2022 legjobb filmjei: 22 animációs mese az egész családnak

Ugyan az év még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni 2022 animációs filmjeit eddig. Cikkünket hónapról hónapra frissítjük majd a legjobb mesékkel!

Most pedig jöjjenek a legjobb animációs filmek a nagyvilágból:

A rosszfiúk

Miután egy életen át legendás rablásokat hajtottak végre, öt hírhedt rosszfiú – Mr. Farkas, Mr. Kígyó, Mr. Piranha, Mr. Cápa és Ms. Tarantula – nekiveselkednek az eddigi legnehezebb kihívásnak… megpróbálnak jó útra térni. Még senki nem bukott ekkorát a megjavulással, mint a Rosszfiúk, a DreamWorks Animation új animációs filmjében. A film Aaron Blabey bestseller sorozata alapján készült, amelyből 8,2 millió példányt adtak el világszerte. A rendező Pierre Perifel (A Kung Fu Panda filmek animátora), a forgatókönyvet Etan Cohen (Trópusi vihar, Keményítőkúra) írta.

A ház lelke (Netflix)

A Japán Filmakadémia 42. díjátadóján a legjobb animációs film díjára jelölt Penguin Highwayről és a Muge ismert Studio Colorido harmadik egész estés animefilmje. A hatodikos Kosuke és Natsume ugyanabban a tömbházban nőttek fel. Egy nap a nyári szünetben, miközben a bontásra váró tömbházban játszanak, furcsa jelenségben lesz részük. Maguk körül csak a hatalmas tengert látják. Vajon Kosuke és a többiek visszatalálnak a saját világukba? Elkezdődnek a nyári búcsúzások.

Pirula Panda

A Disney és a Pixar „Pirula Panda” filmje bemutatja Mei Lee-t, a nyűgös 13 évest, aki a kötelességtudó lány és a kamaszkor káosza közt vergődik. Védelmező édesanyja, Ming soha nincs messze tőle – ez a tinédzsernek sajnálatos tény. És mintha az érdeklődési körének, kapcsolatainak és testének változtatása nem lenne elég, amikor túlságosan izgatott lesz (vagyis gyakorlatilag MINDIG), vörös óriáspandává “puffad”!

A tengeri fenevad (Netflix)

Egy olyan korszakban, amikor a tengerek rémisztő vadállatoktól hemzsegtek, a szörnyvadászokat hősökként ünnepelték – és a legnagyobb becsben Jacob Hollandot tartották. Ám amikor az ifjú Maisie Brumble elrejtőzik legendás hajóján, Jacob váratlan szövetségesre talál. Együtt indulnak neki a nagyszabású utazásnak ismeretlen vizeken, hogy történelmet írjanak.

Sonic a sündisznó 2.

A világ kedvenc kék sündisznója visszatér a kalandok következő szintjére. Miután letelepedett Green Hillsben, Sonic minden vágya, hogy bebizonyítsa: megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy igazi hős legyen. Nem kell sokat várnia, hogy próbára tegye magát, ugyanis Dr. Robotnyik visszatér, ezúttal új társával, Knucklesszel, és egy smaragdot keresnek, amelynek ereje civilizációkat képes elpusztítani. Sonic összeáll saját segítőjéval, Tailsszel, és együtt vágnak neki a világkörüli útnak, hogy megtalálják a smaragdot, mielőtt rossz kezekbe kerülne.

Lightyear

Ebben a tudományos-fantasztikus kalandfilmben, ami egyúttal a játékfigurát ihlető hős, Buzz Lightyear meghatározó eredettörténete, az űrhajós intergalaktikus kalandra indul egy csapat becsvágyó újonccal, no meg robottársával, Soxszal az oldalán.

Minyonok: Gru színre lép

A borzas hajú, trapézgatyás Gru kertvárosi kamasz a 70-es években. Az Álnok Hatos nevű szupergonosz szupercsoport rajongójaként tervet kovácsol, hogy elég gonosz legyen ahhoz, hogy beállhasson közéjük. Szerencsére segítsége is akad az állandóan galibát okozó hűséges minyonok személyében. Amikor az Álnok Hatos elkergeti a főnöküket, a legendás harcost, Willám Kezet, Gru jelentkezik tagnak. A dolog nem megy jól, és még rosszabbra fordul, amikor Gru túljár az eszükön, és hirtelen azon kapja magát, hogy ő lett a csúcsgonoszok halálos ellensége. Menekülés közben Gru váratlan forrásból kér segítséget: magától Willám Kéztől, és rájön, hogy olykor még a rosszfiúknak is elkél egy kis baráti segítség.

Pipiána Hoppsz és a Sötétség Hörcsöge

Pipiána Hoppsz, a félig nyuszi, félig csirke, nagyravágyó álmodozó, semmitől sem riad vissza, hogy megszerezze a legendás ereklyét, a Sötétség Hörcsögét. Bár az ifjú tapsifüles még sosem járt bevetésen, és lövése sincs, milyen egy igazi vadregényes kincsvadászat, elszántan hisz benne, hogy apja, a híres nyúlkalandor nyomdokaiba léphet. Amikor Pipiána nagybátyja megszökik a börtönből, a vakmerő, ám kissé kétbalkezes fiú gondolkodás nélkül gonosz bácsikája nyomába ered, aki a Sötétség Hörcsögével akarja átvenni a hatalmat Tollandia királysága felett. Pipiána hűséges teknős barátjával, és egy vadóc borzos lánnyal az oldalán néz szembe a veszélyes próbatételek sorának. A lenyűgöző kalandok közben számos nem várt akadályt kell legyőzne a hős csapatnak, miközben Pipiána felfedezi a benne lakozó menő képességeket, és azt a különleges erőt, amiről álmodni sem mert volna.

Az egér legjobb barátja

Az állatok között akadnak olyan példányok, amelyek a történelem során folyton ellenségként tekintettek egymásra, ilyen például a róka és a kis egér esete. Egy szerencsétlen baleset folytán mindkét állat a mennyországban találja magát, ahol legjobb barátok lesznek. Megbeszélik, hogy ez a szoros barátság akkor is tartani fog, ha visszatérnek a Földre. Igen ám, de nem sejtik hogy ellenkező testben térnek vissza az élők közé, a róka egérként, az egér ravaszdi rókaként. Vajon így is kitart a barátságuk?

DC Szuperállatok ligája

Krypto szuperkutya: tud repülni, és csak egy egészen kicsit nagyképű – de hát melyik kutya maradna szerény, ha Superman a gazdája, akivel osztozik a szupererőn, és együtt harcol Metropolis elvetemült bűnözői ellen? Csakhogy az Igazság Ligájának összes tagját, így Supermant is elrabolja egy legfőbb főgonosz, és a kutya magára marad. Mit tehetne mást, mancsába veszi az irányítást. Különös társaságot terel össze: egy bamba vérebet, egy pocakos malacot, egy nem túl gyorsa teknőcöt és egy nagyszájú mókust, és együtt veti bele magát a mentőakcióba: kalandjaik során mindannyian új szuperképességekre tesznek szert, ami okoz némi kalamajkát, de azért jól jön a szupergonosz elleni embert- és állatot próbáló küzdelmek során.

LEGO Star Wars: Nyári vakáció (Disney+)

Finn meglepetésvakációt szervezett a barátainak a Halycon galaktikus csillagcirkálójára. Sajnos azonban nem lehet együtt a többiekkel, ahogy azt szerette volna. Szomorú magányában találkozik három szellemmel – Obi-Wan Kenobival, Anakin Skywalkerrel és Leia hercegnővel –, akik megosztják vele egy-egy félresikerült vakációjuk tanulságos történetét.

Nyuszi suli – A húsvét mentőakció

A nyuszi suliban a húsvétvárás és a varázslatos aranytojás általi új “mesternyúl” kinevezése zajlik. A mesternyulak védik a húsvéti nyuszikat, nekik köszönhetik a gyerekek a húsvéti tojást. A jelöltek között van Max is, a vagány, nagyvárosi nyuszi, aki nem igazán érzi, mekkora felelőséggel is jár ez a kitüntetett szerep. Amikor a ravaszdi rókák megint a bele akarnak rondítani a húsvéti ünneplésbe, Max bizonyíthatja, hogy felnőtt a feladathoz.

Mia és én: Szintópia hőse

Mia varázskönyve egy csodálatos világot rejt. Egy nap a lány Szintópiában találja magát, ahol különleges lényekkel találkozik. Mia is tündérré változik és barátaival összefog, hogy megmentsék Szintópiát a gonosz uralma alól. Minden reményük a nagy és erős Vihar Unikornis.

Tomboló Blöki

Vacak, a szeretetre méltó ebadta, arról álmodozik, hogy egyszer híres szamuráj válik belőle. Szerencsétlenségére a sors Kakamucho furcsa városába vezeti, ahol irtóra kilóg a sorból, ugyanis ő egy kutya, míg ott mindenki más… macska! És mint mindannyian tudjuk, a cicák nagyon, de nagyon nem szeretik a blökiket. Vacak kétségbeesetten próbálkozik a városlakók kedvére tenni, ám akaratlanul is részese lesz a fenséges és narcisztikus Ika Chu terveinek. Csak egy aprócska akadály áll Ika útjába, hogy világuralomra – vagyis Kakamucho-uralomra – törjön: gonosz terve az, hogy rávegye Vacakot, segítsen neki örökre elűzni a városlakókat. Ekkor lép a színre Jimbo, az egykori szédületes szamuráj-macsek, és Emiko, a vad cicus, aki Vacakhoz hasonlóan szamuráj szeretne lenni. A két cirmos és a kétbalkezes blöki különleges utazásra indulnak, hogy együtt mentsék meg Kakamucho cicalakóit. Vacak a kalandok során új barátokra tesz szert, és közben Jimbo irányításával egy gyorstalpaló szamurájtréningen is részt vesz, hogy aztán végül letaszítsa trónjáról a gonosz Ika Chut.

Hol van Anne Frank?

Amszterdam központjának hangulatos téli utcáin járunk, valamikor a közeljövőben. Anne Frank képzeletbeli barátnője, Kitty varázslatos módon életre kel a ma múzeumként működő Anne Frank-házban. Nem tudja, hogy barátnője már nem él: Anne keresésére indul. A világhírű naplót is magával viszi, ezért hamar a nyomába szegődik a rendőrség is. Kitty kalandjai során egyre többet megtud a múltról és Európa jelenéről is. Ari Folman lenyűgöző erejű, sajátos látványvilágú animációja a cannes-i filmfesziválon debütált. Egyszerre történelmi dráma, kalandfilm, szerelmesfilm és társadalomkritika, amely új szemszögből, gyönyörűen és érzékenyen meséli el Anne Frank elmondhatatlanul szomorú, egyes pillanataiban mégis rengeteg humorral teli történetet.

+ egy magyar animációs film 2022-ből:

Családi legendák

Legendásan nagy, összetartó család a Nádasberczy, ahol hagyomány, hogy minden 10 éves családtag kap egy másolatot a családi fényképalbumból, hogy megismerje a család történetét. Karolina most lett 10 éves, és örömmel gubózik be a nagy fotelba a családi fényképalbummal. Sokan gondolhatjátok majd, hogy mindaz, amit Karolina elmesél csak a képzelet szüleménye. De mindenkit biztosíthatunk róla, hogy nem az. Bizonyíték van rá, a fényképalbum! Karolina, mint mindenki, nagyon szereti a családját különösen azért, mert náluk, mindenki furcsa.

Animációs mesék, amiket még nagyon várunk 2022-ben:

Tad, az elveszett felfedező és a smaragd tábla (premier: 2022. október 20.)

Tad leghőbb vágya, hogy a régészkollégái elfogadják, de mindig sikerül összekutyulnia a dolgokat. Ezúttal tönkretesz egy ritka szarkofágot, és felszabadít egy varázslatot, ami veszélybe sodorja a barátai életét. Múmia, Jeff és Bezoni megmentése egy olyan akciódús kalandot indít be, melynek során Tad és Sara Mexikóból Chicagóba, majd Párizsból Egyiptomba utazik, hogy megszüntesse a múmia átkát.

Toldi – A mozifilm (premier: 2022. október 20.)

Arany János elbeszélő költeményének főszereplője egy igazi magyar szuperhős, egy naphérosz. Toldi Miklós történetén keresztül tanúi lehetünk egy irgalmatlan erejű kamaszfiú felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává válhasson. Jankovics Marcell és Csákovics Lajos rendezők animációs filmjében nemcsak az ármánykodó báttyal való viszályt és az önmagát kereső ifjú belső vívódásait éljük át, de teljes gazdagságában megjelenik benne a lovagi világ és a magyar puszta, illetve a lápvidék is. Együtt barangolunk Toldival a mocsárban és a XIV. századi Pest utcáin, ahogy mindennel és mindenkivel szembeszállva küzd az igazságáért.

Krokodili (premier: 2022. október 27.)

A Primm család New Yorkba költözik, és a kis Josh szörnyen magányos. Unatkozik, társtalan, a nagy, új házban barangol, és a padláson ráakad egy kitömött krokodilra… akiről nagyon hamar kiderül, hogy egyáltalán nincs kitömve, csak a gazdája magára hagyta. Josh persze eltitkolja a család elől, hogy van egy potyalakójuk. Aztán persze lebukik és meg kell harcolnia új barátjáért. De amikor már éppen a felnőttek is belenyugodnának, hogy ezentúl eggyel többen vannak, feltűnik a kroki régi gazdája, a nagyhangú, mesebeli Valenti úr, egy szomszéd pedig bosszúhadjáratot indít, mert szerinte nem való állat oda, ahol ember él.

Pil – Neveletlen királylány (premier: 2022. október 27.)

Pil egy vagány fiatal lány, aki egy középkori csendes kisvárosban tengeti mindennapjait. Egy nap, miközben besurran a kastélyba, szemtanúja lesz, amint egy gonosz bűbájjal megbabonázzák Rolandot, a trónörököst. Pil rájön, hogy most neki kell megmenteni a herceg életét és a királyságot. Ez a merész kaland a feje tetejére állítja az egész uradalmat.

Fura világ (premier: 2022. november 24.)

A Walt Disney Animation Studios vadonatúj akció-kalandfilmje egy feltérképezetlen és veszedelmekkel teli földre kalauzol el, ahol fantasztikus lények várják a legendás Clade felfedezőcsaládot. A köztük dúló ellentétek azonban veszélyeztetik legújabb és eddigi legfontosabb küldetésüket.

Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (premier: 2022. december 8.)

Idén visszatér mindenki kedvenc tejimádó, kardforgató, veszélyekre fittyet hányó macskája. A DreamWorks Animation több mint egy évtized után rukkol ki egy új kalanddal a Shrek-univerzumból, amelyben a bátor bandita Csizmás Kandúr ráébred, hogy nagy ára volt annak, hogy fittyet hányt a veszélyre, és nem ügyelt a testi épségére. Kandúr nyolcat eltékozolt a kilenc életéből, bár már nem is számolta őket. Most tehát az eddigi legnagyobb kalandja vár rá: vissza akarja szerezni az életeit. Nekivág a Fekete Erdőnek, hogy megkeresse a legendás Kívánságcsillagot. Ám mivel már csak egy élete maradt, Kandúrnak meg kell alázkodnia, és segítséget kell kérnie egykori társától és vetélytársától, a lenyűgöző Puha Praclitól. Útjuk során betársul melléjük – bár nem kérik – egy izgága, fecsegő, fáradhatatlanul vidám blöki, Perro. Együtt veszik fel a harcot Aranyfürtöcskével és a Három Medve Maffiacsaláddal, valamint egy rémisztő fejvadásszal, a Nagy Gonosz Farkassal.

