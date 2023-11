TOP25: Íme a legjobb filmek 2023-ban műfajonként

A sok tematikus ajánló után most csináltunk nektek egy nagy összefoglalót műfajonként. Jöjjenek hát a legjobb filmek 2023-ból!

A legjobb drámák 2023-ban

Magyarázat mindenre

Nyár van Budapesten. A gimnazista Ábelnek az érettségire kellene készülni, de épp most ébredt rá, hogy szerelmes legjobb barátjába, Jankába. Janka jó tanuló, a vizsga miatt nem kell izgulnia, viszont ő is reménytelenül szerelmes, csak éppen a történelemtanárukba, Jakabba. Jakabnak családja van, pedagógusként próbál túlélni Magyarországon, és korábban már összetűzésbe került Ábel konzervatív apjával. A két részre szakadt társadalom feszültségei felszínre törnek, amikor Ábel történelemérettségije országos botrányba torkollik, ő pedig valahol a két oldal között áll, mindennek a kellős közepén, és még mindig szerelmes.

A csendes lány

Cáit mindössze tízéves, csendes kislány, aki hányattatott körülmények között nő fel. Örökké kimerült és ismét terhes édesanyjának a sok gyerek mellett nem jut ideje rá, alkoholista, hirtelen haragú apja pedig inkább jobb, ha nem foglalkozik vele. A család úgy dönt, a legjobb lesz mindenkinek, ha Cáit-et a nyárra rokonokhoz adja. A gyerektelen párnál egészen új világ tárul fel a kislány előtt. Az idilli, zöld környezetében egy idő után Cáit megnyílik, végül fény derül arra a titokra is, amit újdonsült nevelői elrejtenének előle.

Hat hét

A film főhőse az érettségi előtt álló, profi asztalitenisz karrierért küzdő Zsófi, aki nehéz anyagi körülmények között él labilis édesanyjával és húgával. Későn veszi észre, hogy terhes, és az életkörülményeiket figyelembe véve úgy dönt, hogy születendő gyermekét egy civil szervezet segítségével örökbe adja egy hosszú évek óta várakozó párnak. Zsófi határozott és kifejezetten felnőtt döntést hoz, de a szülése után jelentkező fizikai és érzelmi hullámvasútra nincsen felkészülve.

Oppenheimer

A film J. Robert Oppenheimer fizikusról szól, aki kollégáival – köztük a magyar származású Teller Edével és Szilárd Leóval – a Manhattan Terv vezetőjeként az első atomfegyver létrehozásáért felelős. A találmány a II. világháborúban megváltoztatta a történelem menetét, és a bombának köszönhető valószínűleg az is, hogy a 20. század második felében a két nagy szuperhatalom szembenállása, a hidegháború nem fajult valódi fegyveres konfliktussá.

Air – Harc a legendáért

A sport világa többé soha nem lesz olyan, mint volt. Egy hízásra hajlamos, korosodó kosaras játékos-megfigyelő a Nike alkamazottja lesz. És szenvedélyesen keresi azt a kosarast, akivel szerződve az akkor még kis cég megmutathatja a világnak, mit tud. Keresi, keresi, és végül megtalálja az emberét: egy olyan játékos személyében, aki még egy percet sem töltött az NBA pályáin.

A legjobb thrillerek és bűnügyi filmek 2023-ban

Egy zuhanás anatómiája

Sandra idillinek látszó élete kártyavárként omlik össze. A sikeres német írónő francia férjével és látássérült gyerekükkel élnek a francia Alpok egyik kis falujában. A férfi váratlan halála után nem egyértelmű, hogy baleset, öngyilkosság vagy gyilkosság történt. Sandra ezért a rendkívül megterhelő nyomozás és tárgyalás középpontjába kerül.

Megfojtott virágok

A David Grann nagysikerű bestsellere alapján készült Megfojtott virágok az 1920-as évek Oklahomájában játszódik, és az olajból meggazdagodott oszázs indián nemzet tagjainak sorozatos meggyilkolását meséli el. Egy sor olyan brutális bűneset krónikája, mely az amerikai bűnüldözés legsötétebb fejezete volt.

Mesterjátszma

Márta és István fiatal szerelmesek, az utolsó menekültvonat egyikére jutnak fel, miközben Budapest utcáit az orosz tankok lepik el. A vonaton találkoznak néhány különös alakkal, akiknek a sakk a szenvedélye. Stefan Zweig novellája alapján.

A legjobb vígjátékok 2023-ban

Erry kazettái

Az 1980-as évek Nápolyában egy feltörekvő DJ és két fivére meglepően sikeres lemezproducerekké válnak, habár saját készítésű válogatáskazettáik csempészéséért körözés alatt állnak.

Barbie

Van ám olyan világ, ahol minden csodálatos! Mindig süt a nap, lenn a parton mindig lágyan hullámzik a tenger, és szörfdeszkákon, a nyugágyakban meg a bulizósabb helyeken sokféle, de mindig gyönyörű strandoló gyűlik össze: Barbie (Margot Robbie) és Ken (Ryan Gosling) meg a többi Barbie és Ken. De még legtökéletesebb, legrózsaszínebb, legszerelmesebb helyen is történhetnek bajok. Szerencsére Barbie nemcsak szép, hanem talpraesett is. Ha kell, még a valóságos világba is elmegy, hogy megvédje a maga különleges országát.

Az ember, akit Ottónak hívnak

Egy Otto nevű férfi felesége halála után elveszíti életkedvét, de új célt talál, amikor új szomszédai költöznek mellé.

Kéjutazás

Négy barátot követhetünk, akik együtt felfedezik, hogy mit jelent ismerni és szeretni önmagad, miközben Kínában keresik vér szerinti anyukáikat.

Barátnőt felveszünk

Maddie-re rászállt az adóhatóság, elvitték az autóját és már a házát is kinézték maguknak. Sürgősen pénzt kell szereznie. Viszont nem talál normális melót. Ja, de mégis – csak éppen az őrültség. Ráakad egy apróhirdetésre, amelyben gyereküket majomszeretettel féltő szülők, „barátnőt” keresnek magának való fiuk mellé, mielőtt egyetemre menne. Maddie vállalja a feladatot, és nem akar félmunkát végezni. Azt hiszi, könnyű dolga lesz. Ő rámenős, nyomulós, vad. A fiú őrjítően tartózkodó, érthetetlenül szemérmes és nevetségesen tapasztalatlan. Később már rémült is. Maddie nem hagyja magát. A srác sem. De azért lesz pár közös kalandjuk.

A legjobb romantikus filmek 2023-ban

Szegény párák

Yorgos Lanthimos új filmje elképesztő történet Bella Baxter fantasztikus fejlődéséről. A fiatal nőt a zseniális elméjű és szokatlan módszereket alkalmazó tudós, Dr. Godwin Baxter hozza vissza az életbe. A férfi védelmét élvezve, Bella vágyik a tudásra. Szomjazza a világ dolgait, így elszökik Duncan Wedderburnnel, a dörzsölt és züllött ügyvéddel, s ketten együtt kontinenseken átívelő, szélsebes kalandra indulnak. Korának előítéleteitől szabadon, Bella roppant iramban fejlődik, hogy szándékának eleget téve kiálljon az egyenlőség és szabadság mellett.

Az első kettő

Egy amerikai lány és egy magyar fiú távkapcsolata nem várt fordulatot vesz, amikor tervezett házasságuk váratlanul kudarcba fullad. A szerelmeseknek egy napja marad, hogy eldöntsék kapcsolatuk további sorsát. Tudják, hogy a köztük lévő távolság hamarosan több ezer kilométerre nő. Az utolsó napi rohanásban egy álomképbe kapaszkodnak, melyben ők az első két ember, akik az idők kezdetén megszerették egymást – közben elfogy az asztalról a családi ebéd, megtelik a bőrönd, a repülő felszállási ideje pedig vészesen közelít.

