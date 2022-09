2022 legjobb filmjei: 20 vígjáték, amin halálra röhögheted magad

Ugyan az év még nem ért véget, de úgy döntöttünk, érdemes összegyűjteni 2022 legjobb vígjátékait eddig. Cikkünket hónapról hónapra frissítjük majd a legviccesebb filmekkel!

Elsőként jöjjenek a legjobb 2022-es vígjátékok a nagyvilágból:

Minden jót, Leo Grande

Nancy Stokes, a megözvegyült, nyugdíjba vonult iskolai tanár kalandra vágyik, emberi kapcsolatra és némi szexre. Jó szexre. Noha férje mellett otthonra lelt, gyermeket neveltek és még valami élethez hasonló is kijutott neki, a jó szex sosem volt része a dolognak. Robert azonban már nincs többé, Nancy pedig eltervezte: egy Leo Grande nevű szexmunkás segítségével felfedezőútra indul. Egy hotelszobában Nancy megismerkedik Leóval. Épp olyan jóképű, mint a fotón, ám ami felkészületlenül éri Nancyt, az a reá váró társalgás és paráználkodás. Leónak mindenről van véleménye, és bár nem mindig árulja el az igazat, Nancy mégis megkedveli. És Leo is őt. Ahogy nő a szexuális önbizalma, Nancy egyre jobban oldódik. Három találka folyamán az erőviszonyok is változni kezdenek, a két ember bizton viselt álarca pedig lassan lehull.

Minden, mindenhol, mindenkor

Megállíthatatlan fenyegetés készül elsöpörni az összes multiverzumot… de talán nincs minden veszve. A létezésünket fenyegető sötétségnek ugyanis van valaki, aki képes útját állni: egy középkorú, kínai bevándorló, Evelyn (Michelle Yeoh). A bökkenő csak az, hogy a közérttulajdonosnak jelenleg nincs ideje ilyen apróságokon aggódni, mivel azzal van elfoglalva, hogy időre befejezze az éves adóbevallását.

Katonadolog

Briggs hadnagy (Channing Tatum) és Lulu (egy belga malinois kutya) egy 1984-es Ford Broncóval szelik a Csendes-óceán partját, abban a reményben, hogy időben odaérnek egy katonatársuk temetésére. Az út azonban nem éppen zökkenőmentes, miközben teljesen megőrjítik egymást, sikerül pár törvényt is megszegniük, majd megannyi bonyodalom útján keresik a választ a kérdésre, vajon van esélyük a közös boldogságra?

Vegyél el

A Jennifer Lopez és a latin zenei világsztár Maluma eredeti dalaival telepakolt romantikus vígjátékban Lopez alakítja Kat Valdezt, a szupersztár énekesnőt, Owen Wilson pedig Charlie Gilbertet, a matektanárt. Ez a két idegen úgy dönt, hogy összeházasodnak, és aztán majd megismerik egymást. A szokatlan románc két különböző emberről szól, akik valami igazit keresnek egy olyan világban, ahol az értéket a lájkok és a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi történet a celebekről, a házasságról, és a közösségi médiáról.

A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya

A főszerepben: Nick Cage… Az Ál/Arc, A szikla, a Con Air ikonikus sztárja, Nick (Nicolas Cage), hogy kilábaljon a pénzügyi csődből, elfogad egy 1 millió dolláros ajánlatot. Csak annyit kell tennie, részt vesz egy dúsgazdag rajongója, Javi (Pedro Pascal) születésnapi partiján, és pár napot együtt lógnak Spanyolországban. Nick egyre jobban ráhangolódik Javira: a két cimbi – beszívva, vagy józanul – őrült kalandokba veti magát, miközben a legjobb haverokká válnak. Ám a dolgok váratlanul kaotikus fordulatot vesznek, amikor Nicket beszervezi a CIA, és Javiról kiderül, hogy egy veszélyes fegyverkereskedő. A díjnyertes színész kénytelen felnőni a feladathoz: ha meg akarja menteni szeretteit, akkor egy gigantikus alakítást kell nyújtania, mint a valaha élt legkeményebb akcióhős, aki nem retten vissza semmitől és senkitől.

Mindenki utálja Johant

A magának való Johan egy csendes kisvárosában él, s egyetlen szenvedélyének, a robbantásnak hódol. A város lakói sosem fogadták be igazán a családját a közösségükbe, akik generációk óta műszaki robbantóként dolgoznak. Johan a robbantások mellett csak a lovát és a szomszéd lányt szereti. A lányt élete szerelmének tartja, de egymásra találásukat nehezíti, hogy tinédzser korukban véletlenül majdnem felrobbantotta őt. A teljes boldogság megtalálásában Johant folyamatosan hátráltatja, hogy kényszeresen felrobbant mindent és mindenkit, aki a környezetében tartózkodik. Kalandos élete és extrém munkája-hobbija abszurd és humoros helyzetek sorába sodorja a jószívű, de habókos férfit.

Az elveszett város

A briliáns, de zárkózott írónő, Loretta Sage (Sandra Bullock) pályája során mindig egzotikus helyekről írt a népszerű romantikus kalandregényeiben, melyek címlapján a Dash nevű hőst megjelenítő, jóképű borítómodell, Alan (Channing Tatum) feszít, aki erre a karakterre tette fel az életét. Miközben épp új könyvét promotálja Alannel, Lorettát elrabolja egy különc milliárdos (Daniel Radcliffe), mert azt reméli, hogy az írónő elvezeti őt a legutóbbi könyvében található ősi elveszett város kincséhez. Alan bizonyítani szeretné, hogy a való életben is hős tud lenni, nem csak a könyvek lapjain, így nekivág, hogy megmentse a nőt. A nagyszabású dzsungelkalandba pottyant furcsa párnak össze kell dolgoznia, hogy túléljék az elemek és a gonosztevők csapásait, és megtalálják az ősi kincset, mielőtt örökre elveszne.

Út a díjesőig

A milliárdos vállalkozónak zseniális ötlete támad, hogy neve az örökkévalóságig fennmaradjon. Elhatározza, hogy egy korszakalkotó filmet készít és ehhez a legjobbakra van szüksége. Az elismert filmest, Lola Cuevast (Penélope Cruz) bízza meg a nagyratörő terv kivitelezésével. A világsztár csapat két hatalmas tehetségű, de még annál is nagyobb egojú színésszel egészül ki: a hollywoodi szívtipróval, Félix Riveróval (Antonio Banderas), valamint a megrögzött színpadi színésszel, Iván Torresszel (Oscar Martínez). Mindketten legendás művészek, de nem épp a legjobb barátok. Lola egy sor egyre bizarrabb próbának veti alá őket, melyek során Félix és Iván nemcsak egymással kerülnek szembe, de mindazzal, amit eddigi pályafutásuk alatt értékesnek véltek. Vajon melyikük marad talpon a forgatás kezdetéig?

Licorice Pizza (2022.09.11-től az HBO Maxon)

A film Alana Kane és Gary Valentine felnőtté válásának, jövés-menésének és szerelembe esésének története 1973-ban, a San Fernando Valley-vidéken. Paul Thomas Anderson filmjét három Oscar-díjra jelölték, a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriákban.

Vörös rakéta

Baker ezúttal egy expornós kudarcos útkeresésén keresztül varázsol filmre kívánkozó atmoszférát egy isten háta mögötti olajfinomító kisvárosból: története egyszerre vicces és szomorú, mint egy naptól kifakult, a hátsó kertben megtalált pornómagazin címlapja. A függetlenfilmes rendező legújabb alkotása egy expornósztár hátán repíti a nézőt 2016-ba, az olajfinomítókkal tördelt Texas City-be, ahol a munkanélküli céltalanság mindennapos, legális a fű és Donald Trumpra szavazni a legtermészetesebb dolog a világon. Az élet pedig itt is kuporgatás, guberálás, stratégiázás – és árulása annak, ami maradt: a testnek, a „legősibb szakma” örök munkaeszközének.

Gyűlölök és szeretek

Lucy egy kiadó társigazgatójának asszisztenseként dolgozik, és próbál felfelé törni a ranglétrán. Ebben jócskán megnehezíti a dolgát a vele szemben ülő ambiciózus Joshua, akivel ki nem állhatják egymást, amit nem is rejtenek véka alá: különböző passzív-agresszív játékaikkal az őrületbe kergetik nem csak a másikat, de munkatársaikat is. Kettejük viszonya azonban akkor kezd el igazán komplikálódni, mikor a gyűlölet mellett a vonzalom is begyűrűzik a kapcsolatukba.

Badman – A nagyon sötét lovag

Cédric, a hányattatott sorsú filmszínész bárhogy próbálkozik, nem sikerül elérnie a várt áttörést karrierjében egészen addig, amíg egy véletlennek hála ölébe nem pottyan egy álomlehetőség: felkínálják neki Badman, az első francia szuperhős szerepét. Öröme azonban nem tart sokáig, mert beüt a krach – az első forgatási napról hazafelé tartva balesetet szenved, elveszíti az emlékezetét és zavarodottságában azt hiszi, tényleg ő Badman. Így hát felölti a szuperhőshacukát és beleveti magát az éjszakába, hogy nekilásson az igazságosztásnak.

Nézz mindkét irányba

Főiskolai diplomaosztója estéjén Natalie élete párhuzamos valóságokra szakad, miután elvégez egy terhességi tesztet. Mit tartogat számára az élet és a szerelem?

Majd a legjobb animációs vígjáték filmek 2022-ben:

A rosszfiúk

Miután egy életen át legendás rablásokat hajtottak végre, öt hírhedt rosszfiú – Mr. Farkas, Mr. Kígyó, Mr. Piranha, Mr. Cápa és Ms. Tarantula – nekiveselkednek az eddigi legnehezebb kihívásnak… megpróbálnak jó útra térni. Még senki nem bukott ekkorát a megjavulással, mint a Rosszfiúk, a DreamWorks Animation új animációs filmjében. A film Aaron Blabey bestseller sorozata alapján készült, amelyből 8,2 millió példányt adtak el világszerte. A rendező Pierre Perifel (A Kung Fu Panda filmek animátora), a forgatókönyvet Etan Cohen (Trópusi vihar, Keményítőkúra) írta.

Pirula Panda

A Disney és a Pixar „Pirula Panda” filmje bemutatja Mei Lee-t, a nyűgös 13 évest, aki a kötelességtudó lány és a kamaszkor káosza közt vergődik. Védelmező édesanyja, Ming soha nincs messze tőle – ez a tinédzsernek sajnálatos tény. És mintha az érdeklődési körének, kapcsolatainak és testének változtatása nem lenne elég, amikor túlságosan izgatott lesz (vagyis gyakorlatilag MINDIG), vörös óriáspandává “puffad”!

Sonic a sündisznó 2.

A világ kedvenc kék sündisznója visszatér a kalandok következő szintjére. Miután letelepedett Green Hillsben, Sonic minden vágya, hogy bebizonyítsa: megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy igazi hős legyen. Nem kell sokat várnia, hogy próbára tegye magát, ugyanis Dr. Robotnyik visszatér, ezúttal új társával, Knucklesszel, és egy smaragdot keresnek, amelynek ereje civilizációkat képes elpusztítani. Sonic összeáll saját segítőjéval, Tailsszel, és együtt vágnak neki a világkörüli útnak, hogy megtalálják a smaragdot, mielőtt rossz kezekbe kerülne.

Minyonok: Gru színre lép

A borzas hajú, trapézgatyás Gru kertvárosi kamasz a 70-es években. Az Álnok Hatos nevű szupergonosz szupercsoport rajongójaként tervet kovácsol, hogy elég gonosz legyen ahhoz, hogy beállhasson közéjük. Szerencsére segítsége is akad az állandóan galibát okozó hűséges minyonok személyében. Amikor az Álnok Hatos elkergeti a főnöküket, a legendás harcost, Willám Kezet, Gru jelentkezik tagnak. A dolog nem megy jól, és még rosszabbra fordul, amikor Gru túljár az eszükön, és hirtelen azon kapja magát, hogy ő lett a csúcsgonoszok halálos ellensége. Menekülés közben Gru váratlan forrásból kér segítséget: magától Willám Kéztől, és rájön, hogy olykor még a rosszfiúknak is elkél egy kis baráti segítség.

Most pedig a legviccesebb magyar vígjátékok 2022-ből:

Együtt kezdtük

Érettségi, egy nagy buli, aztán jó időre csá mindenkinek! A 12. c tagjai közt voltak, akik jártak egymással, meg akadtak köztük jó haverok is, de tíz éven át alig találkoztak. Aztán az egyikük esküvőjének alkalmából a régi spanok, ellenségek és szerelmek (akik megvoltak, és akik nem jöttek össze) újra együtt töltenek egy hétvégét egy balatoni panzióban. Persze semmi sem úgy sikerül, ahogy tervezték. Mert egy ilyen nagy újratalálkozás pont arra jó, hogy kitörjön pár botrány, elcsábítsanak néhány hű szerelmest, elsüssenek egy csomó jó poént, hazudjanak, őszinték legyenek, dumáljanak, igyanak, aztán kezdjék elölről az egészet. Lehet, hogy eltelt tíz év, de a 12. c tagjai nem komolyodtak meg, és úgy tűnik, nem is terveznek ilyesmit.

