2023 legjobb filmjei: 15 vígjáték, ami biztosan feldobja az estéd

2023 ugyan még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni az év legjobb vígjátékait eddig. Cikkünket hónapról hónapra frissítjük majd a legviccesebb filmekkel!

Legénybúcsú Extra

A történetben két legénybúcsús csapat versenyez egymással, hogy megnyerjék a több millió forint értékű főnyereményt. Dani (Virsinszki Zoltán) menyasszonyával (Nagy Alexandra) együtt szedi össze versenytársait, úgy hogy a győzelem biztos lehessen. Így kerül be a csapatba a zseni egyetemi matektanár (Sütő András), a régi ős laza gimis barát (Varga Ádám) és a mindig vidám és pozitív Pali bácsi (Kálloy Molnár Péter).

Erry kazettái (Netflix)

Az 1980-as évek Nápolyában egy feltörekvő DJ és két fivére meglepően sikeres lemezproducerekké válnak, habár saját készítésű válogatáskazettáik csempészéséért körözés alatt állnak.

Szerelem első lájkra

Egy cinikus újságírót azt a feladatot kapja, hogy egy Don Juan elnevezésű randevúzási alkalmazással foglalkozzon, végül rájön, hogy jóval többről van szó, mint aminek látszik.

Az ember, akit Ottónak hívnak (HBO Max)

Egy Otto nevű férfi (Tom Hanks) felesége halála után elveszíti életkedvét, de új célt talál, amikor új szomszédai költöznek mellé.

Mi köze ennek a szerelemhez?

A randiapp-függő rendező, Zoe dokumentálja barátja útját egy elrendezett házasságba, és ennek hatására megkérdőjelezi a szerelemhez való hozzáállását.

Renfield

A gonosz nem él örökké, ha nincs egy kis segítsége. Drakula hűséges szolgájának modern rémmeséjében Nicholas Hoult alakítja Renfieldet, a történelem legnarcisztikusabb főnökének, Drakulának (Nicolas Cage) meggyötört segédjét. Ám most, több évszázadnyi szolgaság után Renfield készen áll arra, hogy megnézze, van-e élet a sötétség hercegén túl is. Bárcsak megtalálná a módját, hogyan vessen véget ennek a kölcsönös függésnek.

Amitől félünk

Beau élete folyamatos rettegés, csak a pszichiáter által felírt gyógyszerekkel képes kimenni az őrültekkel teli utcákra. Anyjának váratlan telefonhívása mégis arra kényszeríti, hogy elinduljon. Az abszurd humorral átitatott, horrorisztikus utazáson a legsötétebb félelmek a legnagyobb kalandokká válnak. Vajon célba ér Beau, vagy felemésztik lelkének sötét bugyrai?

A Wellington-festmény / A herceg (HBO Max)

1961-ben Kempton Bunton ellopta Goya Wellington hercegének portréját a londoni Nemzeti Galériából. Ez volt az első (és továbbra is az egyetlen) lopás a Galéria történetében. 50 évvel később fellebbent a fátyol Kempton hazugsághálójáról.

Bűnös vagyok

A harmincas évek romantikus Párizsában egy fiatal, kezdő színésznőt meggyanúsítanak egy neves filmproducer meggyilkolásával. Bár a nő ártatlan, ügyvéd barátnője javaslatára végül bűnösnek vallja magát, hogy az esetet önvédelemnek állítsák be, és olyan női egyenjogúsági ügyet csináljanak belőle, amely híressé teszi mindkettejüket. Úgy tűnik, tervük fényesen beválik, ám nem várt fordulatok sokasága bonyolítja az esetet.

Asteroid City

Wes Anderson új filmje egy fiktív amerikai sivatagi városban játszódik 1955 körül. Ide szervezték meg az ifjúsági csillagász/űrkadét kongresszust, hogy összehozza egy kis baráti és tudományos versengésre a diákokat és a szülőket szerte az országból. Ám a rendezvény programját olyan események szakítják félbe látványosan, amelyek megváltoztathatják a világtörténelmet.

Kismenők

Egy csapat bátor gyerek elhatározza, hogy véget vet a közeli gyár káros tevékenységének, amely évek óta szennyezi a folyót, ellehetetlenítve a nyári fürdőzéseket. A fiatalok izgatottan vágnak bele a kalandba, ám küldetésük balul sül el és hamarosan már a rendőrség is a nyomukba ered.

Barátnőt felveszünk

Maddie-re (Jennifer Lawrence) rászállt az adóhatóság, elvitték az autóját és már a házát is kinézték maguknak. Sürgősen pénzt kell szereznie. Viszont nem talál normális melót. Ja, de mégis – csak éppen az őrültség. Ráakad egy apróhirdetésre, amelyben gyereküket majomszeretettel féltő szülők, „barátnőt” keresnek magának való fiuk mellé, mielőtt egyetemre menne. Maddie vállalja a feladatot, és nem akar félmunkát végezni. Azt hiszi, könnyű dolga lesz. Ő rámenős, nyomulós, vad. A fiú őrjítően tartózkodó, érthetetlenül szemérmes és nevetségesen tapasztalatlan. Később már rémült is. Maddie nem hagyja magát. A srác sem. De azért lesz pár közös kalandjuk.

Családban marad

Az életvidám, ötvenes éveiben járó Sylvie (Anouk Grinberg) drámatanárnőként dolgozik a börtönben, ahol megismerkedik élete szerelmével, Michellel (Roschdy Zem), akit egy rablásban való részvétel miatt zártak be. A férfi hamarosan szabadul és az esküvőt tervezik. A nő fiának, Abelnek (Louis Garrel) ez nem tetszik, nem bízik a férfiban. A legjobb barátja segítségével mindent megtesz, hogy megvédje az anyját és megpróbálja kideríteni, hogy mire készül az ex-fegyenc.

Barbie

Van ám olyan világ, ahol minden csodálatos! Mindig süt a nap, lenn a parton mindig lágyan hullámzik a tenger, és szörfdeszkákon, a nyugágyakban meg a bulizósabb helyeken sokféle, de mindig gyönyörű strandoló gyűlik össze: Barbie (Margot Robbie) és Ken (Ryan Gosling) meg a többi Barbie és Ken. De még legtökéletesebb, legrózsaszínebb, legszerelmesebb helyen is történhetnek bajok. Szerencsére Barbie nemcsak szép, hanem talpraesett is. Ha kell, még a valóságos világba is elmegy, hogy megvédje a maga különleges országát.

Végül egy magyar vígjáték, amit még nagyon várunk 2023-ban:

Cicaverzum

Október 19-én mutatják be országszerte a mozikban Szeleczki Rozália első nagyjátékfilmjét Cicaverzum címmel. Az abszurd szerelmi háromszög történet főszerepét Törőcsik Franciska és Polgár Csaba játsszák, a Macska Patkós Márton hangján szólal meg, fontosabb szerepekben Udvaros Dorottya, Csobot Adél, Alföldi Róbert, Tordai Teri, Martin Márta és Kiss Tibi zenész is látható.

