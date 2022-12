TOP20: Íme a legjobb filmek 2022-ben műfajonként

A sok tematikus ajánló után most csináltunk nektek egy nagy összefoglalót műfajonként. A listát a nézői visszajelzések alapján állítottuk össze. Szerencsére több szuper magyar film is befért idén a TOP20-ba! Jöjjenek hát a legjobb filmek 2022-ből!

A legjobb vígjátékok 2022-ben

Zanox – Kockázatok és mellékhatások (Filmio)

A kétes eredetű házipálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi vár. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akibe régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a töri tételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házipálinka.

Szia, Életem!

A főhős, Keserű Barna (Thuróczy Szabolcs), aki barátjának tanácsára írni kezdett, és első sikeres fantasy regénye után elindult a bulvárosodás útján: talk show-kat vezet, és gátlástalan, agilis managerének hála, ott van mindenhol, a csapból is ő folyik. Amíg egy ilyen sztárbuborék ki nem pukkad… utána azonban Barnának minden pénze és energiája arra megy el, hogy úgy tűnjön, hogy még mindig sztár. Így talál vissza hősünk az íráshoz. De az elmúlt időszak érzelmileg kiüresedett élete rányomja bélyegét az írói kreativitására is. De nem jön az ihlet, és kiadójától ultimátumot kap. Tíz napja marad az új kézirat leadásáig. Ekkor hozza úgy a sors, hogy 10 napra lepasszolja neki közös gyermeküket, Samut (Pásztor-Várady Mór), akit Barna nem is ismer. Az eddig kizárólag csak magával foglalkozó író élete gyökeresen megváltozik.

A legjobb drámák 2022-ben

Nyugaton a helyzet változatlan (Netflix)

A Nyugaton a helyzet változatlan egy fiatal német katona lebilincselő történetét meséli el az I. világháború nyugati frontján. Paul és társai a saját bőrükön tapasztalják meg, hogyan változik a háború kezdeti eufóriája kétségbeeséssé és félelemmé, miközben a saját és társaik életéért küzdenek a lövészárkokban. Edward Berger rendező filmje Erich Maria Remarque azonos című, világhírű bestsellerén alapul.

A Fabelman család

Sammy Fabelman mindene a filmkészítés, művészi lelkű édesanyja, Mitzi pedig büszkén támogatja és bátorítja érdeklődésében. A tudományokat többre tartó, munkájában sikeres apja, Burt se nézi rossz szemmel Sammy munkáit, ám inkább tekinti komolytalan hobbinak. Az évek folyamán Sammy mintegy dokumentálja családja kalandjait és egyre kidolgozottabb amatőrfilmeket készít húgai és barátai főszereplésével. 16 éves korában, amikor az Államok nyugati felére költöznek, Sammy felfedez egy szívszaggató titkot anyjáról, ami átértékeli kapcsolatukat és megváltoztatja mindannyiuk életét.

Mindent egy lapra (Netflix)

Egy lecsúszott kosárlabdaedző (Adam Sandler) felfedez egy rendkívüli tehetséges, ám hányatott sorsú játékost, és mindent elkövet, hogy elhozza az Államokba csapata engedélye nélkül. Egyetlen, utolsó esélyük van, hogy bebizonyítsák, megvan bennük az, ami ahhoz kell, hogy bekerüljenek a legjobbak közé.

A legjobb romantikus film 2022-ben

A világ legrosszabb embere

Julie-t négy éven keresztül követjük, a norvég lány a szerelmi életében és karrierjében is a helyes, sorsfordító döntéseket próbálja meghozni – még ha egyszer megfontolt, máskor elhamarkodott választásaival fájdalmat is okoz a szeretteinek, vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy Julie élete egyenesbe jöjjön, először önmagát kell megtalálnia és elfogadnia – rögös út vezet ennek az beismeréséhez. Joachim Trier legújabb alkotását nevezte Norvégia a 2022-es Oscar-díjátadóra.

A legjobb igaz történeten alapuló filmek 2022-ben

Elvis (HBO Max)

Baz Luhrmann rendező látványos filmjében Elvis Presley története talányos menedzseréhez fűződő bonyolult kapcsolatának tükrében elevenedik meg, és mutatja be a legenda életének több mint 20 jelentőségteljes évét.

Magasságok és mélységek

2013 májusának végén egy ország figyeli aggódva a híreket, amikor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt a társával együtt eltűnik a Himalájában. Bár mindenki más még reménykedik, felesége, Sterczer Hilda élő adásban jelenti be, hogy felesleges az újabb mentőexpedíciók szervezése. A következő hetekben a média szisztematikusan próbálja megtörni a nő keménységét. Első egészestés filmjében Csoma Sándor, számos nemzetközi hírű kisfilm rendezője, a megtörtént eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja.

A tizenhármak (Amazon Prime)

Izgalmas film egy fiú focicsapat kimentéséről a thaiföldi Tham Luang barlangól, ahonnan heves esőzések és a veszélyes áradás miatt nem tudtak kijönni. Igaz történet alapján.

A legjobb animációs filmek 2022-ben

DC Szuperállatok ligája

Krypto szuperkutya: tud repülni, és csak egy egészen kicsit nagyképű – de hát melyik kutya maradna szerény, ha Superman a gazdája, akivel osztozik a szupererőn, és együtt harcol Metropolis elvetemült bűnözői ellen? Csakhogy az Igazság Ligájának összes tagját, így Supermant is elrabolja egy legfőbb főgonosz, és a kutya magára marad. Mit tehetne mást, mancsába veszi az irányítást. Különös társaságot terel össze: egy bamba vérebet, egy pocakos malacot, egy nem túl gyorsa teknőcöt és egy nagyszájú mókust, és együtt veti bele magát a mentőakcióba: kalandjaik során mindannyian új szuperképességekre tesznek szert, ami okoz némi kalamajkát, de azért jól jön a szupergonosz elleni embert- és állatot próbáló küzdelmek során.

A tengeri fenevad (Netflix)

Egy olyan korszakban, amikor a tengerek rémisztő vadállatoktól hemzsegtek, a szörnyvadászokat hősökként ünnepelték – és a legnagyobb becsben Jacob Hollandot tartották. Ám amikor az ifjú Maisie Brumble elrejtőzik legendás hajóján, Jacob váratlan szövetségesre talál. Együtt indulnak neki a nagyszabású utazásnak ismeretlen vizeken, hogy történelmet írjanak.

A legjobb akciófilm 2022-ben

Top Gun: Maverick

Miután több mint harminc évet szolgált a flotta egyik legjobb pilótájaként, Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) most a neki leginkább megfelelő helyen van: vakmerő tesztpilótaként egyre feljebb teszi a lécet, és ügyesen kitér az előléptetés elől, amely földi szolgálatra kötelezné. Amikor egy osztagnyi Top Gun növendéket olyan különleges küldetésre kell kiképeznie, amilyet élő pilóta még nem látott, Mavericket összehozza a sors a Rooster hívójelű Bradley Bradshaw hadnaggyal (Miles Teller, Whiplash), aki nem más, mint Maverick néhai barátjának, Nick Bradshawnak, azaz Goose-nak a fia.

A legjobb sci-fi és szuperhősfilmek 2022-ben

Minden. Mindenhol. Mindenkor

Megállíthatatlan fenyegetés készül elsöpörni az összes multiverzumot, de talán nincs minden veszve. A létezésünket fenyegető sötétségnek ugyanis van valaki, aki képes útját állni: egy középkorú, kínai bevándorló, Evelyn (Michelle Yeoh). A bökkenő csak az, hogy a mosodatulajdonosnak jelenleg nincs ideje ilyen apróságokon aggódni, mivel azzal van elfoglalva, hogy időre befejezze az adóbevallását.

Batman (HBO Max)

A bűn elleni küzdelem második évében Batman a saját családjához vezető korrupciós ügyet tár fel Gotham Cityben, miközben Rébusz, a sorozatgyilkos nyomába ered, aki Gotham elitjét veszi célba, s egyúttal új szövetségekbe kényszerül.

A legjobb horrorfilmek 2022-ben (18 éven felülieknek!)

Fekete telefon

A telefon ki van húzva. És csörög. Finney Shawt, a félénk, de eszes 13 éves fiút elrabolta egy szadista gyilkos, és egy hangszigetelt pincében tartja, ahol a sikításnak nincs sok haszna. Amikor a falon egy kihúzott telefon csörögni kezd, Finney rájön, hogy a gyilkos előző áldozatainak hangját hallja. Akik eltökélték, hogy nem fogják hagyni, hogy ami velük történt, az megtörténjen Finneyvel is.

Mosolyogj

Miután tanúja lesz az egyik páciensével kapcsolatos bizarr, traumatikus incidensnek, Dr. Rose Cotter olyan rémisztő jelenségeket tapasztal, melyeket nem tud megmagyarázni. Ahogy az életén kezd elhatalmasodni a rettegés, a túléléshez Rose-nak szembe kell néznie felkavaró múltjával, hogy ki tudjon szabadulni ebből a borzalmas, új valóságból.

A legjobb thriller filmek 2022-ben

Az unoka (Netflix, Filmio)

A napjainkban játszódó különös bosszútörténet főhőse egy szelíd, illedelmes irodista fiú, Rudi. Miután imádott nagyapja egy lelketlen csalás áldozata lesz, Rudi elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot. Ehhez találékonyságra, rafinériára és önbizalomra van szüksége – meg persze egy csapat szövetségesre.

Ahol a folyami rákok énekelnek

Egy kislány él egyedül a mocsárban. A családja elhagyta, ő kitanulja, hogyan maradhat életben, és nagy nehezen egyedül is boldogul. És boldog. Kivéve akkor, amikor be kell mennie a közeli kisvárosba: mert ott gúnyolják, kinevetik és félnek tőle. És ő is szívesebben választja a magányt. De felnő, gyönyörű, titokzatos, rejtőzködő lány lesz belőle, és eljön számára a szerelem ideje – amikor azonban az egyik srác, aki udvarolt neki, meghal, mindenki egyértelműnek tartja, hogy ő lehet a gyilkos. Mi tehet a magányos lápi lány? Azt amit mindig csinált a mocsárban: beleolvad a természetbe, menekül, bujkál és berendezkedik a túlélésre.

Szeretem a férjemet

A szerelem és gyűlölet közti vékony határvonal halálossá válik, amikor a feleség rájön férje viszonyára, és mindketten elmennek a végsőkig, hogy megkapják, amit akarnak.

A játszma (Filmio)

1963, Budapest. Az állambiztonság tisztje, Jung András élete tökéletes: boldogan él feleségével, Évával, és az egyetlen dolog, ami előléptetését hátráltatja egy versengő kolléga, Kulcsár. Amikor felbukkan a múltból egy lezáratlan ügy kapcsán a legendás kém, Markó Pál, fordulat fordulatot követ, és kezdetét veszi egy könyörtelen párharc, ahol senki és semmi nem az, aminek látszik, és egyetlen emberi gesztus az életedbe kerülhet.

