Íme a legjobb Balaton-parti programok nyár végére – 2025. augusztus 25–31.

Lassan a végéhez közeledik a 2025-ös nyár, azonban ne búsuljunk már előre, hiszen egy hét még hátra van az augusztusból. Ideje még egy utolsót csobbanni a Balatonban! A strandolás mellett pedig számos további remek lehetőség vár minket az északi és déli parton egyaránt.

Balaton válogatáskazetta kiállítás // Alsóörs (2025. augusztus 31-ig)

Pazar művészeti élményben lehet részünk augusztus 1-től Alsóörsön. A balatonoffseason Instagram-oldalt működtető Bartha Dorka és Weiler Péter közös kiállítása megmutatja a Balaton legvidámabb arcát, a szórakozóhelyek, a vurstlik, a kultikus bárok és az idénydiszkók világát. A tárlat az alkotók sajátos szemüvegén keresztül elevenít fel nosztalgikus, tóparti emlékeket – természetesen egyedi, kortárs reflexióval vegyítve.

Kalandország: játék a szabadban // Siófok (2025. augusztus 31-ig)

Kapcsolódjatok ki egy fergeteges kalandjáték keretein belül, miközben megismerhetitek Siófok néhány nevezetességét! „John Cobbler, a NASA egyik tudósa egy világrengető felfedezést tett. Nem sokkal ezután elrabolják, és az emberrabló a felfedezés adatait követeli a tudósért cserébe. A NASA nem enged a zsarolásnak. Patthelyzet… Melyik a fontosabb, egy tudós élete vagy egy, az emberiség történetében óriási mérföldkőnek számító felfedezés? Ti képesek vagytok mindkettő megmentésére?”

Halász Rita: Mély levegő // Kisfaludy Galéria, Balatonfüred (2025. augusztus 25.)

Pálos Hanna egyéni színházi előadása Halász Rita regénye alapján. „Talán mindenki életében eljön az a pont, amikor legszívesebben visszaköltözne a gyerekszobájába és végignézné élete legfontosabb döntéseit. Az előadás főszereplője, a kisgyerekes, képzőművész Vera arra keresi a választ, hogy miért úgy történtek vele a dolgok, ahogy. Az előadás egy válás története, de annál még sokkal több. Szó van benne elnémulásról és szembenézésről, emlékekről, lazaságról, hóhullásról és kánikuláról, de legfőképpen az önmagunkhoz való hazatalálásról.”

Krúbi: Spontán Turné // Gyárkert, Veszprém (2025. augusztus 27.)

Magyarország egyik legizgalmasabb és legsokszínűbb előadója a Gyárkertbe érkezik. „Krúbi csak így full SPONTÁN módon tök random tol egy turnét és véletlen pont megy felétek is Veszprém! Úgy volt vele az öregfiú hogy wow SPONTÁN menjünk már el valahova fellépni, és aztán zsupsz több hónapnyi szervezés, egyeztetés, tárgyalás, szerződéskötés, show előkészítés, hang/fény/látványtechnikai lebonyolítás, próbálás és gyakorlást követően már itt is van nálatok, wow!”

Termelői piac // Siófok-Sóstó (2025. augusztus 27., 30.)

Nyaranta minden szerdán és szombaton, 8 és 12 óra között vár mindenkit a Siocamping által nyitott termelői piac. „A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsük a tudatos vásárlás és fogyasztás alapelveit és a környékbeli lakosságot, nyaralókat, turistákat ellássuk minőségi élelmiszerekkel. Mert piacozni jó!”

VI. Boglart Fesztivál // Balatonboglár (2025. augusztus 27-30.)

A Boglart egy fesztivál, népzenei kurzus és zeneipari fórum fúziója, ahol napközben az ének- és zenetanuláson, este pedig a színpadi produkciókon és hajnalig tartó táncmulatságokon van a hangsúly. Idén 20 különböző népzenei és világzenei formáció várja a zene és hangszerek szerelmeseit, ahol többek között felcsendülnek chilei, szenegáli, észt, horvát, svéd és magyar dallamok is. A fesztivál különlegessége, hogy egyben egy táborként is működik, ahol lehetőség van elmélyülni a zene és tánc egyvelegében és megtanulni különböző technikákat népi hangszereken. Emellett idén először a fesztivál teret ad annak, hogy a zenészek megismerkedhessenek több külföldi zeneipari szakemberrel.

TÁBOR Fesztivál // Alsóörs (2025. augusztus 27-30.)

Strand, sör, napsütés, kemény riffek és hamisítatlan fesztiválélet vár mindenkit Alsóörsön augusztus 27-30. között, amikor 17. alkalommal szervezik meg a TÁBOR Fesztivált. A Balaton partján idén is az összes haver társaságában bulizhatunk a legnagyobb magyar rockzenekarok, így a Tankcsapda, az Ossian, az Edda, a Pokolgép, a Lord, a Road, a Depresszió, a Leander Kills és a Zorall koncertjein, a nemzetközi fellépők között pedig ott lesz a Clawfinger, a Lordi és a Dynazty is.

Jazz a tónál: Lakatos Ágnes Standard Zone // Hévíz (2025. augusztus 28.)

Idén nyáron is különleges zenei élményekkel várják a jazz és a könnyed nyáresti dallamok szerelmeseit a Hévízi-tó partjára. Augusztus 28-án, a programsorozat záró elemeként a Lakatos Ágnes Standard Zone zenekar ingyenes koncertjét élvezhetitek este 8 órától.

INOTA Fesztivál (2025. augusztus 28-30.)

A különleges nyári rendezvényhelyszínek sorában előkelő helyen szerepel az Inota Fesztivál, amely a 8-as főút mellett található hőerőmű három hatalmas, jellegzetes hűtőtornya mellett lelt otthonra. Az ipari park megkopott varázsát augusztus 28-tól 30-ig fényinstallációkkal teszik tündöklővé, és egy eddig sosem használt helyszínnel emelik az amúgy is izgalmas terület vonzerejét. A koncertprogramban hazai és nemzetközi előadók sorát vonultatják fel, főként – de nem kizárólag – az elektronikus zene nagyjaival: Lacchesi, Aka Hex, Jazzbois, Audrey Danza, Krista Bourgeois, és még sorolhatnánk.

Naplementés gyógynövényismereti séta // Tihany (2025. augusztus 29.)

Augusztusban is lesz lehetőség minden pénteken a tihanyi Belső-tó partján a lemenő nap fényében megismerni a gyógynövényeket. A 1,5 órás, körülbelül 2 km-es sétán a gyógynövények felismerésétől a felhasználásukig szerezhettek hiánypótló tudást, amit később akár otthoni környezetben is kamatoztathattok. A Tihanyi-félsziget földrajzi, és gyógynövény világát tekintve is rendkívül sokszínű, a sétán számíthattok kakukkfűre, levendulára, ligeti zsályára, lándzsás útifűre és ökörfarkkóróra is. Gyülekezés a Kotyogós kávéterasz pakolójában.

Intim Torna Illegál // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2025. augusztus 29.)

Az Intim Torna Illegál immáron másfél évtizede meghatározó zenekara a hazai alternatív és rock szcénának. Olyan slágerek után, mint a Vágjál lyukat a kádba, az Örökké, a Hipnotizőr király és a Csillagtengeren, a zenekar nem torpan meg, hanem folyamatosan új alkotásokkal rukkol elő és koncertezik rendíthetetlenül. Idén töltik be 15. életévüket, mely jeles eseményt a Peter’s Teraszon is egy gigászi bulival ünnepelnek meg!

Bortúra Badacsonyban // Badacsonytomaj (2025. augusztus 29.)

A vezetett túra során családi pincészetek legfinomabb borait kóstolhatjátok meg, amit lenyűgöző látvány kísér. A Németh és Málik Pince, valamint a Kéknyelű Borozó 3-3 borkülönlegességgel készül, miközben a gazdák elmesélik történetüket, és ismertetik a kóstolt fajtákat. Az út során szó lesz a Badacsony kialakulásáról, a borvidék történetéről és a hegy legendáiról is.

Holi Beach Festival // Plázs Siófok (2025. augusztus 29.)

Szinte már hagyomány, hogy augusztus végén Siófokon jönnek össze az ország legszínesebb arcai. Nem lesz ez másképp idén sem: top fellépők több színpadon, több száz kiló holi por, a Balaton-part leglátványosabb helyszíne, illetve holisták ezrei, akikkel egy éjszakán keresztül közösen színezhetjük meg a nyárzárót.

Bortúra a Csobáncon (2025. augusztus 30.)

A túra során három pincénél, 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. A pincészetek közötti túraút során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, a Csobánc kialakulását, különlegességeit, legendáit és az itt élő embereket.

Budapest Bár // Tihanyi Szabadtéri Játékok (2025. augusztus 30.)

Idén sem lehet a balatoni nyár utolsó napjait másként elképzelni. Gyönyörű naplemente, egy frissítő fröccs az ember kezében és a Budapest Bár koncertje a Tihanyi Szabadtéri Színpadon. A Farkas Róbert vezette nagyszerű Budapest Bár zenekar kitűnő énekesekkel egészül ki: Rutkai Bori, Behumi Dóri, Ferenczi Bora, Tóth Vera, Ferenczi György, Kiss Tibi és Kollár-Klemencz László is színpadra lép.

KYŌSŌ – Japán fesztivál Veszprémben (2025. augusztus 30.)

Augusztus utolsó szombatján a japán és magyar kultúra fúzióján alapuló 1 napos minifesztiválra várja az érdeklődőket a Japán Centrum és a Művészetek Háza Veszprém. A KYŌ-SŌ jelentése: 響= hang, visszhang, rezonancia 創= alkotás, létrehozás. A projekt célja, hogy japán és magyar művészek a zene és a képzőművészet területén kulturális csere révén kapcsolódjanak egymáshoz. A kreatív művészeti workshopok mellett japán zenei koncert okinawai sanshinnel, szaké előadás és kóstoló, filmvetítés, valamint kimonókiállítás, képzőművészeti és fotográfiai tárlatok kerülnek bemutatásra.

Szüreti mulatság és halászléfőző verseny // Balatongyörök (2025. augusztus 30.)

Balatongyörök lakói évszázadokon keresztül hagyományosan szőlőműveléssel és borkészítéssel foglalkoztak. Az egyik legnagyobb ünnep mindig a szüret és a hozzá kapcsolódó események voltak. Ez a nemes hagyomány folytatódik tovább évről-évre. A rendezvényen az ínycsiklandozó ételek és a kézműves kirakodók mellett a helyi borászok is képviseltetik magukat, a finom borok mellett mustot is lehet majd kóstolni.

Családi vasárnap a Tihanyi Tájházakban

Minden hónap utolsó vasárnapján térítésmentesen látogatható a Tihanyi Tájházak, ahol a település halászmúltjának és a népi életnek egy izgalmas szeletével ismerkedhetünk meg.

A Szigligeti vár felfedezése is remek program: