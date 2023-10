2023 legjobb filmjei: 20 szuper animációs mesefilm az egész családnak

Ugyan az év még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni 2023 animációs filmjeit eddig. Cikkünket hónapról hónapra frissítjük majd a legjobb mesefilmekkel!

A legjobb filmek 2023-ban – korábbi tematikus ajánlóink:

Először jöjjön egy csodálatos magyar mesefilm 2023-ból:

Kojot négy lelke

A Nyócker! rendezőjének, Gauder Áronnak az új estés animációs filmje az indián teremtéstörténetet meséli újra a mitikus Kojot figurájával a középpontban. Az univerzum teremtésének mítoszán keresztül a film arról az égető kérdésről beszél, hogy miként élhetünk harmóniában a környezetünkkel, amíg nem késő, hogy ne pusztítsuk el magunkat a Földön.

Most pedig jöjjenek a legjobb animációs filmek a nagyvilágból:

A bűvész elefántja (Netflix)

Peter rég nem látott testvérét keresi, és amikor a piactéren találkozik egy jósnővel, csak egy kérdés motoszkál a fejében: él-e még a húga? A válasz – mely szerint meg kell találnia egy titokzatos elefántot és a varázslót, aki megidézi – felkavaró utazásra indítja Petert. Teljesítenie kell három lehetetlennek tűnő feladatot, ami egyrészt örökre megváltoztatja városát, másrészt életre szóló kalandra hívja.

Super Mario Bros.: A film (Apple TV+)

A két brooklyni vízszerelő, Mario, és öccse, Luigi épp egy főcsapot akarnak megjavítani a föld alatt, amikor egy titokzatos csövön át egy csodálatos új világba kerülnek. Ám amikor a testvérek elszakadnak egymástól, Mario egy szédületes küldetésbe kezd, hogy megkeresse Luigit. Ebben segítségére van a Gombakirályság egyik alattvalója, Toad, és maga a határozott uralkodó, Peach hercegnő is, aki felkészíti Mariót a várható küzdelmekre a gonosz Bowserrel, és a koopák seregével.

Elemi (Disney)

A Disney és a Pixar új filmje egy olyan városban játszódik, ahol egymás mellett élnek a tűz-, víz-, föld- és levegőlakók. Parázs, a talpraesett, gyors észjárású és tüzes fiatal nő, illetve Örvény, a mókás, életvidám, laza srác találkozása alapjaiban változatatja meg mindazt, amit az őket körülvevő világról hittek.

Múmiák (HBO Max)

Három múmia mókás kalandjai, akik egy titkos, föld alatti városban élnek az ókori Egyiptomban. Balszerencsés események sorozata következtében a múmiák a mai Londonban kötnek ki, és kattant utazásra indulnak.

Pókember – A pókverzumon át

Miles Morales, a népszerű és közismert pókember visszatér. Ismét igazi otthonában, Brooklynban van, újra találkozik Gwen Stacyvel… már jöhetne a nyugis bűnüldözés, de akkor átkerül a multiverzumba, ahol egy csomó pókember van, akiknek az a dolguk, hogy különböző világaikat védjék. Csakhogy a világ békéjének sok és sokféle őrzője nem ért mindenben egyet, és közeleg egy új fenyegetés, amivel mind másképpen szállnának szembe.

Mancs őrjárat: A szuperfilm

Amikor egy varázslatos meteor zuhan Kalandvárosba, szupererőt ad a Mancs őrjárat kutyusainak, így szuperkutyik lesznek belőlük. A csapat legkisebb tagjának, Skye-nak az új szupererő maga a valóra vált álom. Ám rosszra fordulnak a dolgok, amikor a kutyusok ősellensége, Humdinger kiszabadul a börtönből, és összefog Victoria Vance-szel, a meteormániás őrült tudóssal, hogy ellopják a szupererőt, és szupergonosszá változtassák magukat.

Katicabogár és Fekete Macska kalandjai

Marinette és Adrien nem mindennapi középiskolások. Ahhoz, hogy megmentsék Párizst, nincs más választásuk, magukra kell ölteniük a szuperhős gúnyát: Marinette Katicabogárrá, Adrien pedig Fekete Macskává válik. A film a nagysikerű sorozat előzményeként a hősök eredettörténetét meséli el.

Black Clover: A varázslókirály kardja (Netflix)

Amikor a mágiahasználatra képtelen, oroszlánszívű fiú a varázslókirály címre pályázik, négy száműzött varázslókirály visszatér, hogy romba döntse Clover Királyságát.

Mavka, az erdő őrzője

Mavka, az erdei tündér legfőbb küldetése az erdő szívének megóvása. A lány mindig a békére és a harmóniára törekszik, ám bármit megtesz az erdő védelme érdekében. Egy nap találkozik egy zenész fiúval, aki azonnal rabul ejti a szívét, annak ellenére, hogy a törvények értelmében Mavka nem érintkezhet emberekkel. A lány megoldhatatlan feladat előtt áll: választania kell a küldetése és a szerelem között. Ráadásul eközben gonosz erők el akarják pusztítani az erdőt.

Ruby Gillman, tinikráken

A kedves, esetlen, 16 éves Ruby Gillman kétségbeesetten próbál beilleszkedni az Óceánpart Gimiben, de többnyire csak láthatatlannak érzi magát. Matekból korrepetálja a deszkás srácot, akibe bele van zúgva, de úgy tűnik, a fiú csak a fraktáljai miatt csodálja; és nem lóghat a menő arcokkal a parton, mert túlságosan aggódó anyukája megtiltotta Rubynak, hogy a vízbe menjen. Ám amikor megszegi anyu első számú szabályát, Ruby rájön, hogy közvetlen leszármazottja a krákeneknek, és ő fogja örökölni a trónt ellentmondást nem tűrő nagyanyjától, a Hét Tengerek Harcos Királynőjétől.

Ikarosz

Kréta szigetén, Minos király uralkodása alatt az emberek Olümposz isteneit imádják és félik őket. Csak egy bolond meri megsérteni őket.

Ernest és Célestine: A dallamok útján

Ernest és Celestine a legjobb barátok, akik mindig minden kalandba együtt vágnak bele. A medve és az egér ezúttal Ernest szülővárosába mennek – itt élnek ugyanis a világ legtehetségesebb zenészei. Megérkezésükkor azonban rádöbbennek, hogy már évek óta be van tiltva a zene. Új barátaikkal és egy titokzatos álarcos bűnözővel együtt Ernestnek és Celestine-nek mindent meg kell tennie, hogy visszahozzák az örömöt a medvék földjére.

Dzsungel-mentőakció 2 – A világ körül

Kit hívsz segítségül, ha egy titokzatos szupergonosz rózsaszín habbal borítja be a dzsungelt, amely vízzel érintkezve felrobban? Hát, a Dzsungelbandát! Régi ismerőseinek visszatérnek, hogy újabb mentőakcióban vegyenek részt. Az esős évszak beállta előtt versenyfutás kezdődik az idővel: a küldetés az Északi-sarktól a Távol-Keletig, hegyeken, sivatagokon és óceánokon keresztül zajlik, hőseinknek be kell járniuk az egész világot, hogy ellenszert és megoldást keressenek.

Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz

Miután évekig rejtőztek az emberek világa elől, a Teknőc-tesók nekivágnak, hogy megnyerjék a New York-iak szívét, és hogy a hőstetteik által elfogadtassák magukat rendes tinédzserekként. Új barátjuk, April O’Neil segít nekik szembeszállni egy titokzatos bűnözői szindikátussal, de hamarosan kiderül, hogy túl nagy fába vágták a fejszéjüket, amikor egy egész mutánshadsereg szabadul rájuk.

Apró hősök – Kalandos vizeken

A Dzsungel-mentőakció alkotóinak új animációs filmje az ókori Görögországba repít minket. A gyönyörű és virágzó kikötővárosban, Yolcosban békés az élet, egészen addig, amíg Poszeidón haragja le nem sújt és látszólag lehetetlen feladat elé állítja a város lakóit. Egy fiatal, kalandvágyó kisegér vezetésével egy állati kaland veszi kezdetét földön, vízen, levegőben.

+1 animációs mesefilm, amit még nagyon várunk 2023-ban:

Trollok: Együtt a banda (mozipremier: 2023. okóber 26.)

Két filmnyi igaz barátság és fáradhatatlan flörtölés után Pipacs és Ágas végre hivatalosan egy pár! Ahogy egyre jobban megismerik egymást, Pipacs rájön, hogy Ágasnak van egy titok a múltjában. Régen tagja volt négy fivérével Pipacs kedvenc fiúbandájának, a BroZone-nak. A BroZone feloszlott, még mikor Ágas kisbaba volt, és a család is szétszakadt, és Ágas azóta nem is látta a fivéreit. Ám amikor Ágas bátyját, Floydot a zenei tehetségéért elrabolja egy gonosz popsztár páros – Bársony és Furnér – Ágas és Pipacs nekivágnak a rögös és érzelmes útnak, hogy újból összehozzák a többi fivért, és megmentsék Floydot attól a sorstól, ami rosszabb még a popkulturális feledésbe merülésnél is.

Titina – A négylábú felfedező (premier: 2023. november 2.)

Az olasz léghajómérnök nyugodt mindennapjait éli szeretett kutyájával. Egy nap a norvég felfedező, Roald Amundsen felkeresi őt, hogy tervezzen neki egy léghajót, amivel belevághat az Északi-sark meghódítására. Nobile magával viszi imádott kis kedvencét, Titinát is. Az expedíció sikeres, történetük bejárja az egész világot, Titina pedig igazi híresség lesz, hiszen Ő az első négylábú, aki eljutott az Északi-sarkra.

Kívánság (peremier: 2023. november 23.)

A Walt Disney Animation Studios fennállásának 100. évét ünnepli idén ezzel az animációs filmmel, amely felteszi a kérdést: Hogyan keletkezett a hullócsillag, ami oly sok Disney-figura kívánságát teljesítette? Rosas varázslatos királyságának lakója Asha, a mindig derűs és éles eszű lány, akinek nagyon fontos a közösség, amiben él. Mikor a szükség órájában az ég felé tekint és kíván egyet, óhajára válaszol egy kozmikus erő – egy határtalan energiával ellátott, eleven kis gömb formájában. Ketten együtt fenyegető ellenségekkel néznek szembe, hogy megmentsék Asha lakóhelyét és bebizonyítsák, hogy egy bátor szívű ember és a csillagok varázsa együttesen csodálatos dolgokra képes.

Kacsalábon (premier: 2023. december 7.)

A Mallard család kicsit besüppedt a posványba. Míg az apuka, Mack szeretné biztonságban tudni családját, és szívesen tapicskol örökre a New England-i tavukban, addig az anyuka, Pam fel szeretné rázni a dolgokat, és meg szeretné mutatni a nagyvilágot a gyerekeiknek, a tinisrác Daxnek és a kiskacsa Gwennek. Miután egy vándormadárcsalád leszáll a tavukra távoli helyekről szóló izgalmas mesékkel, Pam rábeszéli Macket, hogy vágjanak neki egy családi kirándulásnak New York City-n át a trópusi Jamaicába.

További szuper animációs mesefilmeket találhatsz 2022-es ajánlónkban is: