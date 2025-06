5 magával ragadó balatoni strand, ahol felejthetetlen élmény lesz a csobbanás

A balatoni strandokról legtöbbünknek eszébe jut egy-egy kellemes gyermekkori emlék, amit minden évben érdemes legalább egyszer felidézni a vízparton ejtőzve.

Platán Strand, Balatonboglár

A Platán Strand a Balaton egyik legnagyobb és legjobban felszerelt szabadstrandjaként egész évben várja a látogatókat. 600 méter hosszú partszakaszán árnyékot adó fák alatt pihenhetünk meg egy-egy kellemes csobbanás után. Két merülés között bőven van mit felfedezni a területén: játszóterek, sportpályák, többféle büfé és étterem, szökőkút és sétányok teszik teljessé az élményt.

8630 Balatonboglár, Szentmihályi utca 1.

Kisfaludy Strand, Balatonfüred

Sokan szeretik a balatonfüredi Kisfaludy Strandot homokos, árnyékos partszakasza és lassan mélyülő vize miatt. A strandon vízi élményelemekkel ellátott gyermekmedence, napozóágyak, sportpályák és vízibicikli-kölcsönzés is elérhető. Éttermek és büfék széles választéka is várja a vendégeket, ingyenes parkolási lehetőséggel és kedvező árú belépővel.

8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány

Diási Játékstrand, Gyenesdiás

A Diási Játékstrandon kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a kikapcsolódást. A sekély víz és a homokos part ideális a biztonságos fürdőzéshez, míg a korszerű játszótér és az óriáscsúszda remek szórakozást nyújt a gyerekeknek. A strand sportpályákkal és vízibicikli-, kajak-, valamint SUP-kölcsönzővel is rendelkezik. Emellett napozóstég, árnyékos pihenőhelyek, modern öltözők és ingyenes parkolás fokozza a kényelmet.

8315 Gyenesdiás, Strand utca 1.

Központi Strand, Balatonszárszó

A balatonszárszói Központi Strand többek között azért is különleges, mert egy igazán természetközeli öbölben, homokos partszakaszon fürdőzhetünk. A víz lassan és fokozatosan mélyül, így a gyerekes családok számára is ideális helyszín a strandoláshoz. A strand akadálymentesített, ingyenes parkolási lehetőséget biztosít, és évente több gasztronómiai rendezvénynek is otthont ad.

8624 Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán utca 2.

Lido Strand, Vonyarcvashegy

A vonyarcvashegyi Lido Strand a Balaton nyugati partjának egyik legkedveltebb fürdőhelye, amely széleskörű szolgáltatásaival minden korosztály számára remek választás. A 7 hektáros, gondozott partszakasz homokos és füves területekkel, valamint árnyékot adó fákkal várja a pihenni vágyókat. A családok számára sekély vizű pancsoló, modern játszótér és animációs programok biztosítják az élményeket.

8314 Vonyarcvashegy, Fürdő utca

