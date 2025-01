Bejgli utáni felfrissülés: 5 izgalmas túraútvonal a budai hegyekben

Szerencsére nem kell messzire mennünk a fővárosból, ha az ünnepek után megmozgatnánk a kanapéval jó barátságot kötött végtagjainkat, hiszen a Budai-hegységben megannyi kalandos útvonal közül választhatunk. Elhoztunk hát közülük néhányat, amelyek között kicsik és nagyok, a hosszabb vagy akár a rövidebb túrára vágyók is megtalálhatják az igazit.

A belvárosból a tündérek vidékére

A Budai Zöld túraútvonala mintegy 44,5 km hosszan kanyarog a Budai-hegyek varázslatos tájai között. Ezen útvonal látnivalóinak mindegyikét a bakancslistánkra tűzhetnénk, de most a karácsonyi semmittevés utáni első kirándulásnak inkább egy rövidebb, viszont jól átmozgató kalandot ajánlunk. A 18,5 km hosszú útvonalnak az első zöld jelzésére a Gellért téren csatlakozhatunk rá, s ezt követően már a Gellért-hegy oldalába vájt panorámaösvényen haladhatunk. A 80 méter magasságban kanyargó sétaút először Szent Gellért szobráig vezet, majd a hangulatos erdei sétány a Filozófusok kertjénél ér véget.

Ha érezzük még magunkban az erőt, és a lábujjaink sem fagytak le, akkor nem érdemes itt megállni, hiszen a Tabánt, a Vérmezőt és a Városmajor parkot magunk mögött hagyva megcélozhatjuk a Normafát is. Míg elérünk mindannyiunk kedvenc kirándulóhelyéig, addig is a Kis-Sváb-hegy, valamint a Széchenyi-kilátóból elénk táruló városi panoráma vesz majd le a lábunkról. Normafára érkezve pedig feltölthetjük energiaraktárainkat, hogy erőnk teljében csodálhassuk meg a Tündér-sziklánál ránk váró mesebeli kilátást. Az élményekben gazdag csatangolás után Zugligetből akár tömegközlekedéssel is visszautazhatunk a nyüzsgő belvárosba.

A Budai Zöld további csodás látnivalói:

A János-hegy és a Tündérhegy kincseinek nyomában

A Normafáig tömegközlekedéssel is könnyedén felutazhatunk, hogy aztán a környéket bejárva felejthetetlen élményekkel gazdagodjunk. A 7,2 km hosszú túránk a Normafa táblától indul, ahonnan észak felé tartva, és a kék körút jelzést követve bukkanhatunk rá először az Anna-réti kápolnára. A XIX. század közepén épült aprócska épületet magunk mögött hagyva pedig már a hegygerincen, majd óriás bükkfák között barangolhatunk. Kis idő múlva a Zugligeti Libegőt érjük el, ahonnan a János-hegyi Erzsébet-kilátó mesebeli panorámáját fűzhetjük fel a túraútvonalunkra.

A Sisi által is többször látogatott messzelátótól jobbra letérve barlangász kalandokba is vághatunk, ugyanis kisvártatva egy szerpentinúton megérkezünk az Átjáró-barlanghoz. Miután felfedeztük a hegy alatti üreget, a zöld háromszög jelzésen folytatjuk az utunkat, amely a bámulatos Tündér-hegyi kőfejtő vidékére, illetve a Tündér-szikla ámulatba ejtő panorámájához kalauzol el minket. Végül a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontnál lyukadunk ki, ahol a cukrászda egy-egy finom falatjával töltődhetünk fel, mígnem busszal, villamossal haza nem robogunk.

Panorámavadászat a Hármashatár-hegyen

Az 5,6 km hosszú, mintegy 2 órányi kirándulást ígérő körtúra az Újlaki-hegy, valamint a Hármashatár-hegy pompás panorámájával kecsegtet mindenkit, aki még azon morfondírozna, hogy útnak induljon-e. A kirándulás során elsőként az Újlaki-hegy sziklagyepéről csodálhatjuk meg Dunazug lankáit és a Börzsöny hegyeit. Majdan a Virágos-nyergen át egy sziklás ösvény vezet minket el a Hármashatár-hegy csúcsáig, ahol a Guckler Károly-kilátóból egész Pestet, valamint a szomszédos hegyvidéket is beláthatjuk.

Ezen lenyűgöző útvonalat a Szépvölgyi dűlő buszmegállótól indulva, először az S jelzést követve járhatjuk be. Az S túraútvonal visz el minket az Újlaki-hegyre, valamint a Virágos-nyeregbe is, ahonnan a K jelzésre fordulunk, mely pedig a Hármashatár-hegy csúcsáig kalauzol el minket. A hegy mesés panorámájának a K↺ jelzésen intünk búcsút, hogy újra a buszmegállóban találjuk magunkat.

Gyermekbarát kalandok a Hárs-hegyen

A Szépjuhászné – Nagy-hárs-hegy – Kis-Hárs-hegy – Szépjuhászné körtúra 3,1 km hosszan vezet minket végig a Hárs-hegyen, miközben két kilátó, egy mini szurdok, valamint egy rejtélyes barlang is az utunkba akad. A gyermekbarát útvonal a Szépjuhászné parkolójától indul, ahonnan az S jelzést követve érjük el a Kaán Károly-kilátót. A Pilis lankáinak lenyűgöző látványával gazdagodva csupán pár lépést kell megtennünk, hogy a Bátori-barlang apró szurdoka feletti fahídon átléphessünk.

Majd a romantikus andalgást vadabb szakasz váltja: lejtős, sziklás út vezet a Hárs-hegyi-nyeregbe, ahonnan letérve az S▲ jelzésre, már a Kis-Hárs-hegyen találhatjuk magunkat. Itt a különleges alakú Makovecz Imre-kilátó fogad minket, a messzelátót körülölelő erdei tisztásról visszatérünk a domb aljában futó S▲ jelzésre, ahonnan a Z↺-t és a Mária-utat jelző ösvény visz minket vissza a Szépjuhászné parkolójáig. Ha gyerekekkel indultunk útnak, akkor a Gyermekvasút masinisztakalandjait sem érdemes kihagyni erre járva.

Izgalmas irodalmi séta Vuk ösvényén

Igazi irodalmi kalandozásra hívja a kicsiket és nagyokat egyaránt a Vuk ösvénye, amely a II. kerületi macis játszótértől, pontosabban a Görgényi úti parkolótól, a Civitan Kertészet szomszédságából indul. Az erdei ösvény 12 állomást rejt magában, amelyeknél Fekete István-művek, illetve azok népszerű szereplői segítenek még jobban megismerni az erdő állat- és növényvilágát.

Az állomásokon minden érzékszervünkre szükségünk lesz, hogy elsajátítsuk a digitális információkat, hiszen rókahangok, kiterjesztett valóságon keresztüli tapasztalatok, valamint különböző kvízkérdések teszik még izgalmasabbá a túrát, ha a Digitális Vándor applikációval indulunk útnak. A két és fél kilométer hosszú, mesebeli kirándulást másfél-két óra alatt tehetjük meg, miközben egy szabálytalan kör leírásával a 384 méter magasan lévő dolomittömböt, az Oroszlán-sziklát is célba vesszük.

