2021 legjobb filmjei: 11+3 animációs mesefilm kicsiknek és nagyoknak

2021-ben már eddig is nagyon sok jó animációs filmnek örülhettek a gyerekek, szülők és a műfaj rajongói, de még nincs vége az évnek. Összeválogattuk nektek a legjobb mesefilmeket, de felsoroljuk a gyengébben sikerülteket, sőt a legjobban vártakat is.

A Mitchellék a gépen ellen (IMDB: 7,7)

Egy robotapokalipszis félbeszakítja a családi utazást. Most Mitchelléken – a világ legkülönösebb családján – van a sor, hogy megmentsék a világot.

Raya és az utolsó sárkány (IMB: 7,4)

A Raya és az utolsó sárkány Kumandra fantasztikus világába repít, ahol emberek és sárkányok egykor harmóniában éltek egymás mellett. Amikor azonban egy gonosz erő fenyegette a vidéket, a sárkányok feláldozták magukat az emberiség megmentése érdekében. Most, 500 évvel később ez a gonosz visszatért, s egy magányos harcosra, Rayára hárul a feladat, hogy felkutassa a legendás utolsó sárkányt, aki egyesítheti a széthullott földet és megosztott népeit. Útja során a lány megtanulja, hogy egy sárkánynál többre van szükség a világ megmentéséhez – bizalom és csapatmunka is kell hozzá.

Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (IMDB: 6,2)

A nagyszájú, kalandra éhes és különlegesen jó fej nyúl történetének moziváltozata elképesztően népszerűvé vált az egész világon. A CGI-animált nagyfülűek és az élő szereplők kombinálásával készített családi vígjáték természetesen nem érhetett véget az első résszel: Nyúl Péter és barátai visszatérnek, és visszatér velük Bea, a bájos kétlábú valamint vőlegénye is. De a boldog brit vidéket ezúttal lecseréli a nagyváros zaja, ahol semmi sem olyan békés, mint egy ötórai tea: ahova Péter és rokonsága beteszi a tappancsát, ott biztos a felfordulás.

Luca (IMDB: 7,5)

A gyönyörű olaszországi tengerparti településen játszódó Luca hőse egy kisfiú, aki feledhetetlen, fagylalttal, tésztával és végeláthatatlan robogózásokkal teli nyarat él át. Lucával együtt részese a kalandoknak újdonsült barátja is, ám a sok mókázást beárnyékolja egy súlyos titok: mindketten tengeri szörnyek a víz alatti világból.

Lelki ismeretek (IMDB: 8,1)

Tűnődtél már azon, honnan erednek a szenvedélyeid, az álmaid, az érdeklődéseid? Mitől vagy te… TE? 2021-ben a Pixar Animation Studios New York City utcáiról egy különleges, kozmikus világba repít, hogy megismerd a válaszokat a legnagyobb kérdésekre.

Szilaj: Zabolátlanok (IMDB: 5,4)

Amikor a makacs Lucky Prescott nagyvárosi otthonából kénytelen egy kis határmenti városkába költözni, úgy érzi magát, akár a partra vetett hal. Ám az élete örökre megváltozik, amikor új barátokra tesz szert, és megbonthatatlan kötelék alakul ki közte és egy Szilaj nevű vad musztáng között. Amikor Szilaj ménesét marhatolvajok ejtik foglyul, a lányok és lovaik életük nagy kalandjába vágnak bele, hogy megmentsék őket.

Croodék: Egy új kor (IMDB: 7,0)

Croodéknak kijutott a veszélyekből és a katasztrófákból, az agyaras ősállatoktól a világvége túléléséig, de most az eddigi legnagyobb kihívással kell szembenézniük: egy másik családdal. Croodéknak szükségük van egy új élőhelyre, így aztán az első őscsalád a nyakába veszi a világot, hogy biztonságosabb otthont keressenek. Kisvártatva rábukkannak egy falakkal körülvett édenkertre, amely minden igényüknek megfelel, egy valamit kivéve. Már lakik ott egy másik család: a Jobbagyék.

A hercegnő és a hét törpe (IMDB: 6,4)

Ebben a klasszikus meséket megidéző, humoros történetben a mindenre elszánt, bátor hercegek hiába mentik meg a tündért a sárkány karmából, mégis átok sújtja őket és zöld törpékké változnak. Csak a világ legszebb leányának csókja változtathatja vissza őket, amire új külsejükkel nem sok esélyük van. A Fehér Király birodalmában eközben a gonosz királyné azon mesterkedik, hogy szépséget adó varázscipőt készítsen. Mostohalánya, a kedves, dundi Hófehérke felpróbálja a piros cipellőket és sudár, gyönyörű lánnyá változik. Hamarosan azonban menekülnie kell mostohája haragja elől, és közben még eltűnt édesapját is fel akarja kutatni. Így jut el a törpék otthonába és kezdetét veszi a közös kalandjuk: az elvarázsolt hercegek eredeti külsejükért küzdenek, a hercegnő pedig az apját szeretné visszakapni.

A kuflik és az Akármi – 10+1 mese

Az új rajzfilmben olyan akármik történnek hét kedvencünkkel, hogy az aztán tényleg nem akármi! Zödön elvarázsolt foltját keresi, Valér megpróbál eltévedni, Hilda végtelen hosszú sál kötésébe kezd, Fityirc és Titusz egy különleges kiállításra keverednek, Bélabá világkörüli útjáról mesél, Pofánka pedig majdnem végleg elkavarodik az időben. Az új Kuflik mozifilmben semmi sem az, mint aminek elsőre látszik (vagy épp nem látszik).

Mancs őrjárat: A film (IMDB: 7,8)

A Mancs őrjárat bevetésre kész! Amikor legnagyobb riválisuk, Humdinger lesz a közeli Kalandváros polgármestere, és egymás után csinálja a kalamajkákat, Ryder, és mindenki kedvenc hős kutyijai nagy sebességre kapcsolnak, hogy szembenézzenek a kihívással. Miközben az egyik kutyusnak zűrös múltja van Kalandvárossal, a csapat segítséget kap egy új szövetségestől, Libertytől, a dörzsölt tacskótól. Együtt, a legújabb kütyükkel, szerkókkal és járgányokkal felszerelkezve a Mancs őrjárat beveti magát, hogy megmentse Kalandváros lakóit, mert a Mancs őrjárat sosem fáradt!

Bébi úr: Családi ügy (IMDB: 5,9)

A Bébi úr – Családi ügy ott folytatja, ahol az első film befejeződött. A fivérek már felnőtt férfiak, de testvéri viszályuk felnőttkorban is folytatódik. Alig beszélnek egymással. Tim abban a házban él a családjával, ahol felnőtt. Otthon ülő apuka, és még mindig élénk a fantáziája. Feleségül vette Carolt, és két lányuk van. Az idősebb Tabitha, a fiatalabb Tina. Ted menő üzletember, és szupersikeres. Semmire sem emlékszik abból, hogy ő volt a Bébi úr. Tim egy nap zajt hall Tina szobájából. Kiderül, hogy Tina kosztümöt visel, és a központtal beszél a mobilján. Benne van a családi bizniszben – ő is bébi főnök, pont ahogy Ted bácsikája is az volt. Úgy néz ki, krízis van a Bébi Rt-nél, és szükségük van Bébi úr (Ted bácsi) segítségére.

Animációs filmek 2021-ből, amik kevésbé sikerültek jól

Oglik – Üdvözlünk Büdifalván! (IMDB: 5,4)

Az Ogli család új otthont keresve Büdifalva szeméttelepén találja magát. Az idilli helyet azonban veszély fenyegeti: a város torkig van a mindent ellepő bűzzel, ezért a telep helyére wellness központot akar építtetni. Mikor a polgármester fia rájön, hogy az Oglik hulladékot esznek, szagtalanítva ezzel a várost is, barátai és felesége segítségével megpróbálja megakadályozni az Oglik új otthonát veszélyeztető építkezést.

Flamik (IMDB: 5,8)

Létezik egy távoli csodás sziget, ahol kis fánk alakú teremtmények, a flamik éldegélnek. Op és Ed, a cserfes, szeleburdi flami-testvérpár egy nap egy különleges virágot talál, amely 1835-bõl a mai Sanghajba repíti őket. Egy vadiúj világban találják magukat, ami csupa fény, és zaj, és izgalom, és ahol már nem léteznek a flamik.

Space Jam – Új kezdet (IMDB: 4,4)

Néha a szupersztárok is segítségre szorulnak. LeBron James például a nagy bajba került fián próbál segíteni, de kénytelen belátni, hogy egyedül nem boldogul. A legjobbakhoz fordul segítségért: Tapsi Hapsi, bájos barátnője Lola nyuszi, Dodó kacsa, Speedy Gonzales és a többiek szerencsére vállalják, hogy egy mindent eldöntő kosármeccsen állnak ki az űrből érkezett gonoszok ellen.

Tom és Jerry (IMDB: 5,3)

Valószínűleg híresebbek, mint Bonnie és Clyde, Superman és Batman meg Jancsi és Juliska együtt véve: Tom és Jerry a mozivilág egyik leghíresebb párosa. Itt az ideje, hogy megtudjuk, hogyan ismerték meg egymást!

Animációs mesefilmek, amiket még nagyon várunk 2021-ben

Encanto

A Walt Disney Animation Studios új filmje, az Encanto egy különleges családról szól, a Madrigalokról, akik rejtve élnek Kolumbia hegységeiben. Mágikus otthonuk egy nyüzsgő városkában található, a csodákkal és bűbájjal teli Encantóban. Encanto varázsa a család minden gyermekét egyéni tehetséggel áldotta meg, az emberfeletti erőtől a gyógyítóerőig – minden gyermeket, kivéve egyet, Mirabelt. Ám mikor Mirabel felfedezi, hogy Encanto varázsát veszély fenyegeti, úgy érzi, hogy ő, az átlagos Madrigal lehet kivételes családjának egyetlen reménye.

Énekelj 2.

Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját, hogy csatlakozzon hozzájuk.

Hotel Transylvania 4. – Transzformánia

Hogy elrepül 125 év! A Hotel, ahol a szörnyek lazulnak olyan, mint új korában, de tulajdonosa, Drakula, úgy érzi, ráfér a pihenés. Azt tervezi, visszavonul, és a lányára Mavisre meg vejére, Johnnyra bízza az üzletet. De a búcsúbulin hátborzongató malőr történik.

