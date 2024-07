10 remek étterem a Balaton déli partján, ahol érdemes látogatást tenni ezen a nyáron

Ha egyszer betértek a balatonboglári Mistral Bistróba, utána nem is húz majd máshova a szívetek. Kínálatukban a könnyű nyári fogások mellett szaftos házi hamburgereket és frissítő desszerteket is találhattok. A szívélyes, kedves kiszolgálás pedig csak hab a tortán.

A számos elismeréssel, sőt mi több Michelin Bib Gourmand-díjjal is büszkélkedő balatonszemesi Kistücsök étterem testnek és szellemnek egyaránt kiváló élményekkel szolgál. A nemcsak balatoni, de vidéki viszonylatban is az egyik legjobb étteremnek számító Kistücsök zamatokon és remek fogásokon keresztül ad ízelítőt a Balaton legjavából. A Balaton déli partjának szívében otthonra lelt, delikátesszel is rendelkező étterem ugyanis helyi termelők alapanyagaiból, modern felfogásban készíti remekbeszabott fogásait. Egy náluk elköltött kiváló vacsora után pedig az étterem szomszédságában található szálláshelyük szobáiban fáradalmaitokat is kipihenhetitek.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool