is kedvez a korcsolyázni vágyóknak idén. A téli szezonban tervezetten január 15-ig nyitva tartó korcsolyapálya a Patak parkban várja a téli sportok szerelmeseit. A minden nap 10 és 14, valamint 15 és 20 óra között elérhető pálya mellett délutánonként büfé kínálja a forró italokat és finomságokat.

8248 Nemesvámos, Forrás utca 10. | További tudnivalók >>

Korcsolyapálya Badacsonyban (2025. január 15-ig)

Egészen január 15-ig várja a látogatókat, feltöltődni és korcsolyázni vágyó kicsiket és nagyokat a badacsonyi Hableány, Halászkert és Rizling-sor között található korcsolyapálya. A hét minden napján és az ünnepek alatt is nyitva tartó jégpályának köszönhetően nem mindennapi környezetben mozoghattok kedvetekre. A helyszínen van lehetőség korcsolyabérlésre is. Az 500., 1000., 1500. és 2000-ik korcsolyázót ráadásul értékes nyereménycsomagok is várják!

8261 Badacsonytomaj, Park utca | További információk >>

Jégfesztivál és jégpálya Balatonlellén (2025. január végéig)

Balatonlellén egy igazi jégfesztivál keretében nyílt meg a Balaton déli partjának legnagyobb egybefüggő jégpályája. Az 1200 nm-es korcsolyapálya decemberben és januárban áll nyitva a korcsolyázni vágyók előtt, akiket a korizást követően fűtött fesztiválsátor, koncertek, gyerekprogramok, játékpark, közvetlenül a Balaton partján pedig szauna- és szaunaszeánszok várnak.

8638 Balatonlelle, Napospart utca 3. | Weboldal | Facebook

Balatonfüredi Jégpálya (2025. február 2-ig)

A tavaly nagy sikernek örvendő Balatonfüredi Jégpálya idén is megnyitotta kapuit december első napjaiban. A korcsolyapálya csaknem 3600 nm-t ölel fel, amivel a magyar tenger egyik legnagyobb jégpályarendszerének számít. A korcsolyapályák idén is a Zákonyi utcában, a Vitorlás téren és a Tagore sétányon lettek kialakítva, a pályákat pedig egy 1 km-es jégfolyosó köti össze. Az idei év újdonsága a 3 évesnél fiatalabb gyerekeknek külön kialakított tipegőpálya.

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 14. | Facebook

Az ország több pontján is mesés korcsolyapályák várnak benneteket:

Almádi Jégpálya | Balatonalmádi (2025. február 9-ig)

Balatonalmádiban, a Wesselényi strand főbejárata előtti téren egészen február 9-ig várja a kikapcsolódni vágyókat a város koripályája. Az advent első hétvégéjén nyílt korcsolyapálya minden nap, december 24-én rövidebb, 31-én pedig hosszabb nyitvatartással, egészen éjfélig várja a téli sportok szerelmeseit. A helyszínen van lehetőség korcsolyabérlésre és korcsolyaélezésre is.

8220 Balatonalmádi, Wesselényi strand főbejárata előtti tér | További tudnivalók >>

Fonyódi Műjégpálya (2025. február 23-ig)

Fonyódra is megérkezett minden korizni vágyó álma, a Vigadó téren otthonra lelt korcsolyapálya. A jégpályát délelőttönként a város iskolás csoportjai használhatják, délután 14 órától azonban csúszhat rajta bárki, a városba érkezők apraja-nagyja. A korcsolyapálya hétköznapokon 18 óráig, hétvégéken és a téli szünet alatt pedig egészen 20 óráig várja a mozogni vágyókat.

8640 Fonyód, Vigadó tér 19-20. | Facebook

Káli Fecske jégpálya | Salföld (2025. február 28-ig)

A salföldi Káli Fecske udvarában ezen a télen sem maradnak élmények nélkül a korcsolyázni vágyók. Akár egy finom sütemény, egy forró tea vagy forralt bor előtt vagy után, a tervek szerint február 28-ig csúszhattok egy jót a felállított jégpályán. A korcsolyapálya szerdától vasárnapig 11 és 21 óra között várja a látogatókat, hétfői és keddi napokon előzetes bejelentkezés után lehet használni. A helyszínen van lehetőség korcsolyabérlésre is.

8256 Salföld, Templom utca 1. | Facebook

Várudvar Jégpálya | Szigliget (2025. februárig)

December 6-án szélesre tárta ajtajait a Szigligeti Várudvar jégpályája. A várudvarban megelevenedő, téli varázstól elválaszthatatlan, 500 nm-nél is nagyobb, balatoni panorámás korcsolyapálya a hét minden napján a mozogni vágyók rendelkezésére áll. A pálya szinte egész télen tematikus programokat is kínál: decemberben DJ-vel és vacsorával megkoronázott szilveszteri ráhangolódás, január 18-án a Jégpályák Éjszakája, februárban pedig farsangi jégkarnevál és Valentin-napi közös siklás vár rátok.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30. | Facebook

Jégpálya Keszthelyen (2025. március 2-ig)

A Balaton keleti csücskében, a keszthelyi Energia téren is megnyitotta kapuit a felhőtlen téli kikapcsolódással kecsegtető jégpálya. A téli szezon alatt minden nap nyitva tartó és ingyenesen használható korcsolyapályát egészen március 2-ig vehetik igénybe a kikapcsolódni vágyók. A jégpálya mellett korcsolyabérlésre, a büfében pedig forró italokkal és finom falatokkal való töltekezésre is lesz lehetőség.

8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 5. | További tudnivalók >>

Jégre mindenki | Korcsolyapálya Balatonbogláron

A balatonboglári BAHART kikötőben található korcsolyapálya nemcsak a korizni és hokizni, de a szép kilátásban gyönyörködni vágyók szívét is rendre megdobogtatja. A Balaton legszebb fekvésű jégpályájának hírében álló 700 nm-es korcsolyapálya a hét minden napján és ünnepnapokon is nyitva tart, ahol a jégdiszkón kívül korikölcsönzésre, a kezdők számára pedig oktatásra is van lehetőség.

8630 Balatonboglár, Széchenyi István utca 26. | Facebook

A Balaton legszebb helyszínei felejthetetlen téli élményekkel várnak: