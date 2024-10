A legjobb filmek 2024-ben: 16 kemény akciófilm, ami felpörgeti az estéd

Ugyan az év még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni a leghúzósabb mozikat eddig. Szuperhősös filmek, sci-fi filmek, akcióvígjátékok vegyesen. Jöjjenek a legjobb akciófilmek 2024-ből!

Dűne: Második rész (Max)

A Harkonnenek ura kiirtatta az Atreides családot. De Paul Atreides herceg megmenekült: a pusztaságban bujkál egy titokzatos, nomád nép, a fremenek között, ahol megismerkedik egy lánnyal, Csanival . Az a sorsa, hogy bosszút álljon a családjáért, háborúba vezesse a hozzá hű seregeket. Döntenie kell, hogy élete nagy szerelmét választja-e, vagy beteljesíti a végzetét.

Bad Boys – Mindent vagy többet (a mozikban)

Amikor néhai rendőrkapitányukat összefüggésbe hozzák drogbárókkal, a laza miami zsaruk, Mike Lowrey és Marcus Burnett veszélyes küldetésre indulnak, hogy tisztázzák a nevét.

Furiosa: Történet a Mad Maxből (Max)

A fiatal lányt, Furiosát elrabolják a Zöld Helyről, a Sok Anyától, és egy motoros horda viszi magával. Végigporzanak a sivatagon, és a Várat veszik célba, ahol meg a motoros hadúr meg akar küzdeni Halhatlan Joe-val és a féléltű hadfiúkból álló seregével. Furiosa viszont életben akar maradni. És haza akar jutni. Bármi áron.

Twisters – Végzetes vihar

Kate valaha viharvadász volt, de egy hátborzongatóan félresikerült kaland óta nem hajlandó kimozdulni a New York-i irodájából. Aztán egy kollégája rábeszéli, menjen ki mégis a terepre, hogy együtt teszteljenek egy viharkövető rendszert. Így ismerkedik meg Tylerrel, akit élőben közvetített tornádós kalandjai tettek szupercelebbé. Kapcsolatuk viharosan indul: azonnal megutálják egymást. Egymással versengve indulnak az új tornádók nyomába és együtt ragadnak az évszázad legszörnyűbb viharának mélyén.

A méhész

Egy férfi egyszemélyes, brutális bosszúhadjáratának tétje országos szintűre nő, miután kiderül róla, hogy korábban a Méhészek néven ismert befolyásos és titkos szervezet ügynöke volt.

Maga a pokol

John Sweet főtörzsőrmester és Abell őrmester az amerikai hadsereg legjobb kimenekítői, s hozzájuk csatlakozik a légierő újonc tisztje, Kinney, hogy megmentsék fogságba esett helyi ügynöküket a Fülöp-szigetek dzsungeléből. A bevetés azonban balul sül el, és onnantól kezdve 48 óra áll a drónpilóta, Eddie „Kaszás” Grimm rendelkezésére, hogy levezényelje a mentőakciót.

A piszkos hadviselés minisztériuma (Amazon Prime)

A brit hadsereg egy kis csoport magasan képzett katonát toboroz, hogy a második világháború alatt az ellenséges vonalak mögött csapást mérjenek a náci erőkre.

A majmok bolygója: A birodalom (Disney+)

Több nemzedékkel Caesar után a harmóniában élő majmok jelentik a domináns fajt a bolygón, míg az emberek arra kényszerültek, hogy rejtőzködve éljenek. Mikor egy új, zsarnoki majomvezér hozzálát birodalma kiépítéséhez, egy fiatal majom viszontagságos útra indul, ami során kénytelen lesz kétségbe vonni mindent, amit a múltról tud, és olyan döntéseket hozni, amik egyaránt meghatározzák majd majmok és emberek jövőjét.

Deadpool & Rozsomák (a mozikban)

A Marvel Studios bemutatja eddigi legnagyobb baklövését — a Deadpool & Rozsomákot. A kedveszegett Wade Wilson számára a polgári élet kész kínlódás. Az erkölcsileg rugalmas zsoldos gyúnyáját végleg szögre akasztotta, amikor azonban világát a megsemmisülés fenyegeti, vonakodva bár, de ismét magára ölti jelmezét és még vonakvóbb… vonakodóbb? Vonatkotróbb? Meg kell győznie a vonakodó Rozsomákot, hogy—ez egy szar. A szinopszisok totál gagyik.

A kaszkadőr

Hősünk kaszkadőr, és mint mindenkit a kaszkadőrközösségben, őt is felrobbantják, lelövik, elütik, kidobják ablakokon és leejtik magas helyekről, a mi szórakoztatásunkra. És most, frissen felépülve egy balesetből, ami kis híján véget vetett a karrierjének, a munkásosztály hősének meg kell találnia egy eltűnt filmsztárt, ki kell bogoznia egy összeesküvést, és meg kell próbálnia visszanyerni élete szerelmét, miközben a napi melóját is el kell végeznie.

A Majomember

Egy névtelen fiatal férfi bosszúhadjáratot indít a korrupt vezetők ellen, akik megölték az anyját, és továbbra is módszeresen kizsákmányolják a szegényeket és az elnyomottakat.

Beverly Hills-i zsaru: Axel Foley (Netflix)

Negyven évvel első felejthetetlen Beverly Hills-i ügye után a detroiti zsaru, Axel Foley visszatér specialitásához: bűnügyeket old meg, és felfordulást okoz.

Akciófilmek, amiket még nagyon várunk 2024-ben:

Venom – Az utolsó menet (premier: 2024. október 24.)

Lehet, hogy van olyan ellenség, ami a szupererős Venomnak is sok? A saját bolygójáról, a saját fajtársai rátalálnak, megérkeznek a földre, és persze nincs bennük kímélet.

Gladiátor II (2024. november 14.)

Miután otthonát elfoglalják a zsarnok császárok, akik most Rómát uralják, Lucius kénytelen belépni a Colosseumba, és múltjába kell tekintenie, hogy megtalálja az erőt ahhoz, hogy visszaadja Róma dicsőségét a népének.

Kraven, a vadász (2024. december 12.)

Talán egy félresikerült oroszlánvadászat tehet róla, amikor a ragadozó halálos sebet ejtett rajta, és az állat vére összekeveredett az övével. Talán brutális, maffiakapcsolatokat ápoló, gyerekeit szeretet nélkül nevelő apja a hibás. De annyi biztos, hogy Kraven nem egyszerűen a fenevadak erejével, ügyességével és kegyetlenségével rendelkezik: gyors, halálos és nem ismer könyörületet.

Avatar 3 (2024. december 18.)

További izgalmas premirer 2024 második felében: