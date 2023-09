20 vadregényes kirándulóhely Budapesten és környékén kalandos őszi sétákhoz

Az ősz beálltával nincs szívmelengetőbb érzés, mint elmerülni a természet ezernyi színbe bújt látványában. Válogatásunkban erdő mélyén kanyargó ösvényeken kalauzolunk végig benneteket, majd szédítő magaslatokból kémlelhetitek a színpompás horizontot, de ember alkotta természeti kincsek közül is szemezgethettek.

Szédítő panorámák

Apáthy-szikla, Budapest

A II. kerületi gyöngyszem egy 242 méter magas dolomitrög, amely az Ördög-árok lipótmezei része fölé magasodva hívogatja a túrázni vágyókat. Több, mint 26 védett növényfaj mellett különféle rovaroknak, mint például a nagy hőscincérnek és az imádkozó sáskának is otthont ad. A környéken járkálva könnyen észrevehetjük a kőfelületek kagylólenyomatait, amelyek bizonyítják, hogy a terület valaha víz alatt állt. Ha arra jártok, az Árpád-kilátót és a Kecske-hegyet is útba ejthetitek. Lélegzetelállító panoráma vár! A legegyszerűbben a Batthyány tértől a 11-es busszal közelíthető meg.

Róka-hegyi kőfejtő, Budapest

Az egész évben szabadon látogatható, Budapest és Üröm határában található kőfejtő már önmagában kifejezetten izgalmas és nem mindennapi úti cél, ráadásul a tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik a fővárosra. A Pilis-hegység részét képező, 254 méter magas Róka-hegyen található a főváros egykori legnagyobb mészkőbányája, amit legendák szerint az ókori rómaiak használtak először, ám térképeken csak a 19. század végén tűnt fel először. Egy kellemes félnapos kirándulás keretében különleges élmény lehet az érdekes bányaudvar falai közötti barangolás, ha elszakadnátok a főváros zajától.

Sas-hegy, Budapest

Az 1950-es évek óta természetvédelmi területnek számító Sas-hegy a Budai-hegység 266 méteres kitüremkedése, amit a leggyorsabban a 8E buszjárattal vagy az 59-es villamossal tudunk elérni. Nevét a monda szerint egy 17. századi történelmi esemény ihlette: miután 1686-ban a keresztény hadak kiűzték Budáról a várost másfél évszázadon át uraló törököket, a győzelmi sasok innen repültek a vár fölé. Ma a nyugalom eme 30 hektáros zöld szigete egy 850 méter hosszú tanösvénnyel, a környék földtörténeti emlékeit és élővilágát bemutató látogatóközponttal, és a város mellett a környező hegyekre nyíló zavartalan kilátással csalogatja a kirándulókat.

Nagy-Szénás, Nagykovácsi

A Budai-hegység elképesztő panorámájáról híres Nagy-Szénás nemcsak kerek dolomitkúpjaival, hanem 1965 óta Európa Diplomával is büszkélkedhet, ami annyit jelent, hogy a természeti értékekben különösen gazdag területek közé sorolják. Ezeket a természeti kincseket mutatja be a sNagykovácsiból induló, csupán kétkilométeres tanösvény is. A hegytetőre érve többféle hosszúságú útvonalon folytathatjuk kalandunkat, de mindenképpen érdemes útba ejteni a hegy oldalában megbújó két kis barlangot, a Nagyszénási-barlangot és a Nagyszénási-sziklaüreget, illetve a fákkal és vadvirágos ligetekkel tarkított Kutya-hegyet is.

Érdi magaspart

Több irányból is megközelíthető, de az Ófaluból a Molnár utcán át a Magasparti utcán keresztül juthatunk fel a település egyik gyöngyszeméhez, az érdi magasparthoz. A Duna kanyarulatára, az Ófalura mesés kilátást nyújtó magaspart természetközelisége legalább annyira magával ragadó, mint panorámája. A meredek, helyenként függőleges part – mely átlagosan 60 méterrel magasodik a folyó fölé -, a vízszint felől nézve már-már hegynek tűnik. Nem is járunk talán messze az igazságtól, hiszen a terület a Sánc-hegy részét képezi, mely kihagyhatatlan úti cél azoknak, akik nem kirándultak még a település ezen részén.

Madárszirt, Biatorbágy

A Biatorbágy közelében található Füzes-patak völgye felett több sziklaalakzattal is találkozhatunk, itt találjuk a méltán népszerű Nyakas-kővel szomszédos Madárszirtet is, amely nem kevésbé káprázatos látvány, és ahol szintén fontos a fokozott odafigyelés túrázás közben. Utunk első szakasza ugyanis a Százlépcsőn vezet felfelé, ezután egy szerpentines szakasz következik, majd a Madárszirtet elérve juthatunk ki a sziklafal peremére. Itt érdemes tartani a kellő távolságot, hiszen balesetveszélyes lehet a szirt szélére merészkedni. Inkább álljunk meg néhány percre és gyönyörködjünk ebben a páratlan, a Biai-tavakra és a Zsámbéki-medencére néző panorámában.

Vaskapu-szikla, Pilisszentkereszt

Az ámulatba ejtő sziklaformációt legegyszerűbben Pilisszántótól Klastrom felé tartva érhetjük el. Utunk a 800 éve alapított cisztercita templom és kolostor romjain, a Klastrom-forráson és az árvalányhajjal teli réten keresztül vezet a Vaskapu-szurdokvölgyhöz, ahonnan a meredeken felkapaszkodva a Vaskapu-sziklánál lyukadhatunk ki. A 6 és 15 méter magas, lenyűgöző sziklakapuk valószínűleg hévizes eredetű barlang maradványai lehetnek. Ide felérve, a Dobogókőre és a Kétbükkfa-nyeregre táruló kilátás azonnal elfeledteti velünk a megtett kilométerek fáradalmait.

Erdei kalandtúrák

Dera-szurdok, Pilisszentkereszt

A Pilis egyik leghangulatosabbnak mondott patakvölgye, a Visegrádi-hegységben található Dera-szurdok Pilisszentkereszttől délkeletre, a Holdvilág-árok szomszédságában kanyarog. Bár kevésbé ismert a Dunakanyarban, mint például a Spartacus-ösvény, legalább annyira szemet gyönyörködtető: búvópatak, vízesések, kis bukók, felújított fahidak és mutatós sziklaformák színesítik. A fővároshoz közel eső szurdok jolly joker kirándulási célpont, mert rövid, könnyű körtúra keretében, 1-2 óra alatt bejárható, akár kisgyerekekkel is, vagy igény szerint hosszabb túrák útvonalába illeszthető. A Dera-patak az év nagy részében sajnos ki van száradva, így, ha igazi vízparti kirándulásra vágytok, időzítsétek a túrát egy esőzések utáni időszakra!

Holdvilág-árok, Pomáz

Igazi vadregényes túra várja a Pilis egyik legizgalmasabb túraútvonalán elindulókat, amely egy vaslétrákon és fahidakon keresztül megközelíthető kanyonon visz keresztül. A szurdok egy rövidebb szakaszon, úgy 50-60 méteren keresztül szűk, egyemberes kanyonná szűkül, így kisgyerekekkel nem ajánlott a látogatása. A kirándulást érdemes a Budapesttől egy órára található, volt csikóváraljai turistaház előtti parkolóból indítani, ahonnan a piros kereszt jelzés vezet majd el minket a kultikus Holdvilág-árokig, amely csak teljesen száraz időben látogatható biztonságosan. Ottjártunkkor semmiképp ne hagyjuk ki a Meteor-létra megmászását és a mély kanyonba való leereszkedést. Ha azonban inkább a kényelmesebb útvonalat választanátok, egy szerpentinező ösvényen keresztül ki lehet kerülni a szurdokot.

Jegenye-völgyi-vízesés, Solymár

A Budai-hegység legnagyobb vízesése Budapesttől 20 kilométerre, Solymár határában található, és a varázslatos Alsó-Jegenye-völgyben futó Paprikás-patak táplálja. Különleges látványt nyújt az erdő mélyén megbújó, körülbelül 4 méter magasról csörgedező víz, ezzel az egyik legnépszerűbb kirándulóhellyé avanzsálva a térséget. A túra viszonylag rövid, másfél óra alatt teljesíthető és akár babakocsival is gond nélkül körbejárható. A vízesést leginkább felülről lehet megcsodálni, de le is lehet mászni az aljához, ezt azonban óvatosan tegyétek meg, mert csúszós lehet a terep.

Gyadai tanösvény, Szendehely

A Börzsöny és a Cserhát hegyei között vezető, 13 állomásos Gyadai tanösvény egy változatos, élményekben és izgalmas látványelemekben bővelkedő, kicsik és nagyok számára egyaránt ideális túraútvonalat takar. Kiindulópontunk a Katalinpusztai Látogatóközpont: innen a zöld T jelzést követve egy darabig a Lósi-patak vonalában haladunk, majd két hídátkelés után megérkezünk egy tágas rétre. A tisztásról bal kéz felé fordulunk le, bakancsunkat a mesebeli ártéri erdőt átszelő pallósoron lépdelve tartjuk szárazon, majd kiérünk egy újabb rétre, aztán vissza a Lósi-patak völgyébe, ahol egy billenőhíddal is találkozunk, mielőtt kitoppanunk a Naszályhoz tartozó Gyadai-rétre. Ezután következik csak túránk csúcspontja: a mély szurdokvölgy felett átívelő, 15 méter hosszú függőhíd. A híd után nincs más dolgunk, mint követni az Országos Kéktúra vonalát, és egy óra múlva már vissza is értünk túránk origójához.

Rám-szakadék, Dömös

A Budapesthez közeli kirándulóhelyet keresők első számú választása a Rám-szakadék. A Dunakanyar népszerű, alumínium korlátokkal és létrákkal felszerelt túracélpontja garantálja a másnapi izomlázat, de a befektetett energia többszörösen megtérül. A környezet lenyűgöző, az útvonal kalandos. A szurdokban csörgedező patakon átgázolva, kiépített mászóúton felkapaszkodva lehet magasabbra jutni. A Rám-szakadék fentről Dobogókő irányából, lentről Dömös felől közelíthető meg. Utóbbi azért ajánlott, mert lényegesen biztonságosabb, azonkívül könnyebb is.

Dömörkapu-vízesés, Szentendre

A szentendrei Dömörkapu nem csak azért népszerű célpont a kirándulók körében, mert gyönyörű, közel van a fővároshoz, és gyerekekkel is könnyen bejárható. Azért is közkedvelt, mert a térségben számtalan csodálatos természeti kincset találhatunk. Ilyen például a Bükkös-patak, a Lajos-forrás és a Dömörkapu-vízesés is, amely a főútra kiérve, majd balra fordulva kényelmesen megközelíthető. Az apró, de annál különlegesebb vízesést a hídnál találjuk, amelyet néhány lépcsőfokon leereszkedve tekinthetünk meg közelebbről is.

Sorrento-sziklák, Budaörs

A Budaörsi-kopárok közkedvelt célpontjai a Sorrento-sziklák, amelyek egy vadregényes, fenyvessel borított részen vezetik végig a túrázókat. A sziklacsoport az olasz Sorrento tengerpartjánál található sziklákról kapta a nevét, ez a mediterrán életérzés pedig a környék kopár csúcsainak megmászása közben is visszaköszön. Ezek a különleges természeti képződmények néhány méterre helyezkednek el egymástól, így könnyedén bejárhatjuk őket egy óra alatt, akár családosan is.

Vasas-szakadék, Szentendre

Szentendre külterületén, a Cseresznyés-hegy északi oldalán egy különleges, kettétört hegyet figyelhetünk meg, ez a Vasas-szakadék. A 8 méter magas vulkáni andezittufából álló természeti képződmény olyan látványt kelt, mintha kettévágták volna a hegyet, azonban a szakadék valójában a földmozgás hatására alakult ki, amely elválasztotta egymástól a kőzeteket. Összesen öt különböző méretű barlangot rejt a hasadék, melyek mindegyikét érdemes bejárni, akár gyerekekkel is, hiszen biztosan lenyűgözi majd őket a mohával benőtt, hatalmas sziklák látványa, amely leginkább egy varázsvilágra emlékezteti a kirándulókat.

