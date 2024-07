Vermes Lajos földbirtokos egy évtizedig ragyogó csillag volt a magyar sport történetében. Nemcsak sportteljesítményei miatt, hanem hihetetlen akarattal végzett, sportot népszerűsítő munkája miatt is. Az ő tevékenységének és az általa alapított palicsi versenyeknek is köszönhető, hogy a sport előkelő és drága időtöltésből, sok ember aktív tevékenysége lett Magyarországon.

