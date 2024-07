6 különleges hely és program Budapesten, ahol az olimpia kerül főszerepbe

Az 1936-os berlini olimpián minden aranyérem mellé egy tölgycsemetét is ajándékoztak a győzteseknek. Magyarország tíz aranyérmese tíz tölgycsemetével tért haza, melyet aztán az ország különböző pontjain ültettek el. A tíz olimpiai emléktölgy egyike a II. kerületben, a Heinrich István utca 5-ös szám alatt található kertben hamarosan kilencvenedik évéhez közeledő tölgyfa, melynek törzsén tábla is jelzi, hogy nem akármilyen fáról van szó. A fát Zombori Ödön birkozó kapta az aranyérme mellé és az akkor itt álló ferences rend kertjében ültették el.

Július 26-án, az olimpiával egyidőben nyitja meg kapuit a margitszigeti Holdudvarban az alkalomból berendezkedett Sportgarden pop up közösségi tér. Az olimpia ideje alatt, egészen augusztus 11-ig, minden nap 14 és 22 óra között interaktív olimpiaitörténeti kiállítás, sportlounge és sportpark várja a mozgában örömüket lelő kicsiket és nagyokat. A Sportodüsszeia nevet viselő kiállítás az olimpiát követően is megtekinthető lesz, egészen szeptember 15-ig.

A Fiumei úti sírkert vezetett csoportos sétái között egy tematikus, olimpikonoknak szentelt sétát is találhatnak a kíváncsiak. A séta során olyan olimpikonok sírjainak felkeresésére kerül sor, akiknek a dobogó legmagasabb fokára is sikerült fellépniük, akiknek a legfontosabb inkább önmaguk legyőzése volt, akárcsak azok akik elért sikereik ellenére elfeledve haltak meg. A 1,5-2 órát felölelő sétát, mely a Fiumei úti sírkert főbejáratától indul csoportos idegenvezetés keretében, térítés ellenében lehet igénybe venni.

