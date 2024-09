A legjobb filmek 2024-ben: 20 vígjáték, ami biztosan feldobja az estéd

Az év ugyan még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni az év legviccesebb filmjeit eddig. Jönnek hát a legjobb vígjátékok 2024-ből!

Most pedig jöjjenek a legjobb vígjátékok 2024-ből:

Szegény párák (Disney+)

Yorgos Lanthimos filmje elképesztő történet Bella Baxter fantasztikus fejlődéséről. A fiatal nőt a zseniális elméjű és szokatlan módszereket alkalmazó tudós, Dr. Godwin Baxter hozza vissza az életbe. A férfi védelmét élvezve, Bella vágyik a tudásra. Szomjazza a világ dolgait, így elszökik Duncan Wedderburnnel, a dörzsölt és züllött ügyvéddel, s ketten együtt kontinenseken átívelő, szélsebes kalandra indulnak. Korának előítéleteitől szabadon, Bella roppant iramban fejlődik, hogy szándékának eleget téve kiálljon az egyenlőség és szabadság mellett.

Álmaid hőse (Max)

Te mit tennél, ha hirtelen mindenki felismerne az utcán? Ez történik a biológiaprofesszor Paullal, aki eddig meglehetősen szürke családi életet élt. Úgy érezte, karrierje zsákutcába került, és folyamatosan frusztrálták a kollégái sikerei. A hírnév most mégis utoléri, de nem a végre-valahára megírt könyvének, hanem annak köszönhetően, hogy Paul egyre több ember álmában tűnik fel. Olyanok is vele álmodnak, akikkel korábban sohasem találkozott. Az eleinte bosszantó, majd egyre imponálóbb helyzetből pokoli tortúra lesz, amikor Paul a rémálmok lidércévé változik, és a rajongói ellene fordulnak.

Lefkovicsék gyászolnak (Max)

Lefkovics Tamás, a nagyszívű, de konok bokszedző viszonya annyira megromlott a fiával, Ivánnal, hogy évek óta nem beszélnek egymással. Iván Izraelbe menekült az apjával való konfliktus elől, ortodox zsidóként ott él és alapított családot, Budapestről csak az édesanyjával tartja a kapcsolatot. Az anyuka váratlan halálakor Iván a hatéves kisfiával hazatér, hogy a zsidó hagyományoknak megfelelően egyhetes gyászt, shivát üljenek a szülői házban. A két férfin keresztül két világ feszül egymásnak, aminek a tétje a család egyesülése.

Téli szünet

Eljön a téli szünet, ám a jó nevű amerikai iskolából nem megy mindenki haza az ünnepekre. Tully, a jó eszű, ám különc és bajkeverő diák családi zűrök miatt. Mary, az iskola szakácsnője azért, mert egyetlen fiát gyászolja, aki nemrég esett el Vietnamban, és az iskola az utolsó hely, ahol együtt volt vele. Hunham, a történelemtanár pedig azért nem, mert az igazgató őt jelölte ki felvigyázónak az iskolában rekedtek mellé.

Challengers (Apple TV+)

A Challengers teniszbajnokságon kerül egymással szembe Art és Patrick. Akik nagyon jól ismerik egymást. Évekkel korábban elválaszthatatlan cimborák voltak. Egészen addig, míg meg nem ismerkedtek Tashival (Zendaya), aki nemcsak a legjobb volt a pályán, hanem a legvonzóbb is. A két srác egyszerre kezdett ki vele, egyszerre nyomultak rá, és egyszerre kaptak bíztató jeleket. Tashi nem tud választani köztük. Aztán mégis. Aztán mégsem. Telnek az évek és a három szerelmes fiatal között nem szakadnak el a kötelékek: csak kibogozhatatlanul összegubancolódnak.

A kaszkadőr

Hősünk kaszkadőr, és mint mindenkit a kaszkadőrközösségben, őt is felrobbantják, lelövik, elütik, kidobják ablakokon és leejtik magas helyekről, a mi szórakoztatásunkra. És most, frissen felépülve egy balesetből, ami kis híján véget vetett a karrierjének, a munkásosztály hősének meg kell találnia egy eltűnt filmsztárt, ki kell bogoznia egy összeesküvést, és meg kell próbálnia visszanyerni élete szerelmét, miközben a napi melóját is el kell végeznie.

Vigyél a Holdra (Apple TV+)

Mindenki a sikeres Holdra szállás miatt izgul. A NASA tudja, hogy előbb kell amerikai űrhajósnak feljutnia, mint szovjetnek, mindent el is követ az ügy érdekében, a legjobb vadászpilótáit képezte ki asztronautának, a legnagyobb tudósok dolgoznak az ügyön, az Apollo 11-et mégsem lehet még elindítani. A közvélemény pedig egyre elégedetlenebb. A megoldás? Egy marketinges. Kelly Jones nem ért az űrrepüléshez, de abban nagyon jó, hogy eladjon dolgokat.

Deadpool & Rozsomák

A Marvel Studios bemutatja eddigi legnagyobb baklövését — a Deadpool & Rozsomákot. A kedveszegett Wade Wilson számára a polgári élet kész kínlódás. Az erkölcsileg rugalmas zsoldos gyúnyáját végleg szögre akasztotta, amikor azonban világát a megsemmisülés fenyegeti, vonakodva bár, de ismét magára ölti jelmezét és még vonakvóbb… vonakodóbb? Vonatkotróbb? Meg kell győznie a vonakodó Rozsomákot, hogy—ez egy szar. A szinopszisok totál gagyik.

Bad Boys – Mindent vagy többet

Jerry Bruckheimer producer legendás akcióvígjátékok sorát készítette, de a legnagyobb találmánya valószínűleg a Will Smith és Martin Lawrence párosával kitalált Bad Boys, ami az elképesztően látványos, őrült akcióival és még őrültebb poénjaival írta bele magát a filmtörténetbe. Hosszú várakozás után újra megbizonyosodhatunk róla: a Rosszfiúk egyre jobbak.

Bajos csajok

Az új lányt, Cady Heront befogadja a tápláléklánc tetején lévő elit csapat, a menő csajok bandája, a „plasztikok”, vagyis az ármánykodó méhkirálynő, Regina George, és két alattvalója, Gretchen és Karen. Ám amikor Cady elköveti azt a gigantikus baklövést, hogy belezúg Regina expasijába, Aaron Samuelsbe, pillanatok alatt ő lesz a középpont Regina célkeresztjében. Cady megpróbálja legyőzni a csapat csúcsragadozóját számkivetett barátaival, Janisszel és Damiennel, és azt is meg kell tanulnia, hogyan maradjon hű saját magához, miközben próbál eligazodni a világ legveszélyesebb dzsungelében: a gimiben.

Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice visszatér! A családban tragédia történik, és Deetzék három generációja hazautazik a rég maguk mögött hagyott Winter River-i házukba. Lydia az eltelt hosszú évek alatt sem tudott megszabadulni a kísértetiesen dilis Beetlejuice emlékétől: ezért esik pánikba, amikor kezelhetetlen kamaszlánya talál a padláson egy titokzatos makettet, amely a kisvárost ábrázolja, de átjáró nyílik belőle a túlvilágba, és véletlenül meg is nyitja. Hamarosan kiderül, hogy mindkét világban szörnyű bajok fenyegetnek.

A kegyelem fajtái

Három részből álló mese egy az önálló döntésektől megfosztott férfiről, aki próbálja megszerezni az irányítást tulajdon élete felett; egy rendőrről, aki gyanút fog, hogy hazatérő felesége nem ugyanaz a személy, aki korábban eltűnt a tengeren; és egy nőről, aki elhivatottan kutat egy bizonyos különleges képességgel rendelkező illető után, akiből nagyszerű spirituális vezető válhat.

Lepattanó

Kálmánnak a gombfoci nem gyerekjáték, hanem egy véresen komoly sportág. Csapatával épp az Európa-bajnokságra készül. Megszállottak ők, a gombfoci szent őrültjei, a „pöci-foci” aranyujjú titánjai. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt az életükben. Nem várt megoldás érkezik azonban, amikor egy milliárdos tévedésből 100 millió forintot utal a számlájukra.

Vígjáték filmek, amiket a legjobban várunk 2024-ben:

Hirtelen menyasszony (2024. október 3.)

Benoit újra és újra eladósodik és mindig a gazdag szüleihez fordul segítségért. Az utolsó alkalommal viszont az édesanyja nemet mond neki, így a férfi kénytelen hazudni: azt állítja, hogy megházasodik. Az örömszülők meghívják a fiatalokat hétvégére a marokkói nyaralásukra, így Benoit kénytelen egy álmenyasszonyt találni. Mivel beugró barátnője az utolsó pillanatban visszakozik, a reptérre menet a férfi felbéreli a taxisofőrjét, hogy játssza el a menyasszonyát.

Hősök lehetünk október 10.

Apák gyöngye (2024. október 17.)

Andy Goodrich élete totálisan felborul, amikor felesége váratlanul elvonókúrára megy, és otthagyja férjét két kisgyerekükkel. Andy így az első házasságából született nagylányának, Grace-nek a segítségére szorul. Miközben az eddig nem tapasztalt, hatalmas kihívásoknak próbál megfelelni, Andy Grace szeme előtt válik valódi apává, amilyen neki sosem lehetett.

Ma este gyilkolunk (2024. október 31.)

A fordulatos történet középpontjában egy gyilkosság áll, amely felkavarja az idős művészeket befogadó Pirandello Színészotthon mindennapjait. Egy mellőzött idős színész, akit hajdanán egy Poirot-szerű szerep tett híressé, saját szakállára nyomozni kezd, de nincs könnyű dolga.

Anora (2024. november 7.)

Anora, egy fiatal szexmunkás Brooklynból, találkozik egy oligarcha fiával, és hirtelen elhatározásból összeházasodnak. Amikor a hír eljut Oroszországba, a tündérmese veszélybe kerül, mivel a szülők elindulnak New Yorkba, hogy érvénytelenítsék a házasságot.

A hullahó-akció (2024. november 14.)

Van az Északi-sarkon egy titkos bázis. Különlegesen kiképzett szolgálat őrzi, high-tech kütyük segítségével irányítják, és a személyzete csupán egyetlen, pontosan meghatározott célra koncentrál. De szerencsére nem katonák, nem deszantosok és nem titkosügynökök. Hanem manók. Főnökük pedig a Mikulás, akinek – bármilyen jóságos – megvan az oka az óvatosságra. Ezért van mindig mellette a hű testőre, a világ legnagyobb manója, a kősziklakeménységű Dwayne Johnson. Amikor valaki betör a behavazott kupola alá, és elrabolja a Mikulást, neki kell a nyomába erednie.

Futni mentem (2024. november 21.)

Vera a férjével közösen teljesít egy bakancslistát. Már csak egy kihívás marad hátra, amikor a férj váratlanul meghal. Az asszony elhatározza, hogy az utolsó kívánságot is végrehajtja, és lányaival váltóban lefutja a maratont. Apró probléma, hogy egyikük sincs fizikálisan és mentálisan felkészülve a futásra.

Sonic, a sündisznó 3. (2024. december 26.)

Sonic, a sündisznó visszatér a mozivászonra karácsonykor az eddigi legizgalmasabb kalandjával. Sonic, Knuckles és Tails összefognak egy veszélyes új ellenféllel, Shadow-val szemben, aki egy rejtélyes gonosztevő, és olyan ereje van, amilyennel még egyiküknek sem volt dolga. És mivel a Sonic csapat képességeit ez a kihívás minden szempontból meghaladja, keresniük kell egy váratlan szövetségest, hogy megállítsák Shadow-t, és megvédjék a bolygót.