Ember alkotta csodahelyek

Pátyi Pincehegy

Különleges, múltidéző sétával, látnivalókkal kecsegtet az igazi kuriózumnak számító pátyi Pincehegy, a maga 200-nál is több présházzal büszkélkedő pincesorával. Nem túlzunk, mikor azt mondjuk, kuriózum, hiszen ez a Zsámbéki-medence egyik legegységesebben megmaradt pincesora. A különféle hársak, diók, kőrisek és akácok közt megbújó pincék a 19. század első felében épültek, és mind a mai napig túlnyomórészt rendezetten, itt-ott újjáépítve várják látogatóikat. A szőlőfajtákról elnevezett utcákon barangolva padok és asztalok teszik kényelmessé a meg-megpihenést.

Teknős tanösvény, Dunakeszi

2023 augusztusában nyitott meg a Teknős tanösvény Dunakeszin, amin sétálva megismerkedhetünk az itt található lápvidék különleges állat- és növényvilágával. A pallósétány egy áruház szomszédságában kapott helyet, azonban rálépve már egy egészen más környezetben találjuk magunkat. A tanösvény kialakításának célja az volt, hogy megismertesse az erre járókat az egykor a Duna-völgy területeit elfoglaló tőzegláp utolsó megmaradt darabjával, illetve betekintést engedjen az itt található élővilág sajátosságaiba.

Etyeki pincefalu

A Budapest szőlőskertjeként elhíresült Etyek térségében már a rómaiak idejében is szívesen termesztették a fás szárú, fürtös termésű növényt, ám a valódi virágkor az 1700-as években, a német telepesek megérkezésével köszöntött be. Az Etyek-Budai borvidék egyik, nemzetközileg jegyzett filmstúdióval is rendelkező névadó települése ma több száz, kőből épült pincével és kiváló borokkal várja az idelátogatókat. A történelmi jelentőségű Körpincesor, a 15. század elejéről való (kissé rozoga állapotú) botpusztai kápolna, a mögötte elterülő horgásztó és a falu felett, a nyugalom és béke oázisaként emelkedő Kálvária-domb mind kötelező látnivalók, de a főváros közelsége, az elbűvölő vidéki hangulat és a pincefalu gazdag gasztronómiai kínálata is garancia az élményekben gazdag időtöltésre.

Fóti homokbánya

Budapesttől egy karnyújtásnyira, Fóton, egy már nem üzemelő homokbánya repít bennünket földöntúli tájra. A fóti homokbánya két krátere közül az egyik teljes sivatagi, míg a másik növényzettel szegélyezett, nem mindennapi látképet nyújt. Az egykori bánya nemcsak kedvelt kirándulóhely, de forgatások és fotózások kedvelt és népszerű helyszíne is egyben. A könnyen megközelíthető, megelevenedett minisivatag továbbá a quadosok és crossmotorosok édenkertje is: a homokban hagyott keréknyomok egyenesen a Hold felületén keresztül-kasul száguldó holdjárók hangulatát idézik.

Mária-kápolna, Budaörs

A 235 méter magas Kő-hegy Budaörs lakott területén, Budapest központjától északra található. A mészkősziklákkal tarkított hegység tetejére épült kápolna és kereszt a térség egyik leghíresebb látványosságává vált, sőt zarándokhelyként tartják számon őket. A túra könnyű, hiszen kiépített lépcsősor vezet a nemrégiben felújított Mária-kápolnához, melynek bal oldalán találhatjuk meg a Kőkeresztet. A kápolna ugyan jelenleg nem látogatható, de mindezek ellenére is érdemes körbejárnunk a hegyet, hiszen tetejéről páratlan kilátás tárul elénk.