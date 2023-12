TOP10 vígjáték, avagy az elmúlt évek legjobb filmjei szilveszter estére

Összegyújtöttük nektek az elmúlt évek legjobb vígjátékait szilveszter alkalmából. Van köztük mindenféle: akciódús, fekete komédia, sci-fi és könnyed családi vígjáték is.

A legjobb vígjátékok 2021-ből

Free Guy (Disney+)

Egy banki alkalmazott rádöbben, hogy valójában háttérszereplő egy nyílt világú videójátékban. Úgy dönt, kezébe veszi az irányítást és ő maga lesz saját története főhőse – ő lesz az a fickó, aki e korlátokat nem ismerő terepen kiigazodva megmenti a világot.

Szörnyella (Disney+)

Az 1970-es évek Londonjában, a punk rock forradalom forgatagában játszódó történet Estellát, a fiatal csavargót követi nyomon, aki eszét és kreativitását hasznosítva igyekszik nevet szerezni magának ruhaterveivel. Összebarátkozik két tolvajjal, akiknek tetszik a csínytevésre hajlamos lány; együttes erővel boldogulnak a londoni utcákon. Egy napon Estella divathoz való érzéke felkelti von Hellman bárónő, a lefegyverzően sikkes divatlegenda figyelmét. Újdonsült munkakapcsolatuk azonban olyan események és felfedezések láncolatát indítja el, amik előcsalják Estella galád oldalát.

Az igazság bajnokai

A tragikus vonatbalesetben édesanyját vesztő Mathilde apja, a katona Markus, hazatér. Egy különös figura, Otto feltárja előtte, hogy a baleset valójában egy gyilkosság volt. Markus, Otto és barátai bosszúhadjáratot indítanak a felelősök ellen.

Ne nézz fel! (Netflix)

Két csillagász médiaturnéra indul, hogy figyelmeztessék az emberiséget a Föld felé tartó, pusztító üstökösre. Az érdektelen világ válasza: „Ugyan már!”

A legjobb vígjátékok 2022-ből

Minden jót, Leo Grande (HBO Max)

A nyugdíjba vonult tanárnő, Nancy Stokes, vágyik az emberi kapcsolatra és a jó szexre, a szexmunkás, Leo Grande segítségével indul felfedezőútra.

Mindenki utálja Johant

A magának való Johan egy csendes kisvárosában él, s egyetlen szenvedélyének, a robbantásnak hódol. Johan a robbantások mellett csak a lovát és a szomszéd lányt szereti. A lányt élete szerelmének tartja, de egymásra találásukat nehezíti, hogy tinédzser korukban véletlenül majdnem felrobbantotta őt.

Szia, Életem! (Netflix)

A főhős, Keserű Barna, aki barátjának tanácsára írni kezdett, és első sikeres fantasy regénye után elindult a bulvárosodás útján: talk show-kat vezet, és gátlástalan, agilis managerének hála, ott van mindenhol, a csapból is ő folyik. Amíg egy ilyen sztárbuborék ki nem pukkad… így talál vissza hősünk az íráshoz. De az elmúlt időszak érzelmileg kiüresedett élete rányomja bélyegét az írói kreativitására is. De nem jön az ihlet, és kiadójától ultimátumot kap. Tíz napja marad az új kézirat leadásáig. Ekkor hozza úgy a sors, hogy 10 napra lepasszolja neki közös gyermeküket, Samut , akit Barna nem is ismer. Az eddig kizárólag csak magával foglalkozó író élete gyökeresen megváltozik.

Mrs. Harris Párizsba megy

Az 1950-es évek Londonjában és Párizsában játszódó film, mely Paul Gallico bestsellerének legújabb adaptációja, egy londoni takarítónő története, aki beleszeret a Dior-ház egyik ruhájába, majd életét felforgatva Párizsba utazik, hogy megvegye az exkluzív ruhakölteményt. A divat fővárosban új barátokra lel, és bájával örökre megváltoztatja az addig kizárólag a gazdagoknak és híreseknek fenntartott párizsi divatvilágot.

A legjobb vígjátékok 2023-ból

Az ember, akit Ottónak hívnak (HBO Max)

Egy Otto nevű férfi felesége halála után elveszíti életkedvét, de új célt talál, amikor új szomszédai költöznek mellé.

Erry kazettái (Netflix)

Az 1980-as évek Nápolyában egy feltörekvő DJ és két fivére meglepően sikeres lemezproducerekké válnak, habár saját készítésű válogatáskazettáik csempészéséért körözés alatt állnak.

