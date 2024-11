Ugyan az év még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni a legjobb animációs filmeket, mesefilmeket 2024-ből.

A vad robot (a mozikban)

A vad robot Rozzum 7134 (röviden „Roz”), egy jövőbeli robot krónikája, aki egy lakatlan szigeten vetődik partra. A túlélés és felfedezés meséje akkor kezdődik, amikor Roz váratlanul egy árva kisliba védelmezője lesz, akit Derűcsőrrnek nevez el. Együtt harcolnak a túlélésért a zord környezetben, de csak egy különc állatokból álló összetartó csapat segítségével tudnak boldogulni, akik először a barátaik lesznek, majd együtt egy nagy családdá válnak.

Kung Fu Panda 4

Po bátor Sárkányharcosként végigcsinált három halált megvető kalandot, és most a sors újabb feladat elé állítja: pihenjen már egy kicsit. Pontosabban hogy legyen a Békevölgy szellemi vezetője. Ezzel van néhány nyilvánvaló probléma. Egyrészt Po annyit tud a szellemi vezetésről, mint a paleodiétáról, másrészt gyorsan találnia kell egy új Sárkányharcost, és ki kell képeznie, mielőtt átvehetné új, magas beosztását.

Kék Pelikan (a mozikban)

1988-ban három barát, Ákos, Laci és Petya szeretnének külföldre utazni, de nincs pénzük. Miután kapnak egy gyenge minőségű hamis jegyet, úgy döntenek, hogy ennél jobbat tudnak csinálni. A jegyhamisításhoz a pénztárosok munkáját figyelik meg, és egy budapesti lakásban kezdik el a kísérletezést.

Agymanók 2 (Disney+)

A Disney és a Pixar új filmjében visszatérünk Riley fejébe, aki immáron tinédzser. A Főhadiszállás egy napon komoly átalakításokon esik át, hogy helyet kaphasson benne valami egészen váratlan: új érzelmek! Derűben, Bánatban, Haragban, Majréban és Undorban, akik így együtt már jó ideje navigálnak sikerrel, vegyes érzések kezdenek kavarogni, amikor felbukkan Feszkó. Ráadásul úgy tűnik, nem egyedül van.

Transformers Egy (a mozikban)

Ez a régóta várt eredettörténet bemutatja, hogyan lettek a Transformers univerzum legikonikusabb karakterei, Orion Pax és D-16 bajtársakból esküdt ellenségekké, azaz Optimusz Fővezérré és Megatronná.

Áradás (a mozikban)

Minden arra utal, hogy közel a világ vége. Az emberi jelenlétnek már csak a nyomai láthatók mindenütt. Az öntörvényű macska egy vitorláson talál menedékre, amikor otthonát elpusztítja egy hatalmas árvíz. Útitársai más-más faj képviselői, de különbözőségük ellenére kénytelen összefogni velük. Miközben a magányos hajó misztikus, elárasztott tájakon halad át, az állatoknak meg birkózniuk az új világ kihívásaival és veszélyeivel.

Robotálmok

Egy szeretetreméltó kutya magányosan él New Yorkban a nyolcvanas években. Manhattan pulzáló hétköznapjait nincs kivel megosztania, ezért úgy dönt, hogy rendel magának egy robotot. A furcsa páros életreszóló barátságot köt, kutya és robot elválaszthatatlanná válnak. A strandidény utolsó napján aztán bekövetkezik a legrosszabb: a robot beragad a tengerparti homokba és a kutyának hátra kell hagynia a legjobb barátját. A strandot bezárják és csak a következő nyáron nyit ki ismét.

Gru 4 (a mozikban)

A mozitörténelem legjövedelmezőbb animációs sorozata új fejezettel jelentkezik, melyben Gru, Lucy és a lányok – Margo, Edith és Agnes – mellett egy új családtagot üdvözölhetünk, ifjabb Grút, akinek feltett szándéka, hogy az apját szekírozza. És ha ez nem lenne elég, Gru új ellenségekkel kerül szembe, Maxime Le Mallal, és femme fatale barátnőjével, Valentinával.

Sirocco és a szelek királysága

A történet főszereplője egy fiatal testvérpár, a 4 éves Juliette és a 8 éves Carmen, akik felfedeznek egy titkos átjárót a saját világuk és a kedvenc könyvük varázslatos univerzuma között. Macskává változva, külön utakon próbálnak kiutat keresni ebből a világból, melyben egy Selma nevű énekesnő segíti őket. A visszajutás viszont csak Siroccón, a szelek és viharok félelmetes urán keresztül lehetséges. De Sirocco vajon tényleg olyan rémisztő, mint ahogyan azt a lányok képzelik?

Rókus és Rézi megmenti az erdőt (a mozikban)

A népszerű mesehősök, Rókus, Rézi és a barátaik boldog mindennapjaikat élik az erdőben, amíg Bagoly váratlanul el nem tűnik. A keresésére indulva nem sejtik, hogy hamarosan nemcsak őt, de az egész erdőt is meg kell menteniük. A film játékosan és kedvesen mesél a barátság és a természetvédelem fontosságáról. A világhírű tévésorozat főszereplői most mozifilmben nyújtanak önfeledt kikapcsolódást az egész családnak, életkortól függetlenül.

Egy cica 10 élete

Egy elkényeztetett macska magától értetődőnek veszi gondtalan életét, amit Rose-nak köszönhet, a melegszívű és lelkiismeretes egyetemista lánynak. Amikor a jószág elveszíti kilencedik életét, az égi gondviselés ad neki még egy esélyt, s ezzel egy minden porcikáját megváltoztató kaland veszi kezdetét.

Garfield (Max)

Ő a világ leghíresebb macskája. És talán a legkövérebb is. Lusta, lassú, imádja a lasagnát és utálja a hétfőt. De Garfield, a narancssárga macska békés élete most fenekestől felfordul. Mert színre lép egy rég nem látott rokon: az apja. Sok mindenben hasonlítanak: szeretik a hasukat, és utálják a fürdővizet. Csakhogy Vic utcai macska, kalandvágyó, vagány figura, Garfieldtól pedig semmi sem áll távolabb, mint a kalandvágy.

Ultraman: Felemelkedés (Netflix)

Egy sikeres sportoló vonakodva hazatér, hogy átvegye apja feladatait Ultramanként, a szörnyektől és veszedelmektől Tokiót megóvó legendás hősként.

Niko, a rénszarvas – Az északi fényen túl

Niko, a repülő rénszarvas álma, hogy tagja legyen a Mikulás szánját húzó elit rénszarvas csapatnak és karácsonykor segíthessen kihordani az ajándékokat. A büszke különítménynek már tagja az édesapja is, aki maga is azt szeretné, ha a fia a nyomdokaiba lépne. Amikor végre megnyílik a tagfelvétel a szakaszba, Niko váratlanul ellenfelet kap. Egy rendkívül ügyes rénszarvas lány szintén szeretne bekerülni a karácsonyi osztagba, alkalmanként viszont csak egy rénszarvas kerülhet be a csapatba. És ha mindez még nem volna elég gond, az ajándékszállító szán egy reggel eltűnik, így veszélybe kerül az egész karácsony.

Ellian és a mágikus kötelék (Netflix)

Egy erős varázslat óriási szörnyekké változtatja a szüleit, ezért egy kamasz hercegnő kénytelen útra indulni a vadonba, hogy még időben visszafordítsa az átkot.

+ 1 animációs film amit csak 18 éven felülieknek ajánlunk:

Mononoke – A film: Fantom az esőben (Netflix) (18+)

Az Edo-kor háremében két újonc politikai összeesküvésre, rivalizálásra és egy olyan bosszúéhes szellemre lel, amit csak egy utazó gyógyszerárus tud eltüntetni.

+ 1 mesefilm amit még nagyon várunk 2024-ben:

Vaiana 2.

Miután váratlan hívást kap felfedező őseitől, legénysége élén Vaiana nagy utazásra indul, s természetesen vele tart Maui is. Óceánia távol eső vidékein, rég elveszett vizeken át visz az útjuk, ahol olyan kalandokba keverednek, amilyenekről Vaiana még csak nem is álmodott.

