Újdonságok a Balatonnál: 9 hely, ahova különösen érdemes ellátogatni ezen a nyáron

Olasz étteremmel, BBQ-kerthelyiséggel és immerzív élményközponttal is gazdagodott a balatoni térség tavaly nyár óta. Fedezzétek fel őket!

Lokal at the lake, Fonyód

A tavaly bezárt Lokal 47 örökségét viszi tovább a májusban megnyílt Lokal at the lake Fonyódon. A helyi termelőkkel való együttműködés és a small plate koncepció nem változott, újonnan viszont egy snack ajánlat is elérhető lesz napközben, harcsakrokettel és lángossal.

8640 Fonyód, Thököly utca 98. | Weboldal

Ypsilon Étterem, Alsóörs

Alsóörs legújabb menzáját Rácz Jenő neve fémjelzi, aki ezúttal házias fogásokkal hódítja meg a Balaton partját. A víztől egy karnyújtásnyira, az Y kikötőben, fesztelen környezetben élvezhetjük a kiválóan elkészített, klasszikus magyar ételeket, amilyen például a gulyásleves.

8226 Alsóörs, Szerdahelyi utca | Facebook

CODE – Digitális Élményközpont, Veszprém

Veszprém új élményközpontja egyedülálló módon ötvözi a művészetet, a tudományt és a technológiát. 360°-os vetítésekkel, immerzív élményekkel és audiovizuális show-kkal hívják inspiráló és szórakoztató kalandra a család minden tagját.

8200 Veszprém, Dózsa György utca 2. | Weboldal

Omnis Pizzabar, Fonyód

Napsütötte terasszal csábít a déli part legújabb mediterrán hangulatú étterme, a fonyódi móló szomszédságában megnyitott Omnis Pizzabar. A zseniális pizzákon, pastákon és koktélokon túl napi séfajánlat garantálja, hogy minden vendég elégedetten távozzon.

8640 Fonyód, Vigadó tér 10-11. | Facebook

Piazza di Piccola Napoli, Keszthely

A méltán népszerű Piccola Napoli új borbárral és hamisítatlan dél-olasz életérzéssel várja régi és új vendégeit Keszthely sétálóutcáján. Tágas, árnyékos teraszon ízlelhetjük meg Olaszország és a Balaton kiváló borait, nagyszerű olasz fogások társaságában.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 27. | Weboldal

Békássy Présház, Badacsonytomaj

Pénteken és szombaton állandó nyitvatartással, valamint vezetett borkóstolókkal kedveskedik vendégeinek a Békássy Borászat idén tavasszal megnyílt kóstolóterme a Badacsony tanúhegyének tetején. A Présházból páratlan panoráma nyílik a balatoni tájra.

8261 Badacsony, Ibos Ferenc utca 83. | Weboldal

CAFAT, Aszófő

Buda és Balatonakali strandja után pulled pork és BBQ illata tölti meg Aszófő legújabb kerthelyiségének környékét is a CAFAT-nak köszönhetően, ahol a szaftos, omlós húsok mellett jó hangulat és igazi gasztroélmény vár. A füstös fogásokat a Helka sörfőzde kézműves söreivel és a Skrabski pincészet boraival öblíthetjük le.

8241 Aszófő, Kües utca 1. | Facebook

Cinema Fonyód

Esős időben nincs is jobb program, mint megnézni a legújabb premierfilmeket a moziban. A Balaton déli partjának mozikínálata újabb taggal bővült: idén nyártól Fonyód is tárt karokkal és egy modern, 110 fős moziteremmel várja a filmek szerelmeseit.

8640 Fonyód, Vitorlás utca 37. | Weboldal

Trattoria il Lago, Balatonfüred

Egész évben nyitva tartó olasz étterem színesíti újonnan a balatonfüredi gasztropalettát, ahol a Balaton közvetlen közelében adózhatunk a déli ízek iránti rajongásunknak. Pasták, pizzák és persze kitűnő borok idézik meg az olasz mindennapokat a Balaton partján.

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 4. | Facebook

