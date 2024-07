Hol nézd az olimpiát? 6 hely Budapesten, ahol végigkísérhetjük a legizgalmasabb közvetítéseket

Talán nincs is ideálisabb helyszín az olimpia közvetítéseinek végigkövetésére, mint Budapest egyik legkedveltebb sportbárja, a Winners Sports & Music Pub. A helyszínen összesen 14 TV, egy hatalmas kivetítő, számtalan nagyszerű ital és néhány finom harapnivaló mellett élvezhetitek az izgalmakat. A bár ráadásul akár 110 ember befogadására is alkalmas, így az összes barátotokkal összegyűlhettek, de azért érkezés előtt érdemes asztalt foglalni!

Buda szívében, a Széna téren, a Mammut 2-vel és a Millenáris Széllkapuval szemben található jégpálya májustól szeptemberig hatalmas sörkertté alakul át. Bejutni a Varsányi Irén utca felől lehet, ahol a hatalmas és nem kevésbé hangulatos szabadtéri kerthelyiségben 16 óriás tévével, 36-féle magyar csapolt kézműves és kraft sörrel, pub fooddal és óriás hamburgerekkel várnak titeket az olimpia idején is. Ha pedig a szünetben kedvetek támad egy kis játékhoz, akkor pingpong, csocsó, teke, biliárd és darts is rendelkezésetek áll. Érkezés előtt érdemes online asztalt foglalni!

A Budapest Garden méltán híres GardenFest2024 elnevezésű eseménye az Eb után is folytatódik, hiszen július 26-tól változatos eseményekkel és olimpiaközvetítéssel dübörög tovább a nyár náluk, igazi fesztiválélménnyel megfűszerezve! Óbuda legszínesebb szurkolói falujában két óriás LED-fallal és több nagyméretű kivetítővel, na meg széles streetfood-kínálattal és kézműves sörkülönlegességekkel is készülnek nektek. További részletek IDE kattintva!

