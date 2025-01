Így maradj aktív télen: 4 egyedülálló mozgásforma Budapesten, ami újra lendületbe hoz

A hideg hónapokban sem kell lemondanunk a mozgás öröméről, sőt! Budapest számos izgalmas lehetőséget kínál, hogy aktívak maradjunk a téli időszakban is. Fedezzétek fel az alábbi különleges mozgásformákat, amelyek nemcsak szórakoztatóak, de segítenek megőrizni a jó közérzetet a fagyos napokon is!

Puppy Yoga

Budapesten elsőként a Szemere utcában próbálhatjátok ki a külföldön már igencsak népszerű puppy jógát, a Menő Manók Menedéke imádnivaló kiskutyáinak közreműködésével. Nektek nincs más dolgotok, mint felvenni egy kényelmes sportruhát és átadni magatokat ennek az igazán különleges élménynek, hiszen jógázás közben megannyi édes kiskutya játszik körülöttetek, sőt, időnként még el is alszanak rajtatok. Ha pedig valamelyik kutyus igazán a szívetekhez nő, akár örökbe is fogadhatjátok!

1054 Budapest, Szemere utca 19. | Facebook

Neon Dodgeball – UV-kidobós

A buborékfocit itthon meghonosító kreatív csapat áll a látványos UV-kidobós mögött, amely egy élménydús csapatjáték gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Budapesten négy helyszínen is kipróbálhatjátok a klasszikus kidobós izgalmasabb amerikai változatát, melyet UV-testfestékkel, UV-öltözékekkel és UV-aktív labdákkal tesznek teljesen egyedivé. A játékot egy beltéri UV-ketrecpályán játsszák, nektek csupán a csapatok felosztásán kell gondolkodnotok!

Weboldal >>

Gravity Boulder Bar

Nemrégiben teljesen megújult a Mammut legfelső szintjén található méltán népszerű Gravity Boulder Bar, ami a korábbiaknál is jobb új lehetőségekkel várja a falmászás szerelmeseit. A hely nem szűkölködik mászóterületben, ugyanis az alsó szinten mászóaréna és tetőterasz, a felső szinten pedig szauna, recepció, edzőgaléria, bár, különböző pihenők, valamint a fal kimászható teteje mind-mind arra vár, hogy kipróbáljuk. A kötetlen mászás élményét szakképzett, tapasztalt mászók által tartott órákon is átélhetitek, melyekre kezdők jelentkezését is szívesen fogadják.

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. (Mammut I legfelső szint) | Weboldal

Reformer pilates, Maou Pilates Stúdió

Már jó ideje hazánkban is hódít a reformer pilates-őrület, ami egy egészen új oldalát mutatja meg ennek a régóta ismert mozgásformának. A Maou Pilates Stúdió jóvoltából Budán már két helyszínen próbálhatjátok ki ezt a testet-lelket összhangba hozó, minden porcikát megmozgató sportot, kellemes környezetben, a lehető legmodernebb gépekkel. Az első órát ráadásul kedvezményes áron próbálhatjátok ki!

1123 Budapest, Greguss utca 4. | 1117 Budapest, Alíz utca 6B | Weboldal

Túraútvonalak a budai hegyekben januárra: