Mesés panorámában gyönyörködhetünk a Balaton-felvidék gazdag történelmű várából

A Balaton egyik leglátványosabb ékköve a Szigligeti vár, amely nemcsak gazdag múltjával, hanem páratlan kilátásával is rabul ejti a látogatókat. A felújított falak között megelevenedik a középkor, miközben a tó és a környező hegyek varázslatos díszletként ölelik körbe a várat.

Látnivalók a Szigligeti várban

A 13. században épült erődítményt a török sosem tudta bevenni, ám egy villámcsapásnak és Lipót császár 1702-es rendeletének köszönhetően nagyrészt megsemmisült. Ma részben helyreállítva várja a látogatókat: többek között fegyverkiállítás és interaktív tárlatok mutatják be a vár történetét.

A Szigligeti vár egyik állandó látnivalója a barokk konyha, amely plasztikusan tárja elénk a középkori főzés puritán valóságát. A szabad kéményes kialakítású tér a friss vízzel ellátott udvarra nyílt, bejáratát ajtónálló felügyelte. A szigorú hierarchia szerint zajló étkeztetés rendje a konyhamester hatásköre volt.

V. Béla király 1260-ban kelt oklevele szerint Szigligetet a pannonhalmi bencés rendnek adományozta várépítés céljára, és 1262-ben birtokcserével lett belőle királyi vár. A kutatók feltételezik, hogy ezalatt a két év alatt a bencés rend kápolnát is építtetett. A ma látható, a felsővár földszinti boltozatos termében rekonstruált kápolna Szent Mártonról kapta a nevét.

A várfalra 2024-ben még egy Kolodko-szobor is került. A miniatűr bronz­alkotás inkább a nyaralás hangulatát idézi, semmint a történelmi örökségre reflektál: egy Volkswagen Golfot ábrázol, ami utánfutón lakókocsit húz, a tetején egy szörfdeszkával vagy SUP-pal. A mű a vár keleti falán, a Badacsony felé néző oldalon kapott helyet.

Balatoni panorámában gyönyörködhetünk

A vár 239 méteres magaslatáról lenyűgöző látvány tárul elénk: előttünk terül el a Balaton kéklő víztükre, körben pedig a Tapolcai-medence tanúhegyei: a Badacsony, a Gulács és a Csobánc. A táj és a vár hangulata együtt különleges párbeszédbe lép egymással.

A vár a központi parkolótól rövid, de emelkedős sétával érhető el. A belépő felnőtteknek 2000 Ft-ba, gyerekeknek 1000 Ft-ba kerül, 6 év alattiaknak pedig ingyenes a belépés. Az erődítmény egész évben nyitva tart, augusztusban 9 és 20 óra között várja a látogatókat. További információk ITT olvashatók.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközünségünkkel is.

További képek a Szigligeti várról, és az onnan elénk táruló mesés látványról:

Ezeket a várromokat sem érdemes kihagyni: