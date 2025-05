11 ingyenes sportparadicsom Budapesten a labdajátékok szerelmeseinek

Végérvényesen beköszöntött a jó idő, és vele együtt a szabadtéri sportolás korszaka. Ennek örömére olyan köztereket gyűjtöttünk össze, ahol ingyen és bérmentve összehozhattok egy foci-, kosár- vagy épp pingpongmeccset. A lényeg, hogy pattogjon a labda!

Puskás Aréna Park | XIV. kerület

A nemzeti futballstadion környékére nem csak válogatott meccsek idején érdemes ellátogatni, hiszen a létesítmény köré épített park remek alkalmat kínál a tömegsportra is. Szépen vonalazott, jó minőségű aszfalton rúghatjuk vagy pattogtathatjuk a labdát, sőt még a görhokisoknak is jutott saját pálya. De van pingpongasztal, teqball és minifoci is, bemelegítésre pedig tökéletesen alkalmas a futókör és a szabadtéri kondipark.

Máriaremetei Közösségi Liget | II. kerület

Nemrég újult meg és vált fantasztikus, multifunkcionális pihenőhellyé a liget, ahol nem győzünk válogatni a ránk váró lehetőségek közül. Van itt távolugró- és KRESZ-pálya, sakk, fitneszpark, petanque és mászófal, vagy hogy a labdajátékoknál maradjunk: pingpongasztal, foci-, kosár-, strandröplabdapálya és egy szabadtéri csocsó is.

Nehru-part | IX. kerület

Nem ez a legjobban kiépített labdajáték-paradicsom Budapesten, de nem árt tudni, hogy a partszakasz nem csak a kilátásban gyönyörködőknek, a piknikezőknek és a deszkásoknak ad otthont – itt is egyszerű kis betonpálya várja azokat, akik rugdosnának vagy dobálnának egyet jó időben a Duna mellett.

Városmajor | XII. kerület

Buda talán legfrekventáltabb parkjában késő estig pattog a labda a klasszikus betonos és a bérelhető műfüves focipályákon. Sokszor látni tollasozókat, frizbizőket is a füves területen, ha pedig elfáradtunk, nagyszerű kávézókban és kocsmákban frissíthetjük fel magunkat. A hírek szerint a közeljövőben ráadásul tovább fejlődik a Városmajor.

Városliget | XIV. kerület

Nem csak a testmozgásért érdemes időnként bevenni magunkat az árnyas fák közé, de ha társasággal készülünk a Városligetbe, ne hagyjuk otthon a sportcuccot sem, hiszen szinte minden labdajáték-lehetőség a rendelkezésünkre áll – még olyan viszonylagos ritkaságok is, mint a tollas- vagy strandröplabdapálya.

Szobor utcai Közösségi Sporttér | XIII. kerület

Szép felújításon esett keresztül a tizenharmadik kerületi közösségi tér, amely mostanra abszolút képes kiszolgálni a környékbeli lakosság igényeit – a focizni vagy kosarazni vágyók ráadásul az aszfaltnál jóval térdkímélőbb rekortánborításon sportolhatnak. A bekerített területen kívül találunk egy pingpongasztalt is.

Bikás Park | XI. kerület

A tágas zöldfelület piknikezésre is kiválóan alkalmas, ám ha emellett egy kicsit megmozgatnánk magunkat, itt is több pingpongasztal és egy multifunkcionális betonpálya vár minket – mögöttük két leválasztott streetball-pályával. A szomszédban található az Újbudai Sportcentrum, ahol bérleti díj ellenében futballozhatunk műfüvön, vagy teniszezhetünk is.

Egyetemisták Parkja | XI. kerület

Kimondottan modern pihenőhely és közösségi tér lett az elsősorban az egyetemi hallgatók kikapcsolódását szolgáló parkból, ahol a szépen felfestett rekortán sportpályák, pingpong- és teqball-asztalok mellett fa napozóágyakat, USB-töltővel ellátott köztéri padokat, sőt még egy kültéri DJ-pultot is találunk.

Temető utcai Közösségi Sporttér | II. kerület

Két oldalról is apró hídon közelíthetjük meg ezt a kertes házak között megbúvó, takaros kis sportszigetet. Szinte minden van itt a lábtenisztől a petanque-on, a pingpongon és a teqballon át a rekortán foci- és kosárpályáig, amelyet magas labdatartó háló vesz körül. Gyerekekkel is ideális úti cél, hiszen gyönyörű játszótér található a parkban.

Kőbányai Sportliget | X. kerület

Hóesés egy ideig nem fenyeget minket, de a szánkódomb környéke nyáron is jobbnál jobb szabadtéri elfoglaltságokkal kecsegtet: igazi kuriózum például a frizbigolf-pálya és a hatalmas kutyafuttató. Ha pedig maradnánk a labdajátékoknál, műfüves és rekortánborítású focipálya, lábtenisz- teqball- és pingponglehetőség, valamint szépen kiépített, több palánkkal felszerelt streetball-aréna vár minket.

Óhegy Park | X. kerület

Kőbányán egymást érik a hatalmas, egybefüggő zöldfelületek – az Óhegy Park gyakorlatilag egy erdős liget a város belsejében. Ha bírjuk a kicsit retró körülményeket, több különböző méretű betonos dühöngőben indíthatjuk útjára a foci- vagy kosárlabdát, és szinte biztosan találunk szabad pingpongasztalt is.

A fentieken túl számtalan ingyenes (és persze nem csak labdajátékokra alkalmas) sportpálya vár rátok Budapesten és országszerte. A Free Sport Parks lenyűgözően részletes adatbázisa arra vállalkozik, hogy minél többet összegyűjtsön közülük – érdemes böngészni egy kicsit, hátha találtok pár meglepetést a környéketeken.

