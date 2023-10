A Budai Zöld legszebb látnivalói: 5 csodás kirándulóhely a fővárosban

A Budai Zöld túraútvonal 44,5 kilométeren keresztül köti össze a Budai-hegyek zöldterületeit, a Szent Gellért tértől Nagykovácsin át Telkiig. A csodálatos Budapest-panorámákban és hangulatos erdei ösvényekben bővelkedő túra több részletben is teljesíthető, akár egy aktív hétvége alkalmával. Kirándulásra fel!

Panorámaösvény a Gellért-hegy oldalában

A Gellért-hegy 80 méteres magasságban kanyargó panorámaösvénye a túra legelején tárja elénk a főváros egyik legfestőibb látképét. A hegyoldalba vájt túraút nem vezet fel a Citadellához, hanem könnyű megközelíthetőségéhez képest vadregényes ösvényen keresztül fut egészen Szent Gellért impozáns szobráig, amelyet Jankovits Gyula készített 1904-ben.

Filozófusok kertje

A Szent Gellért-szobortól mindössze pár perces sétával elérhetjük a fővárosiak körében közkedvelt, mégis békés Filozófusok kertjét. Mielőtt robognánk is tovább, érdemes megtekinteni az itt található szoborcsoportot, amely a világ híres gondolkodóinak állít emléket. A kert tágas füves placcán sokan sportolnak, piknikeznek, vagy épp olvasgatnak, míg a padokról Budapest mesés látványában gyönyörködhetünk.

Tündér-szikla

A Normafa hangulatos erdőrengetegében baktatva egy rövid kitérővel eljuthatunk a népszerű kilátópontként szolgáló Tündér-sziklához, mindössze a zöld háromszög jelzést kell követnünk. Az egykor kőfejtőként működő, 383 méter magas dolomitszikla ma már a kirándulók kedvelt terepe, amely kivételes állat- és növényvilágának köszönhetően 1977 óta természetvédelmi terület.

Apáthy-szikla

Budapest egyik legegyszerűbben megközelíthető panorámapontja az Apáthy-szikla látványos, meredek szirtje a II. kerületben. Amellett, hogy több helyen is lenyűgöző kilátás nyílik Buda hullámzó lankáira 240 méteres magasságból, a kirándulóhelyet a kisgyerekes családok is előszeretettel látogatják, hiszen babakocsival is kényelmesen járható a terep.

Árpád-kilátó

A Budai Zöld jelzésén haladva érintjük a Hármashatár-hegy mesekönyvekbe illő kilátótornyát is, amely a Látó-hegy legmagasabb pontján tör a magasba. A székely stílusban épült Árpád-kilátó fedett pihenővel és szabadtéri tűzrakóhelyekkel, asztalokkal, padokkal hív természetjárásra. A panorámás kőépület a Fenyőgyöngye étteremtől is könnyedén megközelíthető erdei környezetben, akár sportbabakocsival is.

Fedezzétek fel Budapest többi gyönyörű kirándulóhelyét is: