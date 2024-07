Ingyenes programokkal és frissítőkkel várja a Balaton-átúszás versenyzőit és szurkolóit a Lidl

Energiapótlást biztosító étel- és italcsomagokkal, sőt a kánikula elleni védekezésre kialakított frissítő- és naptejpontokkal is várja a Lidl Magyarország a 42. Balaton-átúszás résztvevőit, valamint az eseményt a vízpartról végigkövető érdeklődőket. A helyszínen ráadásul számos vízparti aktivitást, sőt nyereményjátékokkal színesített programokat is kínál az ikonikus esemény névadó szponzora.

