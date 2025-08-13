13 lélegzetállító kastély és majorság, ahol ünnepi kalandok várnak augusztus 20-án

Hol máshol ünnepelhetnétek stílusosabban az államalapítás jeles napját, mint hazánk legszebb történelmi helyszínein! A lehengerlő létesítmények kihagyhatatlan programokkal teszik igazán emlékezetessé az idei augusztus 20-át: az ünnepi forgatagban lovassportok, titokzatos kastélyok, állatsimogatók és népi hagyományok varázsolják el a család apraja-nagyját. (x)

Idén a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. műemléki helyszínein különleges élményekkel gazdagodhattok Magyarország születésnapján. Mutatjuk, milyen izgalmakra számíthattok az álomszép kastélyparkok, majorságok, barokk paloták és történelmi terek jóvoltából!

Szántódpuszta: Fogathajtó bajnokság

Idén augusztusban is patadobogástól lesz hangos a Szántódpusztai Majorság! A Fogathajtó bajnokságon páratlan pompában, történelmi épületek között csapnak össze fogathajtók és paripáik. A verseny izgalmai mellett ráadásul kézműves foglalkozások, vásári portékák, hagyományőrző programok és állatsimogató is várja a lelkes látogatókat. Magyar történelem, lovaskultúra, és minden, amitől tetőfokára hág a hangulat!

Füzérradvány: „Állati jó” kastélynap a parkban

Füzérradványban igazán egyedülálló események színesítik a kastélyprogramok palettáját: kutyaszépségverseny, madár- és lovasbemutató, tárlatvezetés, valamint kézműves foglalkozás is ünneplők sokaságát csábítja a Károlyi-kastély parkjába.

Tiszadob: Erzsébet királyné nyomában

Természetesen a tiszadobi Andrássy-kastély falai is tartogatnak izgalmakat: a festői helyszínen „Sisi, mint ikon” címmel Kordásné Szász Melinda művésznő Erzsébet királynénak öltözve idézi meg a magyarok kedvenc királynéját. Az biztos, hogy erről a lebilincselő előadásról nem akartok majd lemaradni!

Dég: egész napos ünnepi programok a Festetics-kastélyban

Tartalmas programokból a dégi Festetics-kastélynál sem lesz hiány: tematikus tárlatvezetések, kisvonatos túrák és a kastélykert felfedezése teszi felejthetetlenné az ünnepet. Csak győzzetek válogatni a történelmi helyszín programjai közül!

Szécsény-Benczúrfalva: új kenyér ünnepe a Benczúr-kúriában

Rendhagyó tárlatvezetéseken nyerhettek betekintést Szent István legendás felajánlásának történetébe és Benczúr Gyula művészetébe. A Benczúr-kúriában ráadásul minden látogató ajándékba kap egy nemzeti szalaggal átkötött új kenyeret – a fantasztikus gyerekprogram-kínálat pedig már csak hab a tortán!

Sümeg: ünnepi fények és élmények a Püspöki Palotában

A barokk palota ünnepi programkínálatát különleges tárlatvezetések, szabadulószoba, kiállításmegnyitó és hangulatos esti élmények színesítik. Amikor pedig leszáll az éj, mindezt az épület homlokzatára vetített 3D fényjáték és a tűzijáték koronázza majd meg. Pont, ahogy azt augusztus 20-án kell!

Geszt: időutazás a boldog békeidőkbe

Az idei ünnep alkalmából a geszti Tisza-kastélyban hamisíthatatlan századfordulós hangulatban fürdőzhettek: korhű öltözetű animátorok, interaktív történelmi játékok, cirkuszi produkciók és csillagászati bemutató ígér felejthetetlen történelmi kalandozást.

Ozora: reneszánsz kalandok a Pipo várban

Reneszánsz pompával kecsegtet a festői Pipo vár: a Borbála Szépségszalonban természetes alapanyagokból készülnek majd a korabeli kozmetikumok, a látogatók pedig ruhapróbával és kvízekkel merülhetnek el a korszak izgalmaiban. Az időutazás taktikai szabadulós játékkal lesz teljes – most megtudhatjátok, kinek forognak leggyorsabban az agytekervényei!

Komlódtótfalu: ünnepi hangolódás hímzéssel és játékkal

Csodaszép hímzett könyvjelzőt készíthettek, és persze sok más kézműves foglalkozáson is megcsillogtathatjátok kreatív vénátokat a Becsky–Kossuth-kúria udvarán. A programok közt még játékos tudáspróba is szerepel!

Somogyvár: rendhagyó tárlatvezetés Szent László nyomában

A Szent László Nemzeti Emlékhely jóvoltából augusztus 20-án betekintést nyerhettek az egykori apátság történetébe és a hozzá kapcsolódó legendák sokaságába. Rendhagyó tárlatvezetés, ahol egy igazi történelmi ikon nyomába eredhettek!

Bajna: időutazás a Sándor–Metternich-kastély falai között

Az Ördöglovas fordulatokkal teli élete a mai napig lenyűgöző történetekkel tölti meg a bajnai kastély falait. Idén augusztusban – Sándor Móric kalandjai mellett – exkluzív tárlatvezetésen ismerhetitek meg a lehengerlő helyszín történetét. Ez még annál is izgalmasabb lesz, mint azt gondolnátok!

Szabadkígyós: kézműves mesterségek és kastélytúrák

A Wenckheim-kastélyban most első kézből ismerhetitek meg különböző tárgyak készítésének hagyományait – sőt, ki is próbálhatjátok őket! A pincétől-padlásig túra során bebarangolhatjátok a festői helyszínt, a hangulatos családi pikniknek köszönhetően pedig garantáltan önfeledt nevetéstől lesz hangos a meseszép kastély parkja idén augusztus 20-án.

Fenékpuszta: ünnepi kalandok a Kiskastélyban

Izgalmas tárlatvezetés idézi meg a magyar csikósok, gulyások világát és a híres Festetics-ménes történetét: a Fenékpusztai Majorság idén ünnepi kalandok sokaságával teszi emlékezetessé hazánk születésnapját. Interaktív bemutató repíti Bizánc korába a látogatókat, fegyverekkel, harcmodorokkal és látványos formációkkal – pont, ahogy azt kell. Persze, kézműves foglalkozásokból, ügyességi játékokból és családi kvízekből sem lesz hiány!

A részletes programokról és a jegyárakról a NÖF hivatalos oldalán, ide kattintva tájékozódhattok.

