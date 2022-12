5 izgalmas látnivaló Budaörsön, amiért megéri elhagyni a belvárost

Nem kell messzire mennünk Budapestről, hogy igazán különleges természeti képződményeket figyelhessünk meg, amelyekhez még lélegzetelállító panoráma is társul. Budaörs tökéletes célpont egy kis feltöltődéshez a szabad levegőn – megmutatjuk, hogy mit érdemes megnézni egy-egy kirándulás alkalmával.

Kő-hegy

A 235 méter magas Kő-hegy Budaörs lakott területén, a Budai-hegység részeként Budapest központjától északra található. A mészkősziklákkal tarkított hegység tetejére épült kápolna és kereszt a térség egyik leghíresebb látványosságává vált, sőt zarándokhelyként tartják számon őket. A túra könnyű, hiszen kiépített lépcsősor vezet a nemrégiben felújított Mária-kápolnához, melynek bal oldalán találhatjuk meg a Kőkeresztet. A kápolna ugyan jelenleg nem látogatható, de mindezek ellenére is érdemes körbejárnunk a hegyet, hiszen tetejéről páratlan kilátás tárul elénk.

Csíki-hegy

Budapesttől egy karnyújtásnyira kellemes budaörsi barangolásra számíthatunk a Csíki-hegyek vonulatainak köszönhetően. A Budai-hegységhez kapcsolódó Csíki-hegyek lankái már önmagukban is lenyűgözőek, a 300 méter magasság fölé törő, itt-ott kopár, mégis lenyűgöző vidék mind ebből adódóan, mind a kilátás miatt kedvelt kirándulóhely. Az egy fő-, illetve egy mellékvonulatból álló Csíki-hegyek fővonulatához a Huszonnégyökrös-hegy, a Ló-hegy, a Szekrényes-hegy és a Farkas-hegy tartozik. A fővonulat tagjainak vadregényes térsége egykor a magyar filmgyártás kedvelt szabadtéri helyszíne volt, mára pedig a túrázók és a természetben kikapcsolódni vágyók számára ideális célpont.

Sorrento-sziklák

A Budaörsi Kopárok közkedvelt célpontjai a Sorrento-sziklák, amelyek egy vadregényes, fenyvessel borított részen vezetik végig a túrázókat. A sziklacsoport az olasz Sorrento tengerpartjánál található sziklákról kapta a nevét, ez a mediterrán életérzés pedig a környék kopár csúcsainak megmászása közben is visszaköszön. Ezek a különleges természeti képződmények néhány méterre helyezkednek el egymástól, így könnyedén bejárhatjuk őket egy óra alatt, akár családosan is.

Farkas-hegy

Ha már a Sorrento-szikláknál járunk, elkerülhetetlenül is érintjük a kirándulás alatt a 343 méter magas Farkas-hegyet, amely a Csíki-hegyek fővonulatához tartozik, annak is az északi részén található. A hegy tetejéről pazar kilátás tárul elénk, valamint egy érdekességet is megfigyelhetünk itt közelebbről, a Vitorlázórepülő-emlékművet, amelyet 1979-ben, a magyarországi vitorlázórepülés megindulásának 50. évfordulójára állítottak fel. Az emlékművet az évek során többször is megrongálták, ezért 2017-ben elkészítettek egy teljesen újat.

Gastro Garden

A nyári hangulatos kertipartik után télen hüttehangulat várja már több mint két éve a BBQ és street food rajongóit a budaörsi GastroGardenben. A Csíki-hegyek lábánál helyet kapó gasztroudvar kínálata időről időre megújul, jelenleg pedig két egység szolgálja ki azokat, akik laza miliőben kapcsolódnának ki a hideg téli hónapokban is.

A BlackBoxBBQ a nyitás óta nem mindennapi, helyben készített BBQ-fogásokkal, prémium hamburgerekkel és fatüzeléses kemencében sült pizzákkal készül az ide látogatóknak, míg a Panko klasszikus ízekkel, levesekkel, rántott húsokkal és rántott húsos szendvicsekkel, hétköznapokon pedig szuper napi menüajánlattal várja a vendégeket. Sőt, lehetőségetek van egyedi rendezvények megtartására is a helyszínen, legyen szó születésnapról, céges rendezvényről vagy baráti összejövetelről.

