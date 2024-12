15 magával ragadó új karácsonyi film 2024-ben, amit még biztos nem láttál

Összegyűjtöttük nektek a legjobb új karácsonyi filmeket 2024-ből a streamingoldalakról (Netflix, Disney+, …) és a mozikból, amik garantáltan meghozzák az ünnepi hangulatot. Persze többségüktől ne várjunk díjnyertes alakításokat, inkább csak könnyed szórakozást a hideg, latyakos estékre.

A legjobb új karácsonyi filmek 2024-ben a Netflixen és társain:

Azon a karácsonyon (Netflix)

Wellingtontornya lakói felejthetetlen ünnepek elé néznek, amikor a történelem legnagyobb hóvihara miatt senkinek sem a tervek szerint alakul a karácsonya, még a Télapónak sem.

Diótörők (Disney+)

Mike kénytelen feladni az agglegényéletét, hogy segítsen az árva unokaöccseinek új otthont találni.

Hónővér (Netflix)

Egy fiatal fiú, akinek a gyászoló családja megfeledkezik a karácsonyról, váratlan és gyógyító barátságot köt egy sugárzó lánnyal, akiben túlteng az ünnepi hangulat.

Egy majdnem karácsonyi történet (Disney+)

A kisbagoly találkozik egy elveszett kislánnyal New Yorkban. Megpróbálnak hazajutni karácsonyra.

A mi kis titkunk (Netflix)

Egy korábban viharosan különvált párnak egy fedél alatt kell töltenie a karácsonyt, amikor kiderül, hogy jelenlegi partnereik testvérek, eltitkolva közös románcukat.

Ki vagy, doki? 5. különkiadás – Joy karácsonya (Disney+, premier: 2024. december 25.)

A Ki vagy, doki sorozat karácsonyi különkiadásában a Bridgerton sztárja, Nicola Coughlan is fontos szerepet kapott.

Téves üzenet (Netflix)

Egy váratlan üzenet arra sarkallja Addie-t, hogy az ünnepek idejére Vermontba utazzon, ahol a Nanával kialakuló barátsága örökre megváltoztatja az életét.

Mária (Netflix)

Egy csodálatos fogantatás. Egy kegyetlen király. Egy gyilkos hajsza. Ez a felnőtté válásról szóló bibliai történet Mária utazását mutatja be, hogy életet adjon Jézusnak.

Dear Santa (SkyShowtime, premier: 2024. december 13.)

Egy kisfiú elküldi a karácsonyi kívánságlistáját a Mikulásnak, de egy végzetes helyesírási hibát ejt, így az ördögi Jack Black érkezik, hogy felforgassa az ünnepeket.

Királyi randevú karácsonyra (Netflix)

Bella, a kisvárosi butiktulajdonos új ügyfelet szerez egy arisztokrata személyében. Vajon idén karácsonyra egy brit herceggel folytatott valószínűtlen románc az ajándéka.

Reményteljes karácsony (Netflix)

Amikor Russel rábukkan egy II. világháborúban íródott szerelmes levélre, egy történelemprofesszor segítségével megpróbálja megfejteni a titkát és visszajuttatni a tulajdonosának.

Karácsonyi keringő Párizsban (Netflix)

Mikor egy könyvelő és egy visszavonult profi táncos párba kerül egy párizsi táncversenyen, szembe kell nézniük a próbák, a riválisok és a heves kémia kihívásaival.

+1 karácsonyhoz kapcsolódó film a Netflixen:

Vedd meg most: A shopping-összeesküvés

Polgárpukkasztó dokumentumfilm, mely feltárja, hogy a márkák milyen trükkökkel érik el a folyamatos fogyasztást – és milyen hatással vannak az életünkre és a világunkra.

Karácsonyi filmek 2024 decemberében a magyar mozikban:

Niko, a rénszarvas – Az északi fényen túl (mozipremier: 2024. december 12.)

Niko, a repülő rénszarvas álma, hogy tagja legyen a Mikulás szánját húzó elit rénszarvas csapatnak és karácsonykor segíthessen kihordani az ajándékokat. A büszke különítménynek már tagja az édesapja is, aki maga is azt szeretné, ha a fia a nyomdokaiba lépne. Amikor végre megnyílik a tagfelvétel a szakaszba, Niko váratlanul ellenfelet kap. Egy rendkívül ügyes rénszarvas lány szintén szeretne bekerülni a karácsonyi osztagba, alkalmanként viszont csak egy rénszarvas kerülhet be a csapatba. És ha mindez még nem volna elég gond, az ajándékszállító szán egy reggel eltűnik, így veszélybe kerül az egész karácsony.

Derült égből karácsony (mozipremier: 2024. december 19.)

Az amerikai pár tízéves lányukkal, Claire-rel (Antonella Rose), a nagypapa, Lawrence (Danny De Vito), olasz dolomitokban lévő szállodájába utaznak. Rendszerint ezt karácsonykor teszik, ám idén már nyáron felbukkannak. Ennek oka pedig az, hogy a szülők el akarnak válni, és Lawrence-től várják, hogy ezt Claire-rel is tudassa, mivel ő és unokája különleges kapcsolatban állnak egymással. Amint Claire ráébred, hogy idén már nem lesz közös családi karácsonyuk, kitalálja, hogy azon nyomban, augusztusban rendezzék meg az ünnepet.