A legjobb filmek 2024 végén, avagy premierek, amiket már nagyon várunk

Néhány véletlenen múlik az egész. Az egész élet. A találkozások, a szerelmek, a boldogságok és a tragédiák. Almut és Tobias véletlenül fut össze – de szó szerint. A lány elgázolja a fiút, és a baleseti sebészet folyosóján várakozva van idejük beszélgetni. A beszélgetésből futó kaland, a kalandból életre szóló szerelem lesz. A menő sztárszakácsnő és a világban helyét kereső srác összeköltözik, és együtt is marad. Gyerekük születik… de a boldogság sosem tart örökké – és rájuk is vár néhány nagy tragédia. Olyan utat járnak, amelynek csak az idő szigorú törvényei szabnak határt. Meg kell tanulniuk, hogy akár vakmerő, akár óvatos döntéseket hoznak, minden pillanat.

Miután váratlan hívást kap felfedező őseitől, legénysége élén Vaiana nagy utazásra indul, s természetesen vele tart Maui is. Óceánia távol eső vidékein, rég elveszett vizeken át visz az útjuk, ahol olyan kalandokba keverednek, amilyenekről Vaiana még csak nem is álmodott.

