A legjobb filmek 2024-ben: 20 romantikus film, ami feldobja az őszi estéket

Leon és Felix terve az volt, hogy együtt töltik a nyarat egy nyaralóban a Balti-tenger partján. Barátként akartak ott lenni, de dolgozni is – az egyik a második könyvén, a másik a művészeti portfóliójának összeállításán. De Nadja és Devid is ott vannak, és rengeteg pozitív hangulatot hoznak magukkal. Négy fiatal kísérletezik a szerelemmel, ez pedig Leonnak nem megy könnyen. Hamarosan az erdő is lángolni kezd, hamueső esik, az ég kivörösödik, és a kapcsolatok új dimenzióba kerülnek.

Lily új életet kezdett. Nem volt könnyű gyerekkora, bőven van mit elfelejtenie, de minden rosszon sikerült túllépnie, Bostonba költözött, és új, boldog élet várja. Mindig egy saját boltra vágyott, most talán ez is teljesül. Sőt, ha ez nem volna elég: megismerkedik egy rokonszenves férfival, aki kedves, jó fej és jóképű – hát persze, hogy szerelem lesz belőle. De az intenzív boldogság átmeneti. Lily csapdába kerül, és nem tud kijutni belőle. A múltja utoléri, és ő elköveti az összes hibát, ami elől menekült.

