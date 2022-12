9 kihagyhatatlan program Budapesten és környékén a téli szünet idejére

Ha a két ünnep között vagy a téli szünet idején kimozdulnátok kicsit, és izgalmas időtöltést terveztek egy tartalmas téli napon, összegyűjtöttünk számotokra néhány nagyszerű programot a téli szünetre.

Látogatás az Aeroparkban

A téli szünet kiváló apropó, ha a család apraja-nagyját már egy ideje furdalja a kíváncsiság, hogyan és miként történik a legmodernebb repülőgépek ápolása, hogyan zajlik egy fékszárny, egy hajtómű vagy egy futómű karbantartása. Az Aeropark a téli szünetben is számtalan izgalmas programot garantál családbarát túrákkal, szimulátorokkal, mesélő pilótákkal és reptérlátogatással.

The Art of the Brick

Ősszel Budapestet is meghódította a világ egyik legnépszerűbb LEGO®-kiállítása, a The Art of the Brick. A kreatívan berendezett kiállítótér változatos LEGO®-szobroknak ad otthont, amilyen például – számos remekmű újragondolt változata mellett – egy Tyrannosaurus Rex csontvázának lenyűgöző, hatméteres másolatának. A Király utca épületkomplexumában az építőkockákból nagyméretű szobrokat egy kalap alá gyűjtő egyedülálló tárlatot január 31-ig tudjátok megtekinteni.

Budakeszi Vadaspark

Budapest belvárosától mindössze 20 percre a Budakeszi Vadaspark állati kalandjai télen is várnak, köztük állatsimogatóval, látványetetésekkel és izgalmas ismeretterjesztő programokkal egyaránt. A hét bármely napján, így a téli szünet alkalmával is reggel 9 és délután 4 között látogatható vadasparkban a mosómedve-tréning és barnamedve-látványetetés mellett a park területén élő több mint 50 állatfajt is megleshetitek.

Mesemúzeum

A téli szünet alatt néhány nap kivételével, az év bármely napjához hasonlóan tárt ajtókkal várja legkisebb és legnagyobb érdeklődőit a Mesemúzeum. Legyen szó a múzeum tündérmesék világába kalauzoló állandó kiállításáról, a kiállítási terek szabad felfedezéséről a szombat délelőtti családi programokig tartalmas és igazán mesebeli kikapcsolódásra számíthattok.

Gyermekvasút

Ha a téli szünet alkalmával felkapaszkodnátok a Budai-hegység hólepte bérceire, ne feledjétek, hogy a mesés téli tájat és budapesti panorámát a Gyermekvasútról is kedvetekre kémlelhetitek. Ha igazán különlegessé szeretnétek tenni ezt a téli vonatozást, január 8-ig fényfüzérekkel borított fénykocsival is utazhattok. Erre lehetőségetek minden üzemnapon Hűvösvölgy felől a 9:10-kor, 11:10-kor, 13:10-kor és 15:10-kor, Széchenyihegyről a 10:03-kor, 12:03-kor, 14:03-kor és 16:03-kor induló vonatokon lesz lehetőségetek.

Pákozdi Pagony – Vadaspark és Arborétum

A Mészeg-hegy oldalában elterülő Pákozdi Pagony Arborétum és Vadaspark télen is tökéletes családi kirándulóhelyként szolgál, ha aktívan, a szabadban töltenétek el néhány órát a téli szünet alkalmával. A több mint 7 hektáros területet felölelő vadasparkban az ismeretterjesztő programok mellett, január 7-8-án Évköszöntő Feltérképező, január 21-én a hazai nagyvadakat felderítő Pagony Nagyító programokon vehettek részt családostul.

Csodák Palotája

A Csodák Palotájában berendezkedett interaktív tudományos kiállítás 5000 négyzetméteren, két szinten várja a család minden tagját, hogy a különleges attrakciókkal és a közel 250-féle játéklehetőséggel egész napos szórakozást biztosítson a téli szünetre. És ha sikerült kipróbálnotok mindet, egy családi szabadulószobával és mozival is tehetitek még teljesebbé az élményt.

Gyerekprogramok és Jégvilág a Budapest Parkban

Most, hogy Budapest legnépszerűbb koncerthelyszíne téli mesebirodalommá változott, nem is kérdés, hogy a téli szünet tökéletes alkalom a felfedezésére. Az 1500 négyzetméteres korcsolyapálya fényekkel, zenékkel és minden földi jóval egészen január 31-ig áll a korizni vágyók rendelkezésére. A kicsiket a Retrokertben berendezett játszósarok várja minden alkalommal, míg január 15-én a családokat PöttömParty telis-tele programokkal.

Magyar Zene Háza

Ha egy nem mindennapi élményre vágytok az ünnepek között vagy után, érdemes lesz a Magyar Zene Háza tája felé venni az irányt. Legyen szó a Kreatív Hangtérről, ahol minden korosztály kipróbálhatja mit is jelent játszani a hangokkal, a zenepedagógiai foglalkozásokon át a családi koncertekig, a család minden tagja kiválóan és tartalmasan fog a programok alkalmával szórakozni.