Hulló levelek

Két magányos ember véletlenül találkozik egymással a helsinki éjszakában, és megpróbálják megtalálni életük első szerelmét.

A szerelem természete

Sophia, a negyvenéves filozófiaprofesszor már tíz éve megbízható párkapcsolatban él Xavierrel, akivel hasonlóan látják a világot. Mindennapjaik kiállításmegnyitókról, felolvasóestekről és véget nem érő baráti vacsorákról szólnak. Amikor új nyaralójuk felújításával megbízzák a vonzó ezermester Sylvaint, a nő világa felfordul, és szenvedélyes kapcsolatban találja magát a szexuálisan ellenállhatatlan férfival.

Szerelem első lájkra

Egy cinikus újságírót azt a feladatot kapja, hogy egy Don Juan elnevezésű randevúzási alkalmazással foglalkozzon, végül rájön, hogy jóval többről van szó, mint aminek látszik.

A legjobb akciófilmek 2023-ban

A szövetség

Az afganisztáni háború során egy helyi tolmács kockára teszi életét, hogy egy sebesült tizedest átjuttasson egy kemény terepen.

Mission: Impossible: Leszámolás – Első rész

Ethan Hunt és az IMF csapata az eddigi legveszélyesebb küldetésükbe vágnak bele: meg kell találniuk egy félelmetes, az egész emberiséget fenyegető új fegyvert, mielőtt rossz kezekbe kerülne. Miközben a jövő irányítása és a világ sorsa a tét, és Ethant a múltja sötét erői kezdik el körülvenni, beindul a halálos hajsza a Föld körül. Egy rejtélyes, korlátlan hatalommal bíró ellenséggel szembesülve Ethan arra kényszerül, hogy belássa, semmi lehet fontosabb ennél a küldetésnél – még azok élete sem, akik számára a legtöbbet jelentenek.

John Wick: 4. felvonás

A negyedik felvonásban John Wick eddigi legveszedelmesebb ellenfeleivel száll szembe. Az érte járó vérdíj csak nőttön nő, miközben az alvilág leghatalmasabb figuráit kutatja New Yorktól Párizsig, Oszakától Berlinig.

A galaxis őrzői: 3. rész

A Marvel Studios új filmjében a hőn szeretett különc banda már kicsit máshogy fest. Peter Quillnek, akit még mindig gyötör Gamora elvesztése, össze kell verbuválnia csapatát, hogy megvédjék az univerzumot és megóvják egyik társukat is. Ha ez a küldetés nem jár sikerrel, az a galaxis őrzőinek végét jelenti.

A legjobb családi és animációs filmek 2023-ban

Pókember: A Pókverzumon át

Miles Morales, a népszerű és közismert pókember visszatér. Ismét igazi otthonában, Brooklynban van, újra találkozik Gwen Stacyvel… már jöhetne a nyugis bűnüldözés, de akkor átkerül a multiverzumba, ahol egy csomó pókember van, akiknek az a dolguk, hogy különböző világaikat védjék. Csakhogy a világ békéjének sok és sokféle őrzője nem ért mindenben egyet, és közeleg egy új fenyegetés, amivel mind másképpen szállnának szembe.

Elemi

A Disney és a Pixar új filmje egy olyan városban játszódik, ahol egymás mellett élnek a tűz-, víz-, föld- és levegőlakók. Parázs, a talpraesett, gyors észjárású és tüzes fiatal nő, illetve Örvény, a mókás, életvidám, laza srác találkozása alapjaiban változatatja meg mindazt, amit az őket körülvevő világról hittek.

Kojot négy lelke

A Nyócker! rendezőjének, Gauder Áronnak az új estés animációs filmje az indián teremtéstörténetet meséli újra a mitikus Kojot figurájával a középpontban. Az univerzum teremtésének mítoszán keresztül a film arról az égető kérdésről beszél, hogy miként élhetünk harmóniában a környezetünkkel, amíg nem késő, hogy ne pusztítsuk el magunkat a Földön.