Ebbe a műfajba sok minden belefér: szuperhősös filmek, sci-fik, kemény akcióvígjátékok. Mindből gyűjtöttünk nektek. Jöjjenek hát a legjobb akciófilmek 2021-ből!

Pókerber 3. – Nincs hazaút (IMDB: 9,1)

Pókembernek sok és sokféle kalandja volt már, de ilyen még soha. Lekerült róla a maszk, a világ megtudta, kicsoda ő igazából, és most egy egészen új veszéllyel is számolnia kell: a nyilvánossággal. Többé nem tudja, kényelmesen kettéválasztani a magánéletét és a szuperhős-világot. Doktor Strange-hez fordul segítségért, de attól csak még jobban megkavarodik a helyzet. Pókembernek olyan veszélyekkel kell megküzdenie, amelyeknek a létezéséről eddig nem is tudott. De ha túléli őket, talán jobban megérti, mit jelent igazából pókembernek lenni.

Egy igazán dühös ember – Netflix (IMDB: 7,1)

A legendás rendező, Guy Ritchie, és az akciófilmek nagyágyúja, Jason Statham újra összeállt, hogy egy akciódús bosszúthrillerrel bizonyítsák, mennyire verhetetlen a párosuk. Az Egy igazán dühös ember a mozikban.

Dűne (IMDB: 8,2)

A távoli jövőben, a bolygóközi királyságok korában járunk. A királyságok az Arrakis bolygó feletti uralomért harcolnak, de a naprendszereken átívelő cselszövések, háborúk és politikai manőverek közepette van egy ember, aki talán békét hozhat az univerzumnak. De ehhez harcolnia kell. A kultikus sci-fi regényt új filmes változatának első része.

Senki (IMDB: 7,4)

Hutch Mansell az a fickó, akit észre sem veszel. Kertvárosi apuka, mellőzött férj, jellegtelen szomszéd. Egy senki. Amikor egy éjszaka két tolvaj betör az otthonába, az incidens belobbantja Hutch ismeretlen, régóta forrongó dühét, és olyan brutális útra löki, amely nehezen elfojtott sötét titkokat hoz a felszínre.

Az igazság bajnokai (IMDB: 7,6)

Mathilde egy tragikus vonatbalesetben veszíti el édesanyját. Apja, Markus hivatásos katonaként hosszú éveket töltött távol otthonuktól, most hazatér egyedül maradt lányához. Hamarosan felkeresi Markust egy különös figura, Otto, aki szintén a vonaton utazott és állítja, hogy a baleset nem volt véletlen. A gyilkosságot egy koronatanú kiiktatására tervelték ki, aki az Igazság bajnokai nevű motorosbanda feje ellen tanúskodott volna, Markus felesége pedig csupán véletlen áldozata volt a merényletnek. A katona nem habozik, Ottoval és barátaival – akik a feladatra tökéletesen alkalmatlanok – bosszúhadjáratra indul, még ha ehhez a fél alvilággal le is kell számolnia.

Zack Snyder: Az Igazság Ligája – HBO GO (IMDB: 8,1)

Az Igazság Ligájának rendezői változatában számos extra jelenet, háttérsztorik és új karakterek is szerepelnek. Hogy Superman végső áldozata ne legyen hiábavaló, Bruce Wayne összefog Diana Prince-szel, és verbuválnak egy metahumán csapatot, hogy elhárítsák a világot fenyegető katasztrófát. A feladat nehezebbnek bizonyul, mint ahogy azt Bruce elképzelte, mivel az újoncoknak meg kell küzdeniük saját múltjuk démonjaival, hogy ütőképesen léphessen fel a világ különlegesebb hőseiből verbuvált liga. A kérdés már csak az, hogy Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg és Flash alkotta csapatnak lesz-e elég ideje megmenteni a bolygót Steppenwolftól, DeSaadtól, Darkseidtől és pusztító szándékaiktól.

A holnap háborúja – Amazon Prime (IMDB: 6,6)

A világ megdöbben, amikor 2022-ben időutazók egy csoportja érkezik egy futball-stadionba a 2050-es évből, hogy sürgős üzenetet adjanak át: harminc év múlva, a jövőben az emberiség elveszít egy globális háborút egy halálos idegen faj ellen. Az emberiség túlélése néhány tudós tervén múlik.

Az utolsó párbaj (IMDB: 7,5)

A négyszeres Oscar-jelölt Ridley Scott rendezésében készült, megtörtént eseményeket feldolgozó Az utolsó párbaj izgalmas történet árulásról és bosszúról a 14. századi Franciaországban, ahol a nőknek az elnyomott szerepe jut. Jean de Carrouges (Matt Damon) és Jacques Le Gris (Adam Driver) két viszálykodó, nemesi születésű úr, akiknek sérelmeit csak egy halálig tartó párbaj orvosolhatja. A további szerepekben az Emmy-díjas Jodie Comer és az Oscar-díjas Ben Affleck láthatók.

Venom 2. – Vérontó (IMDB: 6,0)

„Ha egyszer kiszabadulok innen, lesz egy kis vérontás” – mondta egy titokzatos fegyenc a Venom végén Eddie Brock-nak (Tom Hardy). Annak a vakmerő, nagyszájú tényfeltáró újságírónak, aki egy laboratóriumi felderítése során súlyosan megfertőződött: és azóta szimbiótaként, a testében élősködő gonosz Venommal együtt kénytelen élni. És kezdi megszeretni, hogy egy szupererős szörny lapul benne. Rá is szorul: mert mostantól nemcsak magával kell szembenéznie, hanem egy nála is erősebb, gonoszabb lénnyel, akit nem akar senki rövid pórázon tartani. Jön Vérontó (Woody Harrelson), hogy ígérete szerint pusztítson a világon.

007 Nincs idő meghalni (IMDB: 7,4)

Bond otthagyta a titkosszolgálatot és élvezi az életet Jamaicán. Nyugalmának vége szakad, amikor felbukkan régi barátja, a CIA-s Felix Leiter, és a segítségét kéri. A cél egy elrabolt tudós megmentése, ám a küldetés a vártnál sokkal kockázatosabbnak bizonyul, s a 007-es egy új, veszélyes technológia birtokában lévő, titokzatos gonosztevő nyomába ered.

Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája (IMDB: 7.5)

Shang-Chi azt hitte, végleg lezárta a múltat, ám mikor a Tíz Gyűrű elnevezésű titokzatos szervezet hálójába kerül, kénytelen lesz újra szembenézni vele.

Free Guy (IMDB: 7,2)

Egy banki alkalmazott rádöbben, hogy valójában háttérszereplő egy nyílt világú videójátékban. Úgy dönt, kezébe veszi az irányítást és ő maga lesz saját története főhőse – ő lesz az a fickó, aki e korlátokat nem ismerő terepen kiigazodva megmenti a világot.

Grom őrnagy és a pestisdoktor – Netflix (IMDB: 6,3)

Amikor egy álarcos bosszúálló gyilkosságsorozata káoszba dönti a várost, egy renegát nyomozó és zöldfülű partnere az egyetlen, aki képes lehet őt megállítani.

Szellemirtók: Az örökség (IMDB: 7,6)

Azóta, hogy négy elszánt lúzer felvette a harcot a New Yorkot elözönlő túlvilági lényekkel, és visszakényszerítette őket oda, ahonnan előbújtak, senki nem találkozott kis zöld vagy nagy lila, a falon is áthatoló, gyilkos humorú szörnyekkel. De a nyugalom csak átmeneti. És a világnak megint szüksége van rá, hogy néhány rettenthetetlen harcos a kezébe vegye a plazmafegyvert. Csak sajnos, nincs jelentkező…Kivéve az egyik egykori szellemirtó feltűnően kiskorú unokáját, aki megtalálja a nagyapja pincéjében az eredeti felszerelés poros-pókhálós maradékát. És amikor már minden sarokban szellemek kísértenek, beindítja a régi járgányt, és elindul, hogy rendre utasítsa a hívatlanul érkezett túlvilági lényeket.

The Suicide Squad – Az Öngyilkos osztag (IMDB: 7,3)

A szuperhősök nem mind jók. Nem kedvesek. Nem akarnak segíteni. A titokzatos X-különítménybe a legelvetemültebbeket gyűjtik össze, és alaposan felfegyverzik őket. Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena) és a Belle Reve börtön még néhány rafináltan gonosz lakója fejébe apró robbanószert szerelnek: ha nem engedelmeskednek, robban a bomba. Ha engedelmeskednek, megmenthetik a világot. Corto Maltese szigetén vetik be őket. És ők harcolnak, mert muszáj, de közben azért jól is akarják érezni magukat: de az ő esetükben ez veszett pusztítást jelent.

Fekete Özvegy (IMDB: 6,7)

A Marvel Studios akciódús kém-thrillerében Natasha Romanoff kénytelen lesz szembenézni múltja sötét epizódjaival, amikor egy veszedelmes összeesküvés hozzá is elér. Nyomában egy életére törő, kérlelhetetlen erővel, Natasha számot kell vessen kémes múltjával és családi kötelékeivel, amiket már jóval azelőtt felbontott, hogy Bosszúálló lett.ű

Fagypont alatt – Netflix (IMDB: 6,2)

Támadás ér egy rabszállítót. A rendőrnek egyedül kell megküzdenie a túlélésért a járművön belüli és kívüli támadókkal, miközben még egy veszély les rá: a jeges hideg.

Örökkévelók (IMDB: 6,8)

A Marvel Studios „Örökkévalók” című filmje szuperhősök egy izgalmas, új csapatát mutatja be a Marvel-moziuniverzumban. A több ezer éven átívelő nagyszabású történetben egy csapat halhatatlan hős kénytelen felhagyni a rejtőzködéssel, hogy újra összeálljanak az emberiség legősibb ellensége, a Deviánsok ellen.

+2 régen várt akciófilm, ami 2021 karácsonyán érkezik a mozikba

King’s Man: A kezdetek

Mikor a történelem legszörnyűbb zsarnokai és bűnöző lángelméi összegyűlnek, hogy háborút kirobbantva emberek milliót tüntessék el a föld színéről, egyetlen férfi képes rá, hogy versenyt futva az idővel megállítsa őket.

Mátrix: Feltámadások

Neo nem halt meg. A Mátrix működik, de megújult, erősebb és biztonságosabb, mint valaha. Az élet megy tovább. Vannak hősök, akik képesek a feltámadásra. Vannak szörnyű erők, amelyek ellen mindig újra harcba kell szállni. És van néhány nagy titok, amelynek segítségével a hősök vállalhatják a harcot, és szembeszállhatnak azzal, aki/ami az elpusztításukra tör. Legfeljebb maguk sem értik, hogy történik mindez.

Ha kifogytak a legjobb akciófilmek 2021-ből, nézd meg a 2020-as felhozatalt: