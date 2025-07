Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2025. július 7-13.

Változatos programkavalkáddal várnak a Balaton-menti városok július második hetében is, legyen szó gasztronómiai élményekről, kulturális programokról, koncertekről vagy sporteseményekről, mindenki kedvére „csemegézhet” és merülhet el a Balaton autentikus hangulatában.

Férjek a slamasztikában … avagy ártatlanok? vígjáték // Balatonfüred (2025. július 7.)

Nincs is jobb, mint egy szórakoztató színházi előadással indítani a hetet, erről pedig a Férjek a slamasztikában …avagy ártatlanok? című vígjáték garantáltan gondoskodik. A humoros és izgalmas fordulatokkal teli történet mindenkinek mosolyt csal az arcára, ami kiváltképp a zseniális színészi játéknak köszönhető. A balatonfüredi Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont szabadtéri színpadán egy estére életre kel a komédia és felejthetetlen emléklenyomatot hagy minden résztvevőben.

Lovas délután Rádpusztán // Balatonlelle (2025. július 7.)

Töltsetek el egy fantasztikus délutánt a Rádpuszta Gasztro-Élménybirtokon, ahol a hagyományok, a természet és a magyar gasztronómia tisztelete összeér. A birtok egy igazi autentikus vidéki élménycsomagot kínál kezdve a lovas bemutatóval, a borkóstolón át, a cigányzenével kísért hagyományos magyar ételeket tartalmazó vacsoráig. A további élményekre vágyók a birtokra jutást a Balatonboglárról induló kisvasúttal is megtehetik.

Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál // Veszprém (2025. július 7-13.)

Az idén 15. jubileumát ünneplő fesztivál ismét visszatér bámulatos gasztronómiai és kulturális felhozatalával. Az Óváros téren számos zseniális fellépő előadását élvezhetitek, miközben elmerültök a mennyei borok kínálatában.

Villamustra // Balatonalmádi (2025. július 8.)

Július 8-án hangulatos nyáresti sétára és egyben villamustrára invitál Balatonalmádi és egyben a Túrajó csapata. A vezetett séta keretében fatornácos villák bűvkörében tölthettek el egy kis időt, de minden apró titkot megtudhattok egyúttal a település menő nyaralóiról is. Az időutazás során beleshettek természetesen a város múltjába is, hogyan lett szőlő- és gyümölcskertekből, présházakból nyaralóváros, de számos nagyszerű családtörténet is felfedi majd titkait az izgalmasnak ígérkező program keretében.

Kaptza – Népzenék fúziója // Balatonalmádi (2025. július 8.)

A Szalmabála koncertek szervezésében a keddi estét a Kaptza zenekar dalai fűszerezik meg és teszik felejthetetlenné. A sokszínű társaság magyar-amerikai népzene keverékét hozza el, szívbemarkoló, szenvedélyes szövegein keresztül.

Tartásjavító jóga sietősöknek // Tapolca (2025. július 8., 10.)

A rendszeres mozgás beépítése a napi rutinba rendkívül fontos, habár sokan nem tudunk túl sok időt rászánni a napi testnevelésre. Akik hasonló cipőben járnak, azoknak remek lehetőséget jelentenek a Kikötő Tapolca jógastúdió által minden kedden és csütörtökön szervezett átmozgató jógaórák, amik harmóniába hozzák a testet és a lelket.

VeszprémFest (2025. július 8-12.)

A július elején megrendezésre kerülő VeszprémFest 5 napon keresztül várja a fesztiválok, a zene és a kultúra szerelmeseit világszínvonalú produkciókkal. Idén a nagyszínpadon amerikai világsztárok koncertjeit élvezhetitek és elmerülhettek Veszprém szívében egy páratlan zenei élményben.

Élményfestés Veszprémben (2025. július 9.)

Három óra, amely során csak a kreativitás szabadságáé a főszerep. Az Artist for a Day Élményfestő Stúdió egy inspiráló tér, ahol a művészeti instruktorok mindenkit végig kalauzolnak a festészet csodálatos világán, bemutatva a különböző technikákat és festészeti eszközöket. Az alkotások elkészítésére tapasztalt és kevésbé tapasztalt festők jelentkezését is várják.

Tájházi Szerdák – kézműves foglalkozás // Balatonkenese (2025. július 9.)

A Kenesei Tájház nyári programja, a Tájházi Szerdák, minden szerda délelőtt várja az érdeklődőket kézműves foglalkozásaival, amelyek izgalmasak lehetnek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A tájházban a programsorozat során az olyan különböző régi mesterségekben próbálhatjátok ki magatokat, mint a nemezelés, a bútorfestés vagy a fazekasmesterség. Július 9-én a hímzés lesz terítéken, ami mellett egy kellemes táncházi programban is kikapcsolódhattok.

Zenés nyáresték a Platán Strandon // Balatonboglár (2025. július 9-12.)

A nyári hangulat elengedhetetlen része a vízparton való hűsölés és a jó zene. A balatonboglári Platán Strand pontosan ennek a kettőnek a kombinációját hozza el nektek négy napon keresztül, mindennap 18 órától. A Party Jazz Band, a Bossa del Sol és a Mojitó Duó zenéire lazíthattok a nap végén.

Alsóörsi Sörfesztivál (2025. július 9-13.)

Minden malátarajongónak kötelező program az Alsóörsi Sörfesztivál, ha a Balatonnál jár, ahol közel 30 sörfőzde több mint 100-féle sörét kóstolhatjátok. A változatos italkínálathoz pedig remek hangulat és ízletes streetfood-választék társul.

Kékszalag Brunch // Balatonfüred (2025. július 10.)

Indítsátok a reggelt olaszosan a Trattoria il Lago teraszán, ahonnan kitűnő kilátás nyílik a Balatonra, így premier plánból nézhetitek végig, ahogy elrajtol Európa leghosszabb tókerülő versenye, a Kékszalag. A hajók indulásához pedig prosecco és igazi mediterrán ízek dukálnak, amiből biztosan nem lesz hiány a Trattoria il Lagoban, ahol a kínálat széles, a hangulat remek, a kilátás pedig mesés.

Templomséták a Balaton körül // Balatonföldvár (2025. július 10.)

Tegyetek egy múltbéli sétát a történelemben, amit a balatoni templomok falai őriznek és hallgassátok meg Zubreczki Dávid, építészeti szakíró, újságíró történetét a mesemondó épületekről egy 60 perces előadás keretében.

Kippkopp és Tipptopp a Kultkikötőben // Balatonboglár (2025. július 10.)

Az Összpróba és a Thália Színház koprodukciója, a Kippkopp és Tipptopp egy tündéri gyermekmese feldolgozása, színházi előadás formájában megjelenítve. A Marék Veronika varázslatos meséi alapján írt történet az egymásra találásról és barátságkötésről szól, és arról, hogyan is vehetjük észre azt, ha valaki fontos nekünk.

Gyenesdiási Bornapok (2025. július 10-13.)

A nyugat-balatoni Borfesztivál-sorozaton belül a Gyenesdiási Bornapok kulturális és gasztronómiai élményeket kínálnak, kezdve a zamatos boroktól, a lángoson át az ízletes rétesekig, amelyeket elmajszolhattok, miközben a kézművesek és népművészek áruiból válogathattok. A rendezvénysátorban pedig kitűnő kikapcsolódást ígérnek a kisgyermekes családoknak, a magyar kultúra kedvelőinek és a táncolni vágyó fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.

Rakonczai Imre piano est a Tagyon Birtokon (2025. július 11.)

Egy felejthetetlen este a Tagyon Birtokon, ahol a kellemes élőzene és a gasztronómiai ízélmények összefonódnak. A VIP-élmény része egy kellemes kétfogásos vacsora a gyönyörű kilátást nyújtó panorámateraszon, miközben a megunhatatlan dallamok koronázatlan királya, Rakonczai Imre varázslatos zongorajátéka kíséri ezt a különleges eseményt. Emellett 5 tételes borkóstolóval is várják az est résztvevőit, akik megízlelhetik a birtok friss, díjnyertes borait.

LégyOtt a Tóparton Vida Klaudiával // Tapolca (2025. július 11.)

Péntek este Vida Klaudia, klasszikuszongora-művész és jazzénekes kápráztatja el Tapolca közönségét gyönyörű hangjával és elkalauzol titeket a saját belső zenei világába. Az előadással egy időben pedig Albert Dóra Lili alkotásaiból készült minitárlatot is megtekinthetitek.

Plázs Boat Party – Metzker Viktória & Friends // Siófok (2025. július 11.)

A Siófoki Plázs rendhagyóbb szórakozási lehetőséget kínál, méghozzá a Balaton közepén. A bulihajó a siófoki hajóállomásról startol 20 órakor, amelyen a résztvevők két órán keresztül adhatják át magukat a zenének, amiről a közismert DJ-k, Metzker Viktória és Koósz Milán gondoskodnak.

Cirkuszok Éjszakája // Keszthely (2025. július 11-12.)

A Magyar Nemzetközi Utazó Nagycirkusz extra, kibővített előadásával kápráztatja el a közönséget sztárfellépőivel két napon keresztül. Fesztiváldíjas arab telivérjeik, kiváló artistáik és bohócaik kicsiknek és nagyoknak egyaránt egy szórakoztató estét ígérnek.

New Orleans Jazz Fesztivál // Siófok (2025. július 11-13.)

Az ingyenesen látogatható program idén 22. alkalommal kerül megrendezésre, a jazz szerelmeseinek kedvezve. A rendezvényt a Fő téren tartják, kiváló zenei repertoárt felvonultatva.

Örökkék kendő workshop // Balatonfüred (2025. július 12.)

Az Örökkék márka kézműves foglalkozásra invitál minden kreatívkodni vágyót a Kékszalag díjkiosztó napján. A foglalkozás keretében elkészíthetitek egyedi kendőtöket a hagyományos kékfestő módszerekkel, így nemcsak egy örök emlékkel gazdagodhattok, hanem egy általatok megálmodott kiegészítővel is.

Szombati Termelői Piac & Gasztró Pont // Siófok (2025. július 12.)

Az idén, a fenntarthatóság jegyében létrejött termelői piac minden szombaton friss, szezonális élelmiszerekkel várja a vásárlókat és a gasztronómia szerelmeseit. A kezdeményezés célja a tudatos vásárlás és fogyasztás népszerűsítése, valamint lehetőségteremtés a helyi termelők számára, hogy minőségi termékeiket árusíthassák. A piacon felsorakozó termelők kínálatának tárháza rendkívül széles, és egy biztos: bármit is vásároltok az tiszta forrásból származik és a legnagyobb odafigyeléssel készült!

Egy bor egy novella Kádár L. Gellérttel // Révfülöp (2025. július 12.)

Különleges irodalmi találkozásra hív a Scruton Pelso teraszán megrendezésre kerülő Egy bor egy novella nevű eseménysorozat, ezúttal Kádár L. Gellérttel, a Hunyadi sorozat főszereplőjével. A klasszikus irodalmi szalonok meghitt hangulatát idéző beszélgetés során a színművész megosztja személyes útkeresésének élményét, és kifejti véleményét a művészet erejéről is. A rendezvény tökéletes találkozási pontja a kultúrának, a bársonyos boroknak és a lélegzetelállító balatoni panorámának.

Lelkifröccs – női önismereti workshop // Balatonkenese (2025. július 12.)

A mentális egészség és a tudatos jelenlét elengedhetetlen része egy kiegyensúlyozott életnek. Ennek fényében a Lelkifröccs női önismereti workshop egy kihagyhatatlan lehetőség, hogy közelebb kerüljetek önmagatokhoz és feloldjátok a múltbéli traumákból fakadó nehézségek súlyát.

Csúcs volt Inotán (2025. július 12-13.)

A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira, az Inotán található hőermű július 12-én és 13-án exkluzív séta keretében tárja szélesre kapuit a látogatók előtt. A Túrajó csapatának köszönhetően különleges élménnyel fűszerezhetitek meg a balatoni nyaralást, ugyanis az iparváros bejárása nem akármilyen élményeket tartogat. A séta keretében az ikonikus filmes helyszín, a kazánház bejárására is lehetőség nyílik, de nem marad majd felfedezetlen a Béka Művelődési Ház, a hűtőtornyok és a vezérlőterem sem.

Parno Graszt a Siófoki Plázson (2025. július 13.)

Az egyik legautentikusabb cigányzenét játszó együttessel búcsúzik a júliusi hónap második hete. A több mint 30 éve működő Parno Graszt zenekar hatalmas bulit csap a Plázson, így a felszabadult hangulat és az ismert cigánynóták talán még a Balaton túlsó partján is visszhangoznak majd. Vendégelőadóként fellép Dánielfy Gergely is, akivel a Parno Graszt kapcsolódott munkásságuk egy pontján és megszületett a Boldog igazán című dal, amit biztosan hallhattok majd a vasárnapi koncerten is.