Szia, Életem!

A főhős, Kesereű Barna (Thuróczy Szabolcs), aki barátjának tanácsára írni kezdett, és első sikeres fantasy regénye után elindult a bulvárosodás útján: talk show-kat vezet, és gátlástalan, agilis managerének hála, ott van mindenhol, a csapból is ő folyik. Amíg egy ilyen sztárbuborék ki nem pukkad… utána azonban Barnának minden pénze és energiája arra megy el, hogy úgy tűnjön, hogy még mindig sztár. Így talál vissza hősünk az íráshoz. De az elmúlt időszak érzelmileg kiüresedett élete rányomja bélyegét az írói kreativitására is. De nem jön az ihlet, és kiadójától ultimátumot kap. Tíz napja marad az új kézirat leadásáig. Ekkor hozza úgy a sors, hogy 10 napra lepasszolja neki közös gyermeküket, Samut (Pásztor-Várady Mór), akit Barna nem is ismer. Az eddig kizárólag csak magával foglalkozó író élete gyökeresen megváltozik.

Zanox – Kockázatok és mellékhatások

A kétes eredetű házipálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi vár. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akibe régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a töri tételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házipálinka.

Végül jöjjenek azok a vígjáték filmek, amikre még nagyon várunk 2022-ben:

Nyugati nyaralás (premier: 2022. szeptember 15.)

A tavaly megjelent és nagy sikert aratott Nagykarácsony alkotóinak új filmje egy 80-as években játszódó krimivígjáték, Pokorny Lia és Mészáros Máté főszereplésével.

Beugró a Paradicsomba (premier: 2022. október 6.)

Az Oscar-díjas George Clooney és Julia Roberts újra együtt a vásznon az elvált pár szerepében, akik azon kapják magukat, hogy szövetkezniük kell, ha közösen meg akarják akadályozni, hogy a fülig szerelmes lányuk elkövesse ugyanazt a hibát, amit ők is annak idején.

Hogyan tegyünk boldoggá egy nőt (premier: 2022. október 13.)

Gina egy egészen különleges ajándékot kap barátnőitől az ötvenedik születésnapjára. Amikor beállít hozzá félmeztelenül egy fiatal, piszkosul jóképű srác, aki a következő két órában minden vágyát kész kielégíteni, a nő kapva kap az alkalmon: kitakaríttatja vele az egész házat, pincétől a padlásig. És ekkor Gina ráeszmél, hát nem ez az, amire minden nő vágyik? Egy szexi takarítóbrigád, amely lesi minden kívánságát.

Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (premier: 2022. december 8.)

Idén visszatér mindenki kedvenc tejimádó, kardforgató, veszélyekre fittyet hányó macskája. A DreamWorks Animation több mint egy évtized után rukkol ki egy új kalanddal a Shrek-univerzumból, amelyben a bátor bandita Csizmás Kandúr ráébred, hogy nagy ára volt annak, hogy fittyet hányt a veszélyre, és nem ügyelt a testi épségére. Kandúr nyolcat eltékozolt a kilenc életéből, bár már nem is számolta őket. Most tehát az eddigi legnagyobb kalandja vár rá: vissza akarja szerezni az életeit. Nekivág a Fekete Erdőnek, hogy megkeresse a legendás Kívánságcsillagot. Ám mivel már csak egy élete maradt, Kandúrnak meg kell alázkodnia, és segítséget kell kérnie egykori társától és vetélytársától, a lenyűgöző Puha Praclitól. Útjuk során betársul melléjük – bár nem kérik – egy izgága, fecsegő, fáradhatatlanul vidám blöki, Perro. Együtt veszik fel a harcot Aranyfürtöcskével és a Három Medve Maffiacsaláddal, valamint egy rémisztő fejvadásszal, a Nagy Gonosz Farkassal.

Ha ennyi nem lenne elég nézd meg, mik voltak a legjobb vicces filmek 2021-ben: