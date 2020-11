2020 legjobb filmjei: 11 pörgős akciófilm, ami felviszi a pulzusod

Ebbe a műfajba sok minden belefér: akciódús thrillerek, pörgős bűnözős vígjátékok, háborús- és katasztrófafilmek. Mindből gyűjtöttünk nektek. Jöjjenek hát a legjobb akciófilmek 2020-ból!

A legjobb filmek 2020-ból – korábbi tematikus ajánlóink:

Tyler Rake: A kimenekítés (amerikai akciófilm)

Tyler Rake (Chris Hemsworth), a rettenthetetlen zsoldos karrierje leghalálosabb küldetésére indul, amikor megpróbálja megmenteni egy nemzetközi maffiafőnök elrabolt fiát. Az akciódús, izgalmas thrillert Sam Hargrave rendezte, producerei Joe és Anthony Russo, a Bosszúállók: Végjáték újító szellemű rendezői. (Netflix)

Tenet (angol-amerikai-kanadai akcióthriller)

A legsikeresebb Batman-trilógia és az Eredet rendezője, Christopher Nolan ismét különlegesen egyedi, izgalmas és meghökkentő fordulatokban gazdag thrillert rendezett, amelyen egy angol kémnek kellene megmentenie a Földet a rá leselkedő és pusztulással fenyegető katasztrófától. Ám a szuperügynöknek nemcsak az idegen hatalmak embereivel, hanem a legnagyobb ellenséggel, az Idővel is meg kell küzdenie.

A főszerepet játszó John David Washington mellett fontos feladatot kapott a filmben Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Debicki, Clémence Poésy és a Christopher Nolan filmjeiből (is) kihagyhatatlan Michael Caine is. (InterCom)

Bad Boys 3 – Mindörökké rosszfiúk (amerikai akcióvígjáték)

A rosszfiúk rossz fiúk maradnak. A korábbi két Bad Boys-film sztárja, Will Smith és Martin Lawrence újra járőrpárba áll, hogy szembeforduljon mindennel, aki rossz, erőszakos, bűnös, vagy jobb kocsija van, mint az övék. Pedig Marcus már a korai nyugdíjra készülő, az akciónál a kényelmes fotelt többre becsülő nagypapa. Mike viszont nem hajlandó megöregedni: úgy gondolja, hogy még száz évig lesz fiatal, vagány, sérthetetlen és megállíthatatlan. De téved: egy rejtélyes merénylő, aki az igazságszolgáltatás jó pár emberével végzett már, őt is megsebesíti. Amikor kikerül a kórházból, természetesen ő akarja felgöngyölíteni az ügyet, úgyhogy újra akcióba lendül – de ha már bunyózni kell, Marcust is belekeveri az nyomozásba – és Miami újra a feje tetejére áll.

A gyors, vicces, akciódús filmek műfajteremtő alapdarabjának harmadik részét régóta várják a mozirajongók. Most az eredeti főszereplők és az eredeti alkotók együtt garantálják, hogy az új Bad Boys lesz olyan vagány, mint az eddigiek voltak! (InterCom)

Mulan (amerikai családi kalandfilm)

Az elismert rendező, Niki Caro kelti most életre Kína legendás harcosának történetét a Disney Mulan című filmjében. A rettenthetetlen fiatal lány mindent kockára tesz a családjáért és hazájáért, így válik belőle az egyik legnagyobb harcos, aki valaha született Kínában. (Fórum Hungary)

A Greyhound csatahajó (amerikai háborús filmdráma)

Az Atlanti-óceánnál nem volt véresebb csatatér. A 2. világháború idején német tengeralattjárók tizedelték az utasszállítókat és a segítségükre siető hadihajókat. Krause kapitány (Tom Hanks) azonban nem ijed meg. De fél. Félti a rábízott flottát, amelynek a biztonságáért felel. 1942-ben, röviddel az Egyesült Államok hadba lépése után a kapitány első háborús feladatára indul: egy 37 hajóból álló konvojt kell átvezetnie a kegyetlen háború legkegyetlenebb hadszinterén. Ráadásul a németek nem az egyetlen ellenség: az időjárás, a tengerészek közötti ellentétek és a kapitányt gyötrő kétségek is mind kétségessé teszik, hogy sikerül végrehajtaniuk a feladatot. Pedig itt csak két lehetőség van: siker vagy halál… (InterCom)

Spenser az igazság nyomában (amerikai krimi)

A törvénynek megvannak a határai. Nekik nincsenek. Spensert (Mark Wahlberg), a hajdani zsarut ismét beszippantja a bostoni alvilág, miután felfedezi az igazságot egy döbbenetes gyilkosságról és a mögötte rejtőző, kifacsarodott összeesküvésről. Az ismétlődő fenyegetések ellenére Spenser a saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást, hogy bebizonyítsa, senki sem áll a törvény felett. A Peter Berg (A túlélő) rendezésében készült filmben feltűnik Mark Wahlberg (The Fighter – A harcos), Winston Duke (Mi), Alan Arkin (Az Argo-akció), Iliza Shlesinger és Austin Post. (Netflix)

Vadászat (amerikai akcióthriller)

Tizenkét idegen egy tisztáson ébred. Nem tudják, hol vannak, és hogy kerültek oda. Nem tudják, hogy egy nagyon különleges célból lettek kiválasztva. Ez a cél pedig… a Vadászat. Egy sötét internetes összeesküvés árnyékában a globalista elit egy csoportja először találkozik egy félreeső birtokon, hogy sportból emberekre vadásszanak. Ám az elit mesteri terve félre fog siklani, mert az egyik préda, Crystal jobban ért náluk ehhez a játékhoz. Keresztülhúzza a gyilkosok számítását, és egyesével elkapja őket. Közben egyre közelebb kerül egy rejtélyes nőhöz (a kétszeres Oscar-díjas Hilary Swank), aki az egész ügy középpontjában áll… Jason Blum, a Tűnj El! producere, és Damon Lindelof, a Lost és A hátrahagyottak tévésorozatok társalkotója ezzel az új, feszült thrillerrel lepi meg a közönségét. A forgatókönyvet Lindelof írta Nick Cuse-zal, a rendező Craig Zobel (A hátrahagyottak). (UIP-Duna Film)

Greenland: Az utolsó menedék (amerikai katasztrófafilm)

Egy hatalmas méretű üstökös közelít a Föld felé, amely az emberiség teljes pusztulását okozhatja. A totális káosz, és tömeges pánik közepette John Garrity (Gerard Butler) is menekülésre kényszerül családjával. Az elszánt férfi csak egy dolgot akar: biztonságban tudni feleségét (Morena Baccarin) és kisfiát. A végzetes, apokaliptikus katasztrófa árnyékában Garrity bármire képes, hogy eljuttassa szeretteit a Föld utolsó, védelmet nyújtó menedékére.

Gerard Butler ismét együtt dolgozott a nagy sikerű Támadás a Fehér Ház ellen széria 3. részének rendezőjével, hogy egy rendkívül látványos, minden pillanatában izgalmas katasztrófafilmmel nyűgözzék le a nézőket. Az izgalmas fordulatokban bővelkedő akció-thriller további szerepeiben: Morena Baccarin (Deadpool), Scott Glenn (A bárányok hallgatnak, Lánglovagok), és Roger Dale Floyd (Álom doktor). (Freeman Film)

Árok (amerikai akcióthriller)

Egy mélytengeri kutatóbázis személyzete a túlélésért kénytelen küzdeni, miután földrengés rázza meg laboratóriumukat. Főszereplők: Kristen Stewart, Vincent Cassel és T. J. Miller. (Fórum Hungary)

Gazfickók városa (francia akcióthriller)

A rendőri korrupció és a háborúzó marseille-i bandák kereszttüzében álló tisztességes zsaru csak úgy védheti meg az alakulatát, ha a saját kezébe veszi a dolgokat. (Netflix)

Az új mutánsok (amerikai sci-fi akciófilm)

Ezen a helyen kénytelen vagy szembenézni a legnagyobb félelmeiddel. Míg bele nem halsz… (Fórum Hungary)

+ 2 rég várt akciófilm, amelynek bemutatója 2021-re csúszott:

007 Nincs idő meghalni

Bond otthagyta a titkosszolgálatot és élvezi az életet Jamaicán. Nyugalmának vége szakad, amikor felbukkan régi barátja, a CIA-s Felix Leiter, és a segítségét kéri. A cél egy elrabolt tudós megmentése, ám a küldetés a vártnál sokkal kockázatosabbnak bizonyul, s a 007-es egy új, veszélyes technológia birtokában lévő, titokzatos gonosztevő nyomába ered.

Fekete Özvegy

A Marvel Studios akciódús kém-thrillerében, a Fekete Özvegyben Natasha Romanoff kénytelen lesz szembenézni múltja sötét epizódjaival, amikor egy veszedelmes összeesküvés hozzá is elér. Nyomában egy életére törő, kérlelhetetlen erővel, Natasha számot kell vessen kémes múltjával és családi kötelékeivel, amiket már jóval azelőtt felbontott, hogy Bosszúálló lett.

Ha végigböngészted a legjobb akciófilmeket 2020-ból, jöhetnek a legjobb thrillerek: