8 rendhagyó jógaesemény Budapesten, ahol átmozgathatod minden porcikádat februárban

Rendhagyó jógaórákból februárban sem lesz hiány Budapesten. Ha szívesen átmozgatnátok minden porcikátokat, az alábbi különleges helyszíneken, egyedi koncepcióval megálmodott jógaeseményeket ajánljuk.

Flow&Glow: Jóga Monet világában | BOK Csarnok (2025. február 13.)

A nagy sikerre való tekintettel február 13-án ismét megrendezésre kerül a Monet kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó Flow&Glow jógaesemény. A BOK Csarnokban otthonra lelt immerzív Monet kiállítás egyik legnagyobb és leggyönyörködtetőbb termében, a festő megelevenedő alkotásaival karöltve könnyed és áramló slow flow jóga keretében töltődhettek fel. Az óra kezdőknek és haladóknak is ideális, a jógaszőnyeget viszont ne felejtsétek otthon!

Yoga Weekend powered by ELLE (2025. február 14-16.)

Február 14. és 16. között ismét minden a jógáról és annak pozitív hatásairól fog szólni a Normafa Retreat Centerben. Az ELLE szervezésében megvalósuló jógahétvégén három napon át jógaórák, workshopok és előadások váltják egymást, lesz lehetőségetek tehát kipróbálni megannyi jógatípust és jógaórát. A hétvége akár egy teljes elvonulásra is lehetőséget ad, hiszen a programra ezúttal ottalvós jegy is megváltható lesz.

Jóga Jordán Adéllal | Szépművészeti Múzeum (2025. február 15.)

Február 15-én egy egészen páratlan helyszínen, a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának díszes termében jógázhattok Jordán Adél színésznővel. A 90 percet felölelő dinamikus órán középpontba kerül majd a test és a lélek harmóniája, a testmozgás, a relaxáció, a képzőművészet és a kultúra. Az óra kezdőknek is ajánlott, jógamatraccal azonban feltétlenül készüljetek!

Kitty Yoga | Green Pole Budapest (2025. február 15., 22.)

A Puppy Yoga sikerén felbuzdulva a cicarajongók sem maradnak mostmár tematikus jógaóra nélkül. Február 15-én és 22-én a Green Pole Studioban örökbefogadható cicák társaságában töltődhettek fel, így ha két jógagyakorlat között valamelyik cica végleg elrabolja a szíveteket, van lehetőség az örökbefogadás elindítására is. A programra előzetesen regisztrálni Instagram-üzenetben lehet.

Jóga a Ligetben | Néprajzi Múzeum (2025. február 19., 26.)

Februárban két alkalommal is lesz lehetőségetek a Néprajzi Múzeum földszintjén belekóstolni a jóga jótékony hatásaiba. Február 19-én zenés flow jóga, február 26-án pedig dinamikus jóga és nyújtás keretében erősíthetitek az izmaitokat és mozgathatjátok át minden porcikátokat. Az órára érdemes készülni jógamatraccal, vékony pulcsival és frissítővel is.

Love Yourself Yoga&Brunch a Jónásban (2025. február 23.)

A Bikás Park népszerű craft beer szentélyében, a Jónásban február 23-án délelőtti jógagyakorlással összekötött brunchra invitálnak. A közös jógagyakorlás reggel 9 órától 10-ig tart majd, ami után tojással és serranosonkával kínált avokádós toasttal, kávéval vagy teával és frissítő limonádéval tölthetitek fel a mozgásban kiürült raktárakat. Az órára várnak minden matraccal rendelkező kezdőt és középhaladót.

Face Yoga workshop | DownDog Jógastúdió (2025. február 23.)

Rendhagyó jógaórák között is igazán egyedinek számít az arcjóga, amit ezúttal egy 3 órás workshop keretében, Döbrösi Laura színésznő vezetésével próbálhattok ki február 23-án. Ezen a tematikus alkalmon a homlok és a „mérges” ráncok kerülnek a középpontba, így ha mindig is érdekelt a természetes és fenntartható szépség, a Downdog Jógaműhely Hűvösvölgyi stúdiójában lesz a helyeteket! A workshopra jegyzetfüzettel és egy arcméretű tükörrel is érdemes készülni.

Techno Yoga | UV Yoga | Akvárium Klub (2025. február 24.)

A jógánál megszokott zenei aláfestés helyett február 24-én technóra mozgathatjátok át magatokat az Akvárium Klubban Nagyhalljában. A neon testfestéssel és UV-fényekkel megspékelt jógaesemény mély relaxációval zárul. A jógaszőnyegeteket és a relaxációhoz szükséges pulóvert otthon ne hagyjátok!

